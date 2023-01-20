5G teknolojilerinde Huawei devrimi

Uygulanan ambargolara rağmen Huawei iletişim altyapılarında yenilik geliştirmeye devam ediyor. 5G New Calling adı verilen teknoloji ile 5G ağlarında görüşmeler adeta sınıf atlıyor.

Huawei 5G New Calling nedir?

Huawei 5G New Calling teknolojisi 5G ağları üzerinde yapılan görüşmelerin çok daha kaliteli ve ayrıca interaktif olmasını sağlıyor. Radyo dalgaları üzerinden ses – VoNR yöntemi üzerinden ilerleyen yeni teknoloji yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeye sahip. Bu sayede çok daha kaliteli ve berrak ses elde edilebiliyor.

Huawei bir şeyler deniyor 2 hf. önce eklendi

Herhangi bir uygulama veya kurulum gerektirmeyen bu teknolojiye avatar yansıtma, sesli duygular, birlikte çalışma, dosya gönderme, anlık tercüme gibi interaktif fonksiyonlar da eklenebiliyor.

Huawei 5G New Calling ilk olarak Jiangsu Mobile tarafından test edilecek. Testlere katılan müşterilere ücretsiz dakikalar ve para ödülleri dağıtılacak. Guangdong Mobile operatörü de Guangzhou şehrinde testler için katılımcı kabul etmeye başladı.

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