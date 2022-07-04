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    HTC A101 tablet orta seviyeyi hedefliyor

    HTC A101 tablet modelinde 10 inçlik 1920 x 1200 piksel LCD ekran, Unisoc T618 yonga seti, GB RAM, 128GB depolama, 7000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.    
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    HTC A101
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    Mobil cihaz pazarının kayıp oyuncusu HTC ara sıra yaşam belirtileri vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkardığı Metaverse odaklı akıllı telefon modelinin ardından şimdi de orta seviye bir tablet modeli piyasaya çıkıyor.

    HTC A101 özellikleri ve fiyatı

    • 10 inçlik 1920 x 1200 piksel LCD ekran
    • Unisoc T618 yonga seti (2xCortex-A75,6xCortex-A55)
    • 8GB RAM
    • 128GB depolama
    • 16MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 7000mAh batarya
    • 10W hızlı şarj
    • 361$

    HTC A101 modeli biraz daha orta seviyeye yönelik olarak Güney Afrika ve Rusya pazarlarında satışa sunulacak. Çift arka kamera, Full HD video kaydı, yapay zekâ desteği, WiFi5, Bluetooth 5.0, GPS, USB Tip-C girişi şeklinde rekabetçi özellikleri yer alıyor. Global pazara ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi yok.

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