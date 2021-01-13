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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC Desire 21 Pro 5G "tartışmalı fiyatıyla" tanıtıldı

    Tayvanlı teknoloji şirketi HTC bugün oldukça pahalı bir orta sınıf telefon çıkardı. Desire 21 Pro 5G olarak adlandırılan model Snapdragon 690 işlemci, 6.7 inç ekran ve dörtlü arka kamerayla geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC Desire 21 Pro 5G
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    HTC'nin yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını zaten daha önce duymuştuk. Şirket bugün Desire 21 Pro 5G isimli modeli sessiz sedasız bir şekilde tanıttı. Ne yazık ki cihaz sunmuş olduğu özelliklere göre oldukça yüksek bir fiyat etiketi taşıyor.

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    HTC Desire 21 Pro 5G'nin kalbinde Snapdragon 690 işlemci var. Akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Ayrıca FullHD+ çözünürlükte (1080 x 2400 piksel) ve 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.7 inç IPS ekrana sahip olduğunu belirtelim.

    HTC Desire 21 Pro 5G
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    Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alıyor. Şirket yeni telefonunun ön tarafında 16 megapiksel selfie kamerasına yer vermiş. HTC Desire 21 Pro 5G, kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

    Fiyat/performans çizgisinden uzak

    Akıllı telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi var. Modül 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

    HTC Desire 21 Pro 5G
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    HTC Desire 21 Pro 5G'nin fiyat etiketi 430 dolar. Şirket akıllı telefonun uluslararası pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Cihaz şu anda sadece Tayvan'da satın alınabiliyor.



    https://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-21-pro-5g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mcx (mehmet can) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öncü iken yenilik üretemeyn konumuna geçince fiyatkarını hakketmez oldular.
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    ankaland (mehmet yok) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    HTC den daha sağlam telefon ne kullandım ne gördüm.. yüksekten düştü, yerden yere fırlatırdım, araba kazasından sağlam çıktı.. iki HTC telefon aldım ikisi de neredeyse mükemmeldi, ses kaliteleri harikaydı.. ama HTCnin bataryası varya işte orada işler değişiyordu.. günde iki bazen üç defa sarj etmek zorunluydu.. rakip üreticiler batarya ram ve hafızayı katladıkça HTC düşük donanım ve yüksek fiyat sanırım bitişine sebep oldu.. Biten bir şey yeniden başlamaz.. ülkemizde bir daha asa tutmaz, motorola, nokia gibi.. eskilerden sadece nokia yeniden yükselme trendine girebilir.. gerisi bizim için sadece anı..
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    zayim334 (Gökhan Zayim) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    HTC ve Sony telefon pazarının çeşitliliği. Bu iki marka eski günlerine dönebilse keşke...
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    ibrahimyz (ibrahim yilmaz) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    htc hep kılas Premium görünüyordu. buda öyle olmuş. çıkarsa alacağım. cok kişide alır eminim. döndüğüne çok sevindim. ucube çin malları gibi değil htc
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    zero fear 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kalas, ucube.
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    golfgti06 (Eren Eren) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kötü günleri atlattık daha kötü günler bizi bekliyor telefonunu çıkarmış HTC.
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    kralAY (Ayhan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nerede ah o eski Hatice pardon HTC :)(
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