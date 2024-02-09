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    Huawei'den yeni akıllı bileklik geliyor: Band 9 yolda

    Çinli teknoloji devi Huawei geçen yıl piyasaya sürdüğü Band 8'in halefini çıkarmaya hazırlanıyor. İlk sertifikasını alan Huawei Band 9 ile yakında tanışabiliriz.
    Huawei'den yeni akıllı bileklik geliyor: Band 9 yolda Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin bu yıl çıkarmayı planladığı birçok ürün var. Görünüşe bakılırsa bunlardan biri de kısa süre önce SIRIM veritabanında ortaya çıkan Band 9 olacak. Malezya'daki düzenleyici kurumu ziyaret eden akıllı bilekliğin yakında uygun bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Aktarılan bilgilere göre KIM-B19 model numaralı Huawei Band 9, geçen yılki modele kıyasla biraz daha büyük bir ekran içerecek. Ayrıca daha uzun pil ömrü sağlayacağına yönelik bilgiler de var. Hatırlatma açısından Band 8'in 1.47 inç AMOLED ekran ve 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

    Huawei'den yeni akıllı bileklik geliyor: Band 9 yolda Tam Boyutta Gör

    Yapay zekaya ağırlık verilebilir

    Cihazın özellikleri henüz belli değil. Ancak 9. nesil akıllı bilekliğin tasarım olarak selefinden önemli ölçüde farklı olması pek muhtemel görünmüyor. Plastik yerine metal gövdeyle gelebilir. Bir diğer önemli gelişme de HarmonyOS'a bazı yapay zeka tabanlı özelliklerin eklenmesi olabilir.

    Huawei Band 8, 1.47 inç AMOLED ekran, TruSleep 3.0 uyku izleme teknolojisi, TruSeen 5.0 kalp atış hızı takibi, 100'den fazla egzersiz modu ve 14 güne kadar pil ömrü gibi özelliklere sahipti. Huawei Band 9'un masaya ne gibi yeni iyileştirmeler getireceğini ise hep birlikte göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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