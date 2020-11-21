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    Huawei'de Muhteşem Cuma indirimleri başladı

    Huawei, Kasım ayının sonuna kadar devam edecek Muhteşem Cuma indirimlerini başlattı. İndirimin öne çıkan ürünleri ve kampanya linkleri haberimizde.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei'de Muhteşem Cuma indirimleri başladı
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    Black Friday’in yaklaşmasıyla beraber firmaların indirimleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Huawei, Muhteşem Cuma olarak adlandırdığı Black Friday indirimlerini başlattı.

    İndirime giren ürünlere baktığımızda Huawei Matebook 14’ün indirimli ön sipariş fiyatı dikkat çekiyor. Ön sipariş aşamasındaki Matebook 14’ün 256 GB versiyonunu 7897 TL yerine 6999 TL’ye, 512 GB versiyonunu ise 9597 TL yerine 8699 TL’ye satın alabilirsiniz. Huawei Store mobil uygulaması üzerinden kupon alarak 200 TL indirim uygulayabiliyorsunuz. Ayrıca 1’er TL daha ödeyerek Huawei Mouse ve Huawei Pascal sırt çantasını sepete ekleyebilirsiniz. Sipariş sonrasında yorum ekleyerek Huawei Band 3e’yi de 1 TL’ye alabileceksiniz.

    Huawei Matebook 14 kampanyası:

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Türkiye'nin Online Mağaza açılış tarihi açıklandı

    https://shop.huawei.com/tr/kampanya-yeni-dizustu-bilgisayarlar.html

    Huawei’in yeni akıllı saat modeli Huawei Watch GT2 Pro ve akıllı bileklik modeli Watch Fit’teki indirim devam ediyor. Huawei Watch GT2 Pro,  Huawei AM115 Bluetooth kulaklık ve HUAWEI Powerbank ile birlikte 2523 TL yerine sadece 2299 TL’ye satılıyor. Huawei Watch Fit ise HUAWEI 10000 mAh Powerbank ile birlikte 1078 TL yerine sadece 799 TL’ye müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu indirimlere ek olarak Huawei Store mobil uygulamasından edinebileceğiniz kuponla 100 TL daha indirim uygulayabiliyoruz.

    27 Kasım günü bazı ürünlerde büyük indirim yapılacak. Huawei P30 Lite, Huawei Sport Lite ve Huawei tripod selfie stick indirime girecek. Ayrıca Huawei Watch GT2, Huawei Freebuds 3 ve Huawei Powerbank’ten oluşan üçlü ürün paketi de büyük bir indirime girecek.

    Bunların haricinde Huawei marka akıllı telefon, kulaklık, tablet, gözlük ve akıllı bilekliklerde indirim mevcut. İndirimler Kasım sonuna kadar devam edecek. İndirime giren tüm ürünler için:

    https://shop.huawei.com/tr/kampanya-ozel-indirim.html



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen clarq26
    4200'e aldığınız cihaz Matebook D14 modelidir
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Shainx (Bekir Sayı) 59 sn. ( Mesaj Silindi )
    P40 Lite ~3000 TL'ye satılırken, P30 Lite'ı 3500'den indirime sokmuşlar. Bilgisayarlarda indirim var da telefonlardaki göstermelik.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ekran kartlarıda çok vasat orta şeker kart koyar cıksss.
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    6s 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bunların ramları lehimli mi, yoksa slotlu mu? Lehimli değilse 8gb alınabilir. Güzel cihaz, beğeniyorum ama 2400mhz ram kullanmışlar, üstündeki gpu ölmüş. Zaten 4600h'nin üzerindeki vasat bir gpu. Amd'nin artık şu bütünleşik gpu'ya bir el atması gerekiyor, senelerdir aynı noktada. Umarım apple m1'in etkisi biraz hareketlenme başlatır.
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    clarq26 (Emre Bayram) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei Matebook 14’ün indirimli ön sipariş fiyatı dikkat çekiyor. Ön sipariş aşamasındaki Matebook 14’ün 256 GB versiyonunu 7897 TL yerine 6999 TL’ye, 512 GB versiyonunu ise 9597 TL yerine 8699 TL’ye satın alabilirsiniz.

    1.5ay Önce vatandan 4200e alan ben :D
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) clarq26
    4200'e aldığınız cihaz Matebook D14 modelidir
    Yanıtla +6
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    evlbleef 3 sa. ( Mesaj Silindi ) clarq26
    Sizin aldığınız 3500U'lu model olabilir
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    fhrstw 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lan o kadar enflasyonist bir dönem ki firmalar bakın zam yapmadık diyecek.
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