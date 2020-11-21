Huawei'de Muhteşem Cuma indirimleri başladı

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Black Friday’in yaklaşmasıyla beraber firmaların indirimleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Huawei, Muhteşem Cuma olarak adlandırdığı Black Friday indirimlerini başlattı.

İndirime giren ürünlere baktığımızda Huawei Matebook 14’ün indirimli ön sipariş fiyatı dikkat çekiyor. Ön sipariş aşamasındaki Matebook 14’ün 256 GB versiyonunu 7897 TL yerine 6999 TL’ye, 512 GB versiyonunu ise 9597 TL yerine 8699 TL’ye satın alabilirsiniz. Huawei Store mobil uygulaması üzerinden kupon alarak 200 TL indirim uygulayabiliyorsunuz. Ayrıca 1’er TL daha ödeyerek Huawei Mouse ve Huawei Pascal sırt çantasını sepete ekleyebilirsiniz. Sipariş sonrasında yorum ekleyerek Huawei Band 3e’yi de 1 TL’ye alabileceksiniz.

Huawei Matebook 14 kampanyası:

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Huawei’in yeni akıllı saat modeli Huawei Watch GT2 Pro ve akıllı bileklik modeli Watch Fit’teki indirim devam ediyor. Huawei Watch GT2 Pro, Huawei AM115 Bluetooth kulaklık ve HUAWEI Powerbank ile birlikte 2523 TL yerine sadece 2299 TL’ye satılıyor. Huawei Watch Fit ise HUAWEI 10000 mAh Powerbank ile birlikte 1078 TL yerine sadece 799 TL’ye müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu indirimlere ek olarak Huawei Store mobil uygulamasından edinebileceğiniz kuponla 100 TL daha indirim uygulayabiliyoruz.

27 Kasım günü bazı ürünlerde büyük indirim yapılacak. Huawei P30 Lite, Huawei Sport Lite ve Huawei tripod selfie stick indirime girecek. Ayrıca Huawei Watch GT2, Huawei Freebuds 3 ve Huawei Powerbank’ten oluşan üçlü ürün paketi de büyük bir indirime girecek.

Bunların haricinde Huawei marka akıllı telefon, kulaklık, tablet, gözlük ve akıllı bilekliklerde indirim mevcut. İndirimler Kasım sonuna kadar devam edecek. İndirime giren tüm ürünler için:

https://shop.huawei.com/tr/kampanya-ozel-indirim.html

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