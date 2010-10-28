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HP'den 2011 yılı için 5-6 tane webOS'li akıllı telefon mu geliyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,7b
1
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Palm'ı satın alarak; hem yıllar önce veda ettiği akıllı telefon pazarına girmek için bu alanda zenginleşen hem de bir teknoloji efsanesini yeniden canlandıran HP; 2011 yılında birden fazla webOS tabanlı akıllı telefonu piyasaya sürmeye mi hazırlanıyor ?

Taiwan Economic News'in pazardaki kaynaklarından edindiği bilgiye göre ekonomik bunalım içinde bulunduğu dönemde birçok akıllı telefon projesini rafa kaldırmak zorunda kalan Palm; HP'nin kanatlarının altına girdikten sonra bu projelerini 2011 yılında hayata geçirebilmek için Foxconn ve Compal'la anlaşmaya vardı. Gazetenin haberine göre teknoloji efsanesi; Foxconn'la biri PalmPad olmak üzere 4 ya da 5; Compal'la ise bir adet webOS tabanlı telefon için ortak çalışacak.

Telefonlar hakkında şimdilik bir bilgi bulunmazken; Pre 2'nin satışa sunulmasından dolayı telefonlardan birinin Pixi 2; bir diğerininse sadece 960x640 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik ekranıyla kontrol edileceği konuşulan RoadRunner HD olabileceği düşünülüyor.


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