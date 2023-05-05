HTC U23 Pro'nun gerçek görüntüleri sızdırıldı: 108 MP kamerayla geliyor

Tam Boyutta Gör HTC yeni akıllı telefonunu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. HTC U23 Pro adı altında piyasaya sürülecek cihaz hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Geekbench veritabanında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ilk fotoğrafları internete düştü.

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Yayınlanan görüntüler HTC U23 Pro'nun OIS destekli 108 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi ile geleceğini gösteriyor. Selfie kamerası ise ekranın üst kısmının merkezine konumlandırılmış delikte yer alacak.

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HTC U23 Pro hakkında bilinenler

Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile güçlendirildiği bildiriliyor. Bu platforma 8/12 GB RAM eşlik edecek. Cihazda 4.600 mAh kapasiteli pil ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı da göreceğiz.

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HTC U23 Pro, Geekbench'te tek çekirdekli işlem testinde 933 puan, çok çekirdekli işlem testinde ise 2.351 puan elde etti. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Akıllı telefonun Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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