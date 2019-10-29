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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei bu yıl 270 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor

    ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen iyi bir satış grafiği çizen Huawei, 2019 yılını 270 milyon adet akıllı telefon satarak tamamlamak istiyor. Şirket bunun için yeni yıl satış sezonuna güveniyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei bu yıl 270 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor
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    Huawei, 2017 yılında 153 milyon akıllı telefon satarken, 2018'de bu rakam 206 milyona ulaşmıştı. Çinli üretici bu yıl ise ABD'nin uyguladığı yaptırımlarıa rağmen bir başka rekor kırma peşinde.

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    Huawei geçtiğimiz günlerde, bu yılın başından bu yana dünya genelinde 200 milyon akıllı telefon sattığını açıkladı. Şirketin planlarına göre bu rakam ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşına rağmen 2019 sonuna kadar 270 milyona ulaşacak.

    Huawei bu yıl 270 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor
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    2021 yılına kadar Samsung'u geçmesi bekleniyor

    Analistler bu yıl 250 milyon civarında Huawei telefon satılacağını tahmin ediyordu. Ancak Çinli şirket bundan 20 milyon daha fazla cihaz satarak yılı kapatmak istiyor. Bu rekoru kırmak içinse yeni yıl satış sezonuna güveniyor.

    Huawei ortalama olarak ayda 20 milyon yani bir başka deyişle haftada 5 milyon akıllı telefon satıyor. Şirketin belirlediği hedefe ulaşabilmesi için 31 Aralık tarihine kadar haftada yaklaşık 7 milyon akıllı telefon satması gerekecek.

    Huawei’nin 2021 yılına kadar Samsung’u geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olması bekleniyor.



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