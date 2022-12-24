Huawei marka akıllı telefonların 2023 yılında kullanacağı işlemci belli oldu

Huawei yola Qualcomm işlemcileri ile devam edecek
P50 ile soluğu Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerinde alan Huawei bu yonga setleri için çok para harcadı. 35 yıldır faaliyet gösteren çok uluslu teknoloji firmasının Snapdragon'dan başka güveneceği bir işlemci henüz yok.
Önümüzdeki yıl da akıllı telefonlarını Qualcomm'a emanet edeceği belirtilen Huawei'in Mate X3 isimli katlanabilir akıllı telefonuyla P60 serisi için Snapdragon'ı tercih edeceği öngörülüyor.
Nova 11 ve Nova 20 modelleri de Qualcomm'dan faydalanacak. Bu bağlamda Huawei'in orta ve üst segment telefonları için tercih ettiği işlemcinin Snapdragon olacağını söyleyebiliriz. Mate 50 ve Nova 10 için üretilen akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon'ın satış istatistiklerine nasıl bir katkı yapacağı merak ediliyor.Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-phones-will-still-use-qualcomm-chip-in-2023/ https://www.androidheadlines.com/2022/12/huawei-kirin-chips-are-officially-out-of-stock-but-all-hope-isnt-lost.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d