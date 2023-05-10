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    36.000 TL'lik Huawei P60 Pro, DxOMark kamera lideri oldu

    Huawei P60 Pro, bağımsız kıyaslama platformu DxOMark testlerinde en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon seçildi. Peki yeni cihaz neler sunuyor? İşte detaylar
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    36.000 TL'lik Huawei P60 Pro, DxOMark kamera lideri oldu Tam Boyutta Gör
    Popüler kıyaslama platformu DxOMark'ta akıllı telefonlar arasındaki rekabetin her geçen gün hız kazandığını görüyoruz. Şimdi yeni amiral gemisi Huawei P60 Pro, DxOMark kamera testlerinden 156 puan alarak sıralamanın en tepesine yerleşti. Bu bağlamda yeni cihaz, kısa süre önce liderlik sıralamasına oturan Oppo Find X6 Pro ve Honor Magic5 Pro'yu da geride bırakmayı başardı.

    Huawei P60 Pro, DxOMark kamera lideri oldu

    Bilmeyenler için Huawei P60 Pro, özellikle kamera tarafında etkileyici özellikler ile tanıtıldı. Yeni amiral gemisi, OIS destekli ve f1.4 ila f4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunan 48 MP birincil, 13MP f2.2 ultra geniş ve OIS destekli 3,5x optik ve 100x dijital zoom sunan 48MP telefoto sensörü dahil olmak üzere üçlü bir kamera kurulumundan güç alıyor. Ayrıca bu kurulum, renk doğruluğu ve daha parlak görüntüler için Huawei imzalı XMAGE görüntüleme sistemi ile destekleniyor.

    36.000 TL'lik Huawei P60 Pro, DxOMark kamera lideri oldu Tam Boyutta Gör
    DxOMark puanlama sisteminde Huawei P60 Pro, fotoğraflar için 159, bokeh çekimler için 80 ve ön izleme için 75 puan alarak dikkat çekici bir skor elde etti. Yakınlaştırma ve video söz konusu olduğunda ise 158 ve 147 puan alan amiral gemisi telefon, dış mekan ve iç mekan ayarları, düşük ışık koşulları ve aile ve arkadaş fotoğrafçılığı testlerinde sırasıyla 171, 159, 132 ve 146 skora sahip oldu.

    DxOMark’a göre şu anda kamera açısından en iyi performansı gösteren ikinci telefon Oppo Find X6 Pro. Listenin devamında yer alan modeller ise sırasıyla Honor Magic5 Pro, Oppo Find X6 ve Huawei Mate 50 Pro. Apple’ın tepe modeli iPhone 14 Pro Max ise listenin 8.ci sırasında bulunuyor. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 11 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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