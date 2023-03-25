Huawei 88W araç içi şarj adaptörünü duyurdu

Huawei 88W araç içi şarj
Huawei tarafından geliştirilen araç içi şarj adaptörü 88W seviyesine kadar enerji çıkışı sağlıyor ve uyumlu taşınabilir cihazlarınızı şarj edebiliyor. Yüksek akım ve aşırı ısınma durumlarını engelleyecek bir yonga barındıran cihaz USB Tip-A ve USB Tip-C çıkışları sunuyor. Huawei SuperCharge, UFCS, USB PD, PPS ve Quick Charge standartları ile uyumlu. 88W araç içi şarj cihazı 36$ fiyat etiketine sahip. 25W olan versiyon ise 17$ seviyesinde.
Diğer taraftan yine 88W enerji çıkışını destekleyen bir şarj adaptörü daha mevcut. USB Tip-C ve USB Tip-A portlarından sadece birini şarj için kullanabiliyorsunuz. Yukarıda sayılan standartlar ve koruma yongası bu üründe de yer alıyor. Adaptörün fiyatı 50$ olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)