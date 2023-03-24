Huawei FreeBuds Pro 2+ sağlık takibi yapabiliyor

Tam Boyutta Gör Kablosuz kulaklık sektöründe oldukça hareketli olan Huawei’nin diğer bir yeni modeli Huawei FreeBuds Pro 2+ oldu. Çift dinamik sürücü ile güçlendirilen kulaklık ayrıca sağlık takibi de yapabiliyor.

Huawei FreeBuds Pro 2 Plus özellikleri ve fiyatı

Huawei FreeBuds Pro 2 Plus modeli 11mm sürücü ile düşük ses katmanına odaklanırken bir de 6mm tweeter mevcut. Çift sürücülü sistem 14Hz ve 48kHz aralığında ses frekansı üretebiliyor.

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Diğer bir dikkat çekici özelliği ise sağlık takibi yapabilmesi. Kullanıcının kulağı üzerinden vücut sıcaklığı ve nabız ölçülebiliyor. Yine kulağın yapısına göre mekânsal ses optimizasyonu sunuyor. Devialet desteği yanında her parça bağımsız olarak düşük ve yüksek frekansları ayarlayabiliyor.

Üç mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklığın bir de şeffaf modu bulunuyor. Bluetooth 5.2 barındıran ürün L2HC ve LDAC kodeklerine desteği mevcut. ANC kapalı olarak kulaklık 5.8 saat giderken kutusu ile 27 saati buluyor. Kutu 2W kablosuz şarja sahip. Huawei FreeBuds Pro 2 Plus modeli 220$ civarında satılacak.

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Huawei FreeBuds Pro 2 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı