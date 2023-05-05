HTC U23 Pro'nun gerçek görüntüleri sızdırıldı: 108 MP kamerayla geliyor

Yayınlanan görüntüler HTC U23 Pro'nun OIS destekli 108 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi ile geleceğini gösteriyor. Selfie kamerası ise ekranın üst kısmının merkezine konumlandırılmış delikte yer alacak.
HTC U23 Pro hakkında bilinenler
Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile güçlendirildiği bildiriliyor. Bu platforma 8/12 GB RAM eşlik edecek. Cihazda 4.600 mAh kapasiteli pil ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı da göreceğiz.
HTC U23 Pro, Geekbench'te tek çekirdekli işlem testinde 933 puan, çok çekirdekli işlem testinde ise 2.351 puan elde etti. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Akıllı telefonun Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah