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    Huawei 88W araç içi şarj adaptörünü duyurdu

    Huawei’nin bu hafta duyurduğu araç içi hızlı şarj cihazı 88W seviyesine kadar enerji sağlayabilirken duvar tipi hızlı şarj adaptörü de 88W enerji verebiliyor.   
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    Huawei Tam Boyutta Gör
    İlk yıllarda araç çakmak girişleri sürücülere veya yolculara ateş desteği sağlamak için kullanılırdı. Bugün diğer bileşenlerde olduğu gibi çakmak girişlerinde de önemli teknolojik gelişmeler yaşanıyor.

    Huawei 88W araç içi şarj

    Huawei tarafından geliştirilen araç içi şarj adaptörü 88W seviyesine kadar enerji çıkışı sağlıyor ve uyumlu taşınabilir cihazlarınızı şarj edebiliyor. Yüksek akım ve aşırı ısınma durumlarını engelleyecek bir yonga barındıran cihaz USB Tip-A ve USB Tip-C çıkışları sunuyor. Huawei SuperCharge, UFCS, USB PD, PPS ve Quick Charge standartları ile uyumlu. 88W araç içi şarj cihazı 36$ fiyat etiketine sahip. 25W olan versiyon ise 17$ seviyesinde.

    Diğer taraftan yine 88W enerji çıkışını destekleyen bir şarj adaptörü daha mevcut. USB Tip-C ve USB Tip-A portlarından sadece birini şarj için kullanabiliyorsunuz. Yukarıda sayılan standartlar ve koruma yongası bu üründe de yer alıyor. Adaptörün fiyatı 50$ olarak belirlenmiş.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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