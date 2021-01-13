HTC Desire 21 Pro 5G "tartışmalı fiyatıyla" tanıtıldı

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HTC'nin yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını zaten daha önce duymuştuk. Şirket bugün Desire 21 Pro 5G isimli modeli sessiz sedasız bir şekilde tanıttı. Ne yazık ki cihaz sunmuş olduğu özelliklere göre oldukça yüksek bir fiyat etiketi taşıyor.

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HTC akıllı telefon pazarından çekilmeyecek

HTC Desire 21 Pro 5G'nin kalbinde Snapdragon 690 işlemci var. Akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Ayrıca FullHD+ çözünürlükte (1080 x 2400 piksel) ve 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.7 inç IPS ekrana sahip olduğunu belirtelim.

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Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alıyor. Şirket yeni telefonunun ön tarafında 16 megapiksel selfie kamerasına yer vermiş. HTC Desire 21 Pro 5G, kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

Fiyat/performans çizgisinden uzak

Akıllı telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi var. Modül 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

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HTC Desire 21 Pro 5G'nin fiyat etiketi 430 dolar. Şirket akıllı telefonun uluslararası pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Cihaz şu anda sadece Tayvan'da satın alınabiliyor.

https://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-21-pro-5g/

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