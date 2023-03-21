Huawei, ABD yaptırımları yüzünden cihazlarındaki 13.000 parçayı değiştirdi

Sıkı yaptırımlara maruz kalan şirket bu durumun üstesinden gelmek için büyük çaba sarf etmiş görünüyor. Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, son üç yılda ürünlerindeki 13.000'den fazla parçayı Çinli ikameleriyle değiştirdiklerini ve 4.000'in üzerinde devre kartını yeniden tasarladıklarını söyledi.
Kendi işletim sistemini yaptı
Google hizmetlerinden mahrum kalan Çinli dev cihazlarında kullanmak üzere kendi HarmonyOS işletim sistemini ve uygulama mağazasını geliştirdi. Şirket, Qualcomm Snapdragon işlemcileri kullanmak için izin almayı başardı ancak, yonga setlerinde 5G desteğine yönelik bir yasak olduğunu belirtelim.
Huawei tüm bu kısıtlamalara rağmen araştırma ve geliştirmeye yatırım yapma kararlılığını sürdürüyor. Şirket geçen yıl Ar-Ge için 23.8 milyar dolar harcadı. Zhengfei ayrıca Microsoft'un yatırım desteğini arkasına alan OpenAI'nin yapay zeka alanında tek baskın oyuncu olmayacağını düşündüğünü ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)