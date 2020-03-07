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    Huawei, AppGallery’deki uygulamalardan komisyon almayacak

    Huawei, kendi uygulama mağazası AppGallery için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Firma, uygulamasını mağazaya yükleyen geliştiricilerden uzun süre komisyon almayacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Huawei, AppGallery’deki uygulamalardan komisyon almayacak
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    ABD ve Google ile yaşanan sıkıntıların ardından kendi ekosistemini güçlendirmek isteyen Huawei’nin önündeki en büyük engel, tahmin edebileceğiniz üzere uygulama mağazası. Bugüne kadar attığı adımlarla, geliştiricileri AppGallery isimli mağazasına dahil etmeye çalışan Huawei, artık işleri daha da ciddileştireceğe benziyor. En azından firmanın mağazadaki uygulamalardan komisyon almayacağını yönündeki yeni açıklaması buna işaret ediyor.

    İlk yıl sıfır, sonrasında oldukça düşük komisyon oranları

    Bildiğiniz üzere Apple’ın iOS’da, Google’ın ise Android’de temel gelir kaynağı, mağazalardaki uygulamalardan aldığı komisyonlar. Huawei ise bu komisyon oranını oldukça düşük tutarak geliştiricilerin ilgisini çekmeye çalışacak. Bu noktada oyun haricindeki tüm uygulamalardan ilk 12 ay sıfır komisyon alınacağı açıklandı. Sonraki 12 ayda ise yüzde 15’lik komisyon oranına çıkılıyor. Bu 24 aylık sürecin sonuna geldiğimizde ise geliştiricilerden standart yüzde 30 komisyon alınmaya devam edilecek.

    Google Play için bu rakam sabit yüzde 30 olarak belirlenmiş durumda. En azından ilk 24 ay için bu tarz bir katkı sağlanması geliştiricilerin dikkatini çekebilir. Tabii ki AppGallery’nin Huawei cihazlarıyla sınırlanmış olması ve Google Play’e kıyasla kullanım oranın düşük olması geliştiricileri yine de şüphede bırakacaktır.

    Ayrıca Bkz. "Dell yanlışlıkla 10. nesil işlemcili XPS masaüstülerinin tanıtım videosunu yayınladı"

    Sonuç olarak Huawei’nin attığı bu adımlar, kendi ekosistemini oluşturmak konusunda fikirlerinin değişmediğinin göstergesi. Xiaomi, Oppo vb. Çinli firmaların da AppGallery ekosistemi içerisine dahil olabilirse, Google karşısında güçlü bir uygulama mağazasıyla karşılaşabilir.



    https://www.gsmarena.com/huaweis_appgallery_will_pay_developers_up_to_100_of_revenue_for_the_first_two_years-news-41869.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Şu anda zaten google play store'a alternatif ve çalışan bir uygulama mağazası var; aptoide.<br />Huawei bundan daha iysini yapacak. Google uygulamaları zaten ayrıca yüklenebiliyor, ön yüklü gelmemesi sorun değil.<br />Şu anda huawei uygulama mağazasında birçok türk bankanın uygulamaları da dail, çok şey var. Ustelik uygulama boyutu google play store'dan da ufak.<br />Umarım çin hükümeti bunu tüm çin telefonlarına uygulatır ve google ........ görür.
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    selocanq (Selim Yılmaz) 1 hf. __Nikolaus__
    Blackberry zaten kötü durumda idi. Microsoft market konusunda ne yaparsa yapsın bambaşka bir platform du. Üstelik telefona uyarlanan Windows açıkçası çok kötü çalışıyordu. Şimdi Android üzerinde bir marketten söz ediyor Huawei. Bunun başarı oranı diğerlerine göre daha yüksek olacaktır o kesinn. Ama ne kadar bekleyip gorecegiz.
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    yorumculuklar 1 hf.
    Samsung da zamanında SamsungApps den falan almazdı durum ortada. Bu işler para alıp almamakla değil, pazar payı ile de ilgiki değil kalite ve memnuniyet. Google Play ve Apple Appstore tekel oldukları için onu saymazsak Amazon Appstore baya başarılı
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    __Nikolaus__ 1 hf.
    Başarısı olacak net, koskoca Microsoft ve zamanının çok büyük pazar payına sahip BlackBerry başarısız oldu markette , Huawei ye maalesef hiç şans vermiyorum.
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