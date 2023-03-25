Huawei 88W araç içi şarj adaptörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör İlk yıllarda araç çakmak girişleri sürücülere veya yolculara ateş desteği sağlamak için kullanılırdı. Bugün diğer bileşenlerde olduğu gibi çakmak girişlerinde de önemli teknolojik gelişmeler yaşanıyor.

Huawei 88W araç içi şarj

Huawei tarafından geliştirilen araç içi şarj adaptörü 88W seviyesine kadar enerji çıkışı sağlıyor ve uyumlu taşınabilir cihazlarınızı şarj edebiliyor. Yüksek akım ve aşırı ısınma durumlarını engelleyecek bir yonga barındıran cihaz USB Tip-A ve USB Tip-C çıkışları sunuyor. Huawei SuperCharge, UFCS, USB PD, PPS ve Quick Charge standartları ile uyumlu. 88W araç içi şarj cihazı 36$ fiyat etiketine sahip. 25W olan versiyon ise 17$ seviyesinde.

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Diğer taraftan yine 88W enerji çıkışını destekleyen bir şarj adaptörü daha mevcut. USB Tip-C ve USB Tip-A portlarından sadece birini şarj için kullanabiliyorsunuz. Yukarıda sayılan standartlar ve koruma yongası bu üründe de yer alıyor. Adaptörün fiyatı 50$ olarak belirlenmiş.

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