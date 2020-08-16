HTC üç yeni akıllı telefon hazırlıyor

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Tayvanlı teknoloji devi HTC, üç yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Wildfire E Lite, Wildfire E Ultra ve Wildfire E Star isimli cihazlar Avrasya Ekonomi Komisyonu (EEC) veritabanında listelendi.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu ortaya çıktı"

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Tüm modeller bütçe dostu Wildfire serisi kapsamında piyasaya sürüleceği için çok üst seviye özelliklere sahip olmalarını beklememek gerekir.

Ancak fiyat konusunda aynı seviyede veya daha iyi donanıma sahip Samsung veya Xiaomi modellerinden daha pahalı olmaları muhtemel görünüyor.

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Wildfire E Lite Özellikleri

Wildfire E Ultra ve Wildfire E Star modellerinin teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat kısa süre önce Google Play Console veritabanında listelenen Wildfire E Lite hakkında bazı şeyler biliyoruz.

Akıllı telefon MediaTek Helio A20 platformundan güç alacak. Diğer özelliklerini ise 1440 x 720 piksel çözünürlüklü ekran, 2 GB RAM ve Android 10 işletim sistemi olarak sıralayabiliriz.

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.UI/DisplayForm.aspx?ItemId=70091&ListId=d84d16d7-2cc9-4cff-a13b-530f96889dbc

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