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    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz

    Harmony OS işletim sistemi uygulama desteği ve kullanıcı deneyimi açısından Android’e yaklaşmaya çalışıyor. Firma ise yakın dönemde bunu başaracağından emin.
    2 gün
    13,6b
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
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    ABD tarafından uygulanan ağır baskılar sonrasında Google ile bağlarını koparan Huawei, açık kaynak Android projesi üzerine EMUI ara yüzünü entegre ederek yoluna devam ediyor. Kendi ekosistemini kurmak için büyük çaba sarf eden firma Harmony OS platformunu da olgunlaştırıyor.

    Harmony OS ne aşamada?

    Geçen yıl sonlarına doğru tanıtılan Harmony OS işletim sistemi yakın gelecekte firmanın en önemli platformu haline gelecek. Duruma göre mobil cihaz, akıllı saat, televizyon ve hatta bilgisayar gibi pek çok üründe ana katmanı oluşturacak. Bugüne kadar televizyon ve yönlendirici cihazında bu işletim sisteminin kullanıldığını gördük.

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    Huawei Tüketici Ürünleri Grubu patronu Richard Yu, şimdiye kadar Harmony OS ekosistemine 100 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını ve yüzde 70-80 arasında Android işletim sistemine yaklaştıklarını dile getiriyor.

    Harmony OS için en önemli unsur şüphesiz App Gallery uygulama mağazası. 700 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan mağaza avantajlı gelir dağılımı stratejisi ile pek çok geliştiriciyi kendisine çekmiş durumda.

    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
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    Huawei yaptığı yatırımlar ile tamamen ABD teknolojilerinden arınmış bir ekosistem oluşturma peşinde. Ayrıca deneyim açısından da Android platformunu geride bırakacaklarına inanıyor.

    Elbette Android ile baş edebilmek için uygulama desteği çok önemli. Windows Phone ekosisteminin çökmesinin en önemli nedeni uygulama desteğini sağlayamaması idi. 1 milyara yaklaşan cihaz sayısı ile Huawei bu açıdan biraz daha avantajlı durumda.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/08/huawei-harmony-os-almost-reached-android-level/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 gün en beğenilen
    Harmony OS'u hala Android sananlar var harika ya
    Yanıtla +21
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 gün
    Abd herkesin kullandığı WhatsApp, Instagram, Facebook ve Google servislerini vermezse ne olacak acaba
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    Mr. Jingles 2 gün (düzenlendi)
    Sıfırdan yazılmış bir işletim sistemi değil. Bildiğiniz Android işte. Açık kaynak Android üzerine arayüz entegre edip bunu yeni bir işletim sistemi gibi lanse ediyor. Gerçekten gülünesi bir durum.



    Deneyim olarak Android’i nasıl geçeceklerini söyleyebiliyorlar hayret. Çok kuru sıkı açıklamalar. Zamanında Kirin 980 için de Apple A12’yi geçecek diyorlardı bir baktık A10 bunu tokatlıyor. Sözün özü hiçbir şekilde inandırıcılığı olmayan açıklamalar. Cihazlarına gizli turbo modu koyup tüketiciyi en hızlı cihazlar bizde diye kandıranlar da bunlardı.



    Sosyal ağların demirbaşları sayılabilecek Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi uygulamalar ABD menşeli. En basitinden WhatsApp bu platforma çıkmayacak dense kimse yüzüne bakmaz. Ayrıca Android gibi temeli açık olan bir sistemi kapalılaştıran bir firma kendi sistemini nasıl yapar siz düşünün. Öyle olduktan sonra Android olması sadece kağıt üzerinde onu Android yapar. Piyasada zaten iOS gibi bir sistem var.
    Sıfırdan yazılmış bir işletim sistemi değil. Bildiğiniz Android işte. Açık kaynak Android üzerine arayüz entegre edip bunu yeni bir işletim sistemi gibi lanse e...
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    5 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa.
    huawei'in rakibi yine kendisi.o saçma sapan fiyatlarla kimse almıyor.p30pro ile milleti keriz yerine koydular resmen.4000bin'ye satışa çıkan telefon 6 ay sonra 6500TL'ye zamlandı sebepsiz yere.dolar vergi hiçbirşey artmamıştı
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 sa.
    Android veya ios sistemine yetişmeleri imkansıza yakın gibi bişey.
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    formgonder2055 (regaip duman) 20 sa.
    çinden medet ummanlar amerikayi mumla ararsiniz. çin kadar baskici ulke yok, ne kadar amerikan mali varsa ambargolu çinde yasak. yani fazla gaz vermeyin çin urunlerine sonra aglarsiniz.
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    bateren (Batu . ) 22 sa.
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    Elektrikliarabasever 1 gün
    İşlemci üretemiyorken neye yükleyecek acaba :D
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    monacomen 2 gün (düzenlendi)
    Amerikalılar bir fikir ve ürün yaratayım bunu da iş gücü sağlam ama ucuz ülkelerde ürettirip bütün dünyaya kar edip satayım ticaretini iyi başardı. Ama Çin artık her şeyi ucuza üretebiliyorum ama ürünü de yaratmayı başarabilirim ve ben de satabilirim safhasına geldi. Önce dünya markalarının iş gücünü yaparken şu an kendi markalarını üretir ve satar hale geldi. İşletim sistemi yaratmak ve bunu dünyaya satmak da bunun kadar zor olmasa gerek. Tiktok'un bütün sosyal medya eğlence uygulamalarını geçip zirveye oturduğunu hatırlatmak isterim, Huawei telefonlarının başarısı da ortada. Azim, kararlılık, birliktelik, zeka ve işgücü birleşince insan oğlunu sınırlayan hiç bir şey yok dünyada. Çin'liler de Mars'lı olmadığına göre başaracaklardır.
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 gün
    Huawei her şeyi yapar. Adamlar inanılmaz hızlı gidiyor.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    huawei p30 ile kendi ayağına sıkmış ve bitmiştir
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    vozy (Vatan Yiğit) 2 gün
    ABD karşıtları da çoğalıyor, tramp bu kafayla daha çok kişiyi karşısına alır, yağcıların yağı bir gün elbet kesilecek..
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    CleanCoders (Fatih ) 2 gün
    Çin de Android ve IOS yasaklanacak, 10-20 yıl boyunca işlemci ve işletim sistemi Çin'de olgunlaşacak, sonra dünyaya açılacak, bakmışsın ARM ve android in yüzüne bakan kalmamış. Çin devasa nüfusu ile ekosistemi oluşturacak güçte
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    13558 kez okundu.
    30 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

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