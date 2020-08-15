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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu ortaya çıktı

    ZTE geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını açıklamıştı. A20 5G isimli cihazın teknik özellikleri ve ilk görüntüleri ortaya çıktı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu ortaya çıktı
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    ZTE çok yakında dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu tanıtacak. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde ZTE A20 5G isimli cihazın teknik özellikleri ve ilk görüntüleri paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Telegram, sonunda görüntülü arama desteğini başlattı"

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    A20 5G, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.92 inç OLED ekran taşıyacak. Listelenen özelliklere bakılırsa Snapdragon 765G işlemciden güç alacak. Akıllı telefonun 6/8/12 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama seçenekleri ile sunulacağını belirtelim.

    Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu ortaya çıktı
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    Ekrana gömülü 32 megapiksel kamera

    Cihazın hafızası microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar genişletilebilecek. ZTE A20 5G'nın kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacağı bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4.120 mAh kapasiteli bataryasından alacak.

    Akıllı telefonun ekranının altında 32 megapiksel ön kamera ile birlikte parmak izi tarayıcısı yer alacak. Arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens ve iki 2 megapiksel sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapacak.

    ZTE A20 5G'nin kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lansker (YUNUS ŞAHİN) 5 gün en beğenilen
    Az kaldı. Herşeyi ekran altına gömünce sadece ekrandan Herşeyi yapabileceğiz.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Iphone 15 Pro da göreceğimiz ekran teknolojisini f/p telefon şimdiden yapmış helal olsun.
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    zero fear 5 gün
    Bu telefona zorunlu elektronik sigortası yapılması lazım
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 5 gün (düzenlendi)
    Apple bu Ekran alti camera sistemine daha saglam daha iyi calisan Duruma getiridiginde o zaman kadar diger firmalarin kazandigi paranin fazlasini kazanacak cunku teknolojisinin arkasinda Duran tek firma Apple
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    vs-fb (Vn S) 5 gün
    İlk şu yaptı, ilk şu sattı, bir anlamı yok. Kim iyisini yapıp iyi pazarlarsa, parayı o kazanıyor.
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 5 gün
    Arka taraf için de bu tarz çalışmalar yapılabilir.



    Kamera sensörlerinin görünmediği, bağlantı girişlerinin olmadığı, siyah bir kutu.
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    cengran (Cengiz B.) 5 gün
    Tam olarak ne halta yariyo gencler bu teknoloji 🙄
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    eror1 (adem demir) 5 gün
    Güzel güzel şimdiden askarinin yüzde 3 nü biriktirim 2040 arırım seni telefon
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    CrrystaL (Adnan Tuna) 5 gün
    İşte telefonlarda devrim budur
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    lansker (YUNUS ŞAHİN) 5 gün en beğenilen
    Az kaldı. Herşeyi ekran altına gömünce sadece ekrandan Herşeyi yapabileceğiz.
    Yanıtla +6
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