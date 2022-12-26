Huawei’den meydan okuma: Döküm cihazı üretecek

Tam Boyutta Gör ABD ambargosu nedeniyle 5nm ve sonrasındaki süreçlere ayrıca 5G gibi yeni teknolojilere erişimi onaya bağlanan Huawei pes etmiyor. Çinli teknoloji devi EUV döküm cihazı üretmeye hazırlanıyor.

Huawei’den dev adım

Gelen bilgilere göre Huawei, EUV döküm cihazı geliştirebilmek için patent başvurusu yaptı. Patentin 13.5nm EUV ışık kaynağı, ayna, devrelerin baskısı, sistem kontrolü gibi tüm döküm cihazını kapsadığı ifade ediliyor. Cihaz 7nm ve altındaki EUV döküm süreçlerini işleyecek.

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Huawei aslında yıllardır yonga tasarım işinde diyebiliriz. HiSilicon ortağı ile Kirin yongalarının üretimini yapıyordu ve bir dönem Kirin yongası en çok satan yongalar arasına girmişti. Ne var ki ABD ambargosu ile üretim durma noktasına geldi. Zaman zaman iddialı olmayan ancak önceki teknolojilerle üretilmiş Kirin yongalarına rastlıyoruz.

Henüz patent aşamasında olduğu için Huawei’nin kesin bir şekilde EUV döküm cihazı üreteceğini söylemek pek mümkün değil. Zira EUV üretim ekipmanları da ABD ambargosu dahilinde. Huawei’nin bunları nasıl temin edeceği merak konusu. Çin’in bir ara ikinci el döküm cihazlarını akın akın ülkeye getirdiği gündeme gelmişti. Bu noktada bir çözüm bulunabilir.

Huawei’nin bir şekilde 7nm altı EUV sürecine geçmesi ülkede devrim yapabilir. TSMC teknolojilerine erişemediği için pek çok Çinli tasarımcı 10nm gibi daha olgun teknolojilere yönelmişti. YMTC gibi bellek girişimleri de pazardan çekilme tehlikesi ile karşı karşıya. Çin hükümetinin de bu hamleleri en iyi şekilde desteklediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

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