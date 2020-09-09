Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz

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ABD tarafından uygulanan ağır baskılar sonrasında Google ile bağlarını koparan Huawei, açık kaynak Android projesi üzerine EMUI ara yüzünü entegre ederek yoluna devam ediyor. Kendi ekosistemini kurmak için büyük çaba sarf eden firma Harmony OS platformunu da olgunlaştırıyor.

Harmony OS ne aşamada?

Geçen yıl sonlarına doğru tanıtılan Harmony OS işletim sistemi yakın gelecekte firmanın en önemli platformu haline gelecek. Duruma göre mobil cihaz, akıllı saat, televizyon ve hatta bilgisayar gibi pek çok üründe ana katmanı oluşturacak. Bugüne kadar televizyon ve yönlendirici cihazında bu işletim sisteminin kullanıldığını gördük.

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Huawei Tüketici Ürünleri Grubu patronu Richard Yu, şimdiye kadar Harmony OS ekosistemine 100 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını ve yüzde 70-80 arasında Android işletim sistemine yaklaştıklarını dile getiriyor.

Harmony OS için en önemli unsur şüphesiz App Gallery uygulama mağazası. 700 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan mağaza avantajlı gelir dağılımı stratejisi ile pek çok geliştiriciyi kendisine çekmiş durumda.

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Huawei yaptığı yatırımlar ile tamamen ABD teknolojilerinden arınmış bir ekosistem oluşturma peşinde. Ayrıca deneyim açısından da Android platformunu geride bırakacaklarına inanıyor.

Elbette Android ile baş edebilmek için uygulama desteği çok önemli. Windows Phone ekosisteminin çökmesinin en önemli nedeni uygulama desteğini sağlayamaması idi. 1 milyara yaklaşan cihaz sayısı ile Huawei bu açıdan biraz daha avantajlı durumda.

https://www.gizmochina.com/2020/09/08/huawei-harmony-os-almost-reached-android-level/

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