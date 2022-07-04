HTC A101 tablet orta seviyeyi hedefliyor

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Mobil cihaz pazarının kayıp oyuncusu HTC ara sıra yaşam belirtileri vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkardığı Metaverse odaklı akıllı telefon modelinin ardından şimdi de orta seviye bir tablet modeli piyasaya çıkıyor.

HTC A101 özellikleri ve fiyatı

10 inçlik 1920 x 1200 piksel LCD ekran

Unisoc T618 yonga seti (2xCortex-A75,6xCortex-A55)

8GB RAM

128GB depolama

16MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

7000mAh batarya

10W hızlı şarj

361$

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HTC A101 modeli biraz daha orta seviyeye yönelik olarak Güney Afrika ve Rusya pazarlarında satışa sunulacak. Çift arka kamera, Full HD video kaydı, yapay zekâ desteği, WiFi5, Bluetooth 5.0, GPS, USB Tip-C girişi şeklinde rekabetçi özellikleri yer alıyor. Global pazara ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi yok.

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HTC A101 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı