Huawei FreeBuds Pro 2+ sağlık takibi yapabiliyor

Huawei FreeBuds Pro 2 Plus özellikleri ve fiyatı
Huawei FreeBuds Pro 2 Plus modeli 11mm sürücü ile düşük ses katmanına odaklanırken bir de 6mm tweeter mevcut. Çift sürücülü sistem 14Hz ve 48kHz aralığında ses frekansı üretebiliyor.
Diğer bir dikkat çekici özelliği ise sağlık takibi yapabilmesi. Kullanıcının kulağı üzerinden vücut sıcaklığı ve nabız ölçülebiliyor. Yine kulağın yapısına göre mekânsal ses optimizasyonu sunuyor. Devialet desteği yanında her parça bağımsız olarak düşük ve yüksek frekansları ayarlayabiliyor.
Üç mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklığın bir de şeffaf modu bulunuyor. Bluetooth 5.2 barındıran ürün L2HC ve LDAC kodeklerine desteği mevcut. ANC kapalı olarak kulaklık 5.8 saat giderken kutusu ile 27 saati buluyor. Kutu 2W kablosuz şarja sahip. Huawei FreeBuds Pro 2 Plus modeli 220$ civarında satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)