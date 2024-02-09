Huawei'den yeni akıllı bileklik geliyor: Band 9 yolda

Tam Boyutta Gör Huawei'nin bu yıl çıkarmayı planladığı birçok ürün var. Görünüşe bakılırsa bunlardan biri de kısa süre önce SIRIM veritabanında ortaya çıkan Band 9 olacak. Malezya'daki düzenleyici kurumu ziyaret eden akıllı bilekliğin yakında uygun bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Aktarılan bilgilere göre KIM-B19 model numaralı Huawei Band 9, geçen yılki modele kıyasla biraz daha büyük bir ekran içerecek. Ayrıca daha uzun pil ömrü sağlayacağına yönelik bilgiler de var. Hatırlatma açısından Band 8'in 1.47 inç AMOLED ekran ve 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

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Yapay zekaya ağırlık verilebilir

Cihazın özellikleri henüz belli değil. Ancak 9. nesil akıllı bilekliğin tasarım olarak selefinden önemli ölçüde farklı olması pek muhtemel görünmüyor. Plastik yerine metal gövdeyle gelebilir. Bir diğer önemli gelişme de HarmonyOS'a bazı yapay zeka tabanlı özelliklerin eklenmesi olabilir.

Huawei Band 8, 1.47 inç AMOLED ekran, TruSleep 3.0 uyku izleme teknolojisi, TruSeen 5.0 kalp atış hızı takibi, 100'den fazla egzersiz modu ve 14 güne kadar pil ömrü gibi özelliklere sahipti. Huawei Band 9'un masaya ne gibi yeni iyileştirmeler getireceğini ise hep birlikte göreceğiz.

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