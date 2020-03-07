Huawei, AppGallery’deki uygulamalardan komisyon almayacak

ABD ve Google ile yaşanan sıkıntıların ardından kendi ekosistemini güçlendirmek isteyen Huawei’nin önündeki en büyük engel, tahmin edebileceğiniz üzere uygulama mağazası. Bugüne kadar attığı adımlarla, geliştiricileri AppGallery isimli mağazasına dahil etmeye çalışan Huawei, artık işleri daha da ciddileştireceğe benziyor. En azından firmanın mağazadaki uygulamalardan komisyon almayacağını yönündeki yeni açıklaması buna işaret ediyor.

İlk yıl sıfır, sonrasında oldukça düşük komisyon oranları

Bildiğiniz üzere Apple’ın iOS’da, Google’ın ise Android’de temel gelir kaynağı, mağazalardaki uygulamalardan aldığı komisyonlar. Huawei ise bu komisyon oranını oldukça düşük tutarak geliştiricilerin ilgisini çekmeye çalışacak. Bu noktada oyun haricindeki tüm uygulamalardan ilk 12 ay sıfır komisyon alınacağı açıklandı. Sonraki 12 ayda ise yüzde 15’lik komisyon oranına çıkılıyor. Bu 24 aylık sürecin sonuna geldiğimizde ise geliştiricilerden standart yüzde 30 komisyon alınmaya devam edilecek.

Google Play için bu rakam sabit yüzde 30 olarak belirlenmiş durumda. En azından ilk 24 ay için bu tarz bir katkı sağlanması geliştiricilerin dikkatini çekebilir. Tabii ki AppGallery’nin Huawei cihazlarıyla sınırlanmış olması ve Google Play’e kıyasla kullanım oranın düşük olması geliştiricileri yine de şüphede bırakacaktır.

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Sonuç olarak Huawei’nin attığı bu adımlar, kendi ekosistemini oluşturmak konusunda fikirlerinin değişmediğinin göstergesi. Xiaomi, Oppo vb. Çinli firmaların da AppGallery ekosistemi içerisine dahil olabilirse, Google karşısında güçlü bir uygulama mağazasıyla karşılaşabilir.

https://www.gsmarena.com/huaweis_appgallery_will_pay_developers_up_to_100_of_revenue_for_the_first_two_years-news-41869.php

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