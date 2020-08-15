Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu ortaya çıktı

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ZTE çok yakında dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu tanıtacak. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde ZTE A20 5G isimli cihazın teknik özellikleri ve ilk görüntüleri paylaşıldı.

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Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı

A20 5G, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.92 inç OLED ekran taşıyacak. Listelenen özelliklere bakılırsa Snapdragon 765G işlemciden güç alacak. Akıllı telefonun 6/8/12 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama seçenekleri ile sunulacağını belirtelim.

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Ekrana gömülü 32 megapiksel kamera

Cihazın hafızası microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar genişletilebilecek. ZTE A20 5G'nın kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacağı bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4.120 mAh kapasiteli bataryasından alacak.

Akıllı telefonun ekranının altında 32 megapiksel ön kamera ile birlikte parmak izi tarayıcısı yer alacak. Arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens ve iki 2 megapiksel sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapacak.

ZTE A20 5G'nin kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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