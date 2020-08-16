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    HTC üç yeni akıllı telefon hazırlıyor

    HTC yakında Wildfire serisi altında üç yeni akıllı telefon piyasaya sürecek. Wildfire E Lite, E Ultra ve E Star isimli modeller hakkındaki son bilgiler haberimizde.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC üç yeni akıllı telefon hazırlıyor
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    Tayvanlı teknoloji devi HTC, üç yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Wildfire E Lite, Wildfire E Ultra ve Wildfire E Star isimli cihazlar Avrasya Ekonomi Komisyonu (EEC) veritabanında listelendi.

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    Tüm modeller bütçe dostu Wildfire serisi kapsamında piyasaya sürüleceği için çok üst seviye özelliklere sahip olmalarını beklememek gerekir.

    Ancak fiyat konusunda aynı seviyede veya daha iyi donanıma sahip Samsung veya Xiaomi modellerinden daha pahalı olmaları muhtemel görünüyor.

    HTC üç yeni akıllı telefon hazırlıyor
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    Wildfire E Lite Özellikleri

    Wildfire E Ultra ve Wildfire E Star modellerinin teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat kısa süre önce Google Play Console veritabanında listelenen Wildfire E Lite hakkında bazı şeyler biliyoruz.

    Akıllı telefon MediaTek Helio A20 platformundan güç alacak. Diğer özelliklerini ise 1440 x 720 piksel çözünürlüklü ekran, 2 GB RAM ve Android 10 işletim sistemi olarak sıralayabiliriz. 



    https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.UI/DisplayForm.aspx?ItemId=70091&ListId=d84d16d7-2cc9-4cff-a13b-530f96889dbc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 2 gün
    Kuryeler için üretilen telefonlar.
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    Alqu 2 gün
    HTC satılmasın diye telefon üretiyor sonra vay efendim satış hedefine ulaşamadık.
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    T Square (T Square) 2 gün
    Israrla çöp donanım koyup yüksek fiyata satmaya çalışıyorlar. Azimlerini takdir ettim. :)
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 3 gün
    HTC, Sony, BlackBerry, Nokia... Bu markalar kendi kendilerini bitirdiler. Yine Sony iyi cihazlar üretmeye devam ediyor ama çoğu ülkeden çekilmek durumunda kaldılar. Sonuç olarak; hepsi kendi ayağına sıktı.
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    noobszle 3 gün
    general Mobile ile aynı telefon 🤣 ikiside Çin'den alınca
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    ufo 4 gün
    bilmeyen ve kullanmayanlar için yazayım HTC telefonlarda "news republic" uygulamasıyla 24 saat reklam izliyordunuz. Güya haber uygulamasıydı ve gömülü geliyordu. Yani kaldırılamıyordu. Şimdiki xiaomi'lere filan laf edenler hiç bahsetmez bundan.

    Eski 1-2 modeli fena değildi, sonra pil sorunları başta olmak üzere geride kaldı. TR'den çekildi gitti.

    Özlemedik.
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    javaprof (orhan yılmaz) 4 gün
    xperia one galaxy g karşılaştırmasını özledim hepsi de mvc fuarında çıkardı.
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    Kampaku 4 gün
    Yeni Nokia.
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    GeçerkenUğradı 4 gün
    Android dev olup vizyonsuzluktan ölen bir firma yazık oldu cidden
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    KSB 5 gün
    2 gb ramli telefonun geride kalsın Htc. Giriş seviyesi telefonlar bile artık 4 gb ram oldu
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    htc, wildfire ve
    4 etiket daha e lite e ultra e star Mobil Teknolojiler
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