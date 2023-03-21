Huawei, ABD yaptırımları yüzünden cihazlarındaki 13.000 parçayı değiştirdi

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri, 2019 yılında Çinli Huawei şirketini kara listeye aldı ve ABD'li üreticilerin bu firmaya parça, bileşen ve teknoloji tedarik etmesini yasaklayan yaptırımlar uyguladı. Çin ordusuyla şüpheli bağları olduğu düşünülen Huawei hala kara listede kalmayı sürdürüyor.

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Sıkı yaptırımlara maruz kalan şirket bu durumun üstesinden gelmek için büyük çaba sarf etmiş görünüyor. Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, son üç yılda ürünlerindeki 13.000'den fazla parçayı Çinli ikameleriyle değiştirdiklerini ve 4.000'in üzerinde devre kartını yeniden tasarladıklarını söyledi.

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Kendi işletim sistemini yaptı

Google hizmetlerinden mahrum kalan Çinli dev cihazlarında kullanmak üzere kendi HarmonyOS işletim sistemini ve uygulama mağazasını geliştirdi. Şirket, Qualcomm Snapdragon işlemcileri kullanmak için izin almayı başardı ancak, yonga setlerinde 5G desteğine yönelik bir yasak olduğunu belirtelim.

Huawei tüm bu kısıtlamalara rağmen araştırma ve geliştirmeye yatırım yapma kararlılığını sürdürüyor. Şirket geçen yıl Ar-Ge için 23.8 milyar dolar harcadı. Zhengfei ayrıca Microsoft'un yatırım desteğini arkasına alan OpenAI'nin yapay zeka alanında tek baskın oyuncu olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

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