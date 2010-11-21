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HTC Knight detaylanıyor; 4N, QWERTY ve çift çekirdekli işlemci (?)

8 yıl
11,4b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Apple ve Motorola'dan sonra kullanıcıların en çok memnun olduğu üçüncü akıllı telefon üreticisi konumundaki HTC'nin üzerinde çalışmalarını hızla sürdürdüğü Knight, detaylanıyor. Boy Genius Reports'un güvenilir kaynağından aldığı bilgilere göre HTC Knight, firmanın ürün gamındaki Android'li cihazlardan biri olacak ve 4.Nesil iletişim ağına destek sunacak.

Kaynağın verdiği bilgilere göre Android 2.2 Froyo işletim sistemiyle gelecek olan Knight, Desire Z gibi 3.7 inçlik ekrana ve yandan kaydırmalı dahili fiziksel QWERTY klavyeye sahip olacak. Üzerinde 8 Megapiksel çözünürlüğünü destekleyen kamerayı bulunduracak olan telefonun en önemli özelliği ise çift çekirdekli işlemcisi olacak. Her ne kadar BGR'ın kaynağı, kullandığı örneğin 1GHz'lik işlemciye sahip olduğunu söylese de; Knight'ın piyasaya çift çekirdekli işlemci ile sürüleceğinin muhtemel olduğunu dile getiriyor.


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santanio 8 yıl
desire eskimedi allayıp pulluyorlar :) desire ı değiştirmemi ne hız, ne boyut, nede yeni özellik değişdirtmez. sadece pil ömrü fikrimi değiştirir.
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Rouvax 8 yıl
İyi bir Amiral gemisi bekliyoruz HTC den artık.

En fazla 3.7-4 İnch ekran olsun (daha büyük değil)
Pil süresi artsın.
Tasarımı iyi olsun. Gerekirse cam kullansınlar kir tutmasın. sağında solunda çok girinti çıkıntı olmasın, toz pislik birikmesin.
İç hafızası büyük olsun biraz daha App2sd bile yetmiyor bazen.
Sense olmasın (gereksiz), OTA updateleri direkt almak olsun amaç.
Qwerty klavye olmasın. dokunmatik olayı yeterli , çok isteyen için qwerty li modeller var.
İşlemcisi zamana ayak uydursun.

Yukarda sıraladıklarım aslında teknolojik fazla bir yenilir değil hep makyaj. Desire hala iyibir telefon :D






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aldncl 8 yıl
daha desire hd yi bile alamadan bu haber ne ya.bi ürünü alıp elimizde patlasaydıda şu haber cıksaydı.çift çekirdek falan :))
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ffaarruukk 8 yıl
kim bilir bu ne zaman çıkar :)
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Bl00dyHell 8 yıl
Pff eskidi bile benim Desire
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