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    Huawei, ABD yaptırımları yüzünden cihazlarındaki 13.000 parçayı değiştirdi

    Huawei'nin kurucusu ABD yaptırımları nedeniyle ürünlerindeki 13.000'den fazla parçayı yerli ikameleriyle değiştirdiklerini ve 4.000'in üzerinde devre kartını yeniden tasarladıklarını söyledi.
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    Huawei, cihazlarındaki 13.000 parçayı değiştirmek zorunda kaldı Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri, 2019 yılında Çinli Huawei şirketini kara listeye aldı ve ABD'li üreticilerin bu firmaya parça, bileşen ve teknoloji tedarik etmesini yasaklayan yaptırımlar uyguladı. Çin ordusuyla şüpheli bağları olduğu düşünülen Huawei hala kara listede kalmayı sürdürüyor.

    Sıkı yaptırımlara maruz kalan şirket bu durumun üstesinden gelmek için büyük çaba sarf etmiş görünüyor. Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, son üç yılda ürünlerindeki 13.000'den fazla parçayı Çinli ikameleriyle değiştirdiklerini ve 4.000'in üzerinde devre kartını yeniden tasarladıklarını söyledi.

    Huawei, cihazlarındaki 13.000 parçayı değiştirmek zorunda kaldı Tam Boyutta Gör

    Kendi işletim sistemini yaptı

    Google hizmetlerinden mahrum kalan Çinli dev cihazlarında kullanmak üzere kendi HarmonyOS işletim sistemini ve uygulama mağazasını geliştirdi. Şirket, Qualcomm Snapdragon işlemcileri kullanmak için izin almayı başardı ancak, yonga setlerinde 5G desteğine yönelik bir yasak olduğunu belirtelim.

    Huawei tüm bu kısıtlamalara rağmen araştırma ve geliştirmeye yatırım yapma kararlılığını sürdürüyor. Şirket geçen yıl Ar-Ge için 23.8 milyar dolar harcadı. Zhengfei ayrıca Microsoft'un yatırım desteğini arkasına alan OpenAI'nin yapay zeka alanında tek baskın oyuncu olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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