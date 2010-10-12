HTC'den Windows Phone 7 platformunu kullanan iki yeni model daha: Mozart ve Trophy

(HTC 7 Mozart)

Akıllı telefon denildiğinde aklımıza gelen ilk firmalardan HTC'nin HD7 ile Surround'un yanı sıra Mozart ile Trophy modellerini teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardığını bugün sizlerle paylaşmıştık.. Microsoft'un Windows Phone 7 mobil platformunu kullanan her iki modelin de teknik özelliklerini, göze çarpan detayları inceleyelim.

HTC 7 Mozart, 119 x 60.2 x 11.9 mm ebatlarında, bataryayla beraber 130 gram ağırlığında; HTC 7 Trophy ise 118.5 x 61.5 x 11.96 mm ebatlarında, bataryayla beraber 140 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip. 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ile 576 MB RAM gücünü arkasına alan telefonlarda 8 GB kapasiteli dahili flash belleğin (microSD kart girişleri yok) ve 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranın bulunduğu görülüyor. Fakat Mozart ile Trophy'nin ekranları boyut açısından farklı. Mozart'ın ekranı 3.7 inç iken Trophy'nin ekranı 3.8 inç boyutunda. Her iki telefonun da RAM miktarının Surround'a kıyasla daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Akıllı telefonlarda Surround ile aynı şekilde yakınlık , ışık, g-sensörleri ile SRS Surround, Dolby Mobile desteği unutulmamış.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSDPA (7.2 Mbps) desteği sunan telefonlardan Mozart'ta 8 megapiksel, Trophy'de ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Telefonlar 720p çözünürlüğünde video kaydı ile otomatik odaklama gibi özellikleri paylaşmalarına karşın Mozart'ta xenon flaş söz konusu. Bilindiği üzere xenon flaşlar standart led flaşlara kıyasla loş mekanlarda daha iyi performans sergilemekte.

Günümüzde artık standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1 + A2DP üçlüsünü barındıran telefonlarda 3.5 mm kulaklık girişi, Xbox Live ve Facebook entegrasyonu yer almakta. HTC, Mozart ile Trophy'de 1300 mAh'lık bataryayı yeterli görmüş. Telefonların bataryaları GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 360 saate varan bekleme, 405 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

HTC 7 Mozart ve HTC 7 Trophy'nin fiyat seviyeleri şu an için kesinlik kazanmadı. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

HTC 7 Mozart'ın daha detaylı özellikleri için tıklayın.

HTC 7 Trophy'nin daha detaylı özellikleri için tıklayın.

(HTC 7 Trophy)

http://www.htc.com/www/product/7mozart/specification.html