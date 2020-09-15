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    Huawei AppGallery hediye dağıtıyor

    Huawei’nin kendi uygulama mağazası olan AppGallery; uygulama indiren herkese haftalık bir ödül veya haftalık büyük Huawei ürün çekilişine katılma hakkı veriyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei’nin Google yasakları sonrasında öne çıkardığı ve 700 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan AppGallery uygulama mağazası dikkat çekici bir kampanyaya başlıyor. Mağazadan uygulama indirenlere hediyeler verilecek.

    AppGallery ile Hep Kazan

    AppGallery ile Hep Kazan adıyla başlayan kampanyada kullanıcılar indirdikleri uygulama sayısı kadar hediye kazanma veya haftalık büyük çekilişe katılma hakkı elde edecek. Böylece etkileşim artacak.

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    Kampanyaya katılmak için Huawei Mobile Services Core uygulamasının ve AppGallery uygulamasının indirilmesi gerekiyor. Sonrasında uygulamalara istediği tüm izinleri de vermek gerek.

    Sonrasında AppGallery mağazasına giderek kampanya sayfasına katılabilirsiniz. İlk uygulamanızı indirdikten sonra çarkı çeviriyor ve gelen formu doldurarak kazandığınız hediyeyi alabiliyorsunuz. İndirme hediyeleri arasında günlük veya haftalık GB ve N11 kuponları yer alıyor. Ayrıca 1 tane de haftalık büyük çekilişe katılma hakkı elde ediyorsunuz.

    Haftalık bir adet indirme hediyesi veriliyor. Ayrıca 10 adede kadar uygulama indirerek çekiliş hakkı biriktiriyorsunuz. Büyük haftalık çekilişte ise Huawei Mate XS, Matebook D15 ve Watch GT2 modelleri yer alıyor.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yunusaticioglu (Yunus ATICIOĞLU) 2 dk.
    hep diyorum huawei dışındaki diğer çinli üreticiler de destek verirse android biter
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    White Water 17 dk.
    Son çırpınışlar. Ya devam ya tamam o yüzden kesenin ağzı açıldı.
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    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 46 dk.
    Harika hamle. App Gallery bir çok kişiyi çekecektir. Microsoft'un yaptığı aptallıkları yapmayacak Huawei, daha şimdiden hamleleri oldukça başarılı. Az kaldı, Harmony OS da geliyor. Ben umutluyum
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    KSB 50 dk.
    Her Android kullanıcısı buna katılır. Googlenin tahtı şimdiden sallanıyor.
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    lAxiosl 59 dk.
    Boş iş
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