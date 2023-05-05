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    HTC U23 Pro'nun gerçek görüntüleri sızdırıldı: 108 MP kamerayla geliyor

    HTC'nin yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı daha önce ortaya çıkmıştı. Bu kez HTC U23 Pro olarak adlandırılan modelin gerçek fotoğrafları internete düştü.
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    HTC U23 Pro'nun gerçek görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    HTC yeni akıllı telefonunu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. HTC U23 Pro adı altında piyasaya sürülecek cihaz hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Geekbench veritabanında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ilk fotoğrafları internete düştü.

    HTC U23 Pro'nun gerçek görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Yayınlanan görüntüler HTC U23 Pro'nun OIS destekli 108 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi ile geleceğini gösteriyor. Selfie kamerası ise ekranın üst kısmının merkezine konumlandırılmış delikte yer alacak.

    HTC U23 Pro'nun gerçek görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    HTC U23 Pro hakkında bilinenler

    Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile güçlendirildiği bildiriliyor. Bu platforma 8/12 GB RAM eşlik edecek. Cihazda 4.600 mAh kapasiteli pil ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı da göreceğiz.

    HTC U23 Pro'nun gerçek görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    HTC U23 Pro, Geekbench'te tek çekirdekli işlem testinde 933 puan, çok çekirdekli işlem testinde ise 2.351 puan elde etti. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Akıllı telefonun Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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