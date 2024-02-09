Huawei'den yeni akıllı bileklik geliyor: Band 9 yolda

Aktarılan bilgilere göre KIM-B19 model numaralı Huawei Band 9, geçen yılki modele kıyasla biraz daha büyük bir ekran içerecek. Ayrıca daha uzun pil ömrü sağlayacağına yönelik bilgiler de var. Hatırlatma açısından Band 8'in 1.47 inç AMOLED ekran ve 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.
Yapay zekaya ağırlık verilebilir
Cihazın özellikleri henüz belli değil. Ancak 9. nesil akıllı bilekliğin tasarım olarak selefinden önemli ölçüde farklı olması pek muhtemel görünmüyor. Plastik yerine metal gövdeyle gelebilir. Bir diğer önemli gelişme de HarmonyOS'a bazı yapay zeka tabanlı özelliklerin eklenmesi olabilir.
Huawei Band 8, 1.47 inç AMOLED ekran, TruSleep 3.0 uyku izleme teknolojisi, TruSeen 5.0 kalp atış hızı takibi, 100'den fazla egzersiz modu ve 14 güne kadar pil ömrü gibi özelliklere sahipti. Huawei Band 9'un masaya ne gibi yeni iyileştirmeler getireceğini ise hep birlikte göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.