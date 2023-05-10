36.000 TL'lik Huawei P60 Pro, DxOMark kamera lideri oldu

Huawei P60 Pro, DxOMark kamera lideri oldu
Bilmeyenler için Huawei P60 Pro, özellikle kamera tarafında etkileyici özellikler ile tanıtıldı. Yeni amiral gemisi, OIS destekli ve f1.4 ila f4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunan 48 MP birincil, 13MP f2.2 ultra geniş ve OIS destekli 3,5x optik ve 100x dijital zoom sunan 48MP telefoto sensörü dahil olmak üzere üçlü bir kamera kurulumundan güç alıyor. Ayrıca bu kurulum, renk doğruluğu ve daha parlak görüntüler için Huawei imzalı XMAGE görüntüleme sistemi ile destekleniyor.
DxOMark’a göre şu anda kamera açısından en iyi performansı gösteren ikinci telefon Oppo Find X6 Pro. Listenin devamında yer alan modeller ise sırasıyla Honor Magic5 Pro, Oppo Find X6 ve Huawei Mate 50 Pro. Apple’ın tepe modeli iPhone 14 Pro Max ise listenin 8.ci sırasında bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.