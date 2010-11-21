HTC Knight detaylanıyor; 4N, QWERTY ve çift çekirdekli işlemci (?)

Apple ve Motorola'dan sonra kullanıcıların en çok memnun olduğu üçüncü akıllı telefon üreticisi konumundaki HTC'nin üzerinde çalışmalarını hızla sürdürdüğü Knight, detaylanıyor. Boy Genius Reports'un güvenilir kaynağından aldığı bilgilere göre HTC Knight, firmanın ürün gamındaki Android'li cihazlardan biri olacak ve 4.Nesil iletişim ağına destek sunacak.

Kaynağın verdiği bilgilere göre Android 2.2 Froyo işletim sistemiyle gelecek olan Knight, Desire Z gibi 3.7 inçlik ekrana ve yandan kaydırmalı dahili fiziksel QWERTY klavyeye sahip olacak. Üzerinde 8 Megapiksel çözünürlüğünü destekleyen kamerayı bulunduracak olan telefonun en önemli özelliği ise çift çekirdekli işlemcisi olacak. Her ne kadar BGR'ın kaynağı, kullandığı örneğin 1GHz'lik işlemciye sahip olduğunu söylese de; Knight'ın piyasaya çift çekirdekli işlemci ile sürüleceğinin muhtemel olduğunu dile getiriyor.