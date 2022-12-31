Huawei ambargolardan kaçınmanın yolunu mu buldu?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Çin pazarına sunulan Fransız Wiko 5G teknoloji dünyasının dikkatini çekti. Huawei Nova 9 SE modelini temel alan Wiko 5G, Huawei’nin kullanması yasak olan 5G teknolojisini Çin pazarına getiriyordu.

Huawei farklı yollar mı deneyecek?

Daha önce de Huawei’nin Batılı bazı firmalarla iş birliği yaparak ambargoyu delmeyi planladığı gündeme gelmişti. Wiko 5G modeli ile firmanın bazı adımlar atmaya başladığı görülüyor.

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Huawei Nova 9 SE akıllı telefon modeli ambargo nedeniyle Snapdragon 680 4G yonga setine erişim sağlayabilmişti. Wiko 5G ise Snapdragon 695 5G ile farklı bir konuma taşınıyor. Wiko 5G tasarımı esnasında Huawei mühendislerinin de görev aldığını söylemek yanlış olmaz. Yani kısaca Huawei bir şekilde 5G teknolojilerine erişim sağladığı anlaşılıyor.

Önümüzdeki dönemde ismi pek bilinmeyen farklı Batı firmalarının Huawei ile ortaklığa girdiğini görmek sürpriz olmaz. Asıl önemli konu ABD kurumlarının buna nasıl tepki vereceği. Bu şekilde Huawei’nin yasak teknolojilerine erişmesine seyirci kalmaları pek mümkün değil gibi görünüyor.

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