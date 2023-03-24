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    Huawei FreeBuds Pro 2+ sağlık takibi yapabiliyor

    Huawei FreeBuds Pro 2+ kulaklık modeli çift dinamik sürücü, Devialet ses teknolojisi, kulağın yapısına göre mekânsal ses optimizasyonu, kablosuz şarj gibi özellikler barındırıyor.
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    Huawei FreeBuds Pro 2+ Tam Boyutta Gör
    Kablosuz kulaklık sektöründe oldukça hareketli olan Huawei’nin diğer bir yeni modeli Huawei FreeBuds Pro 2+ oldu. Çift dinamik sürücü ile güçlendirilen kulaklık ayrıca sağlık takibi de yapabiliyor.

    Huawei FreeBuds Pro 2 Plus özellikleri ve fiyatı

    Huawei FreeBuds Pro 2 Plus modeli 11mm sürücü ile düşük ses katmanına odaklanırken bir de 6mm tweeter mevcut. Çift sürücülü sistem 14Hz ve 48kHz aralığında ses frekansı üretebiliyor.

    Diğer bir dikkat çekici özelliği ise sağlık takibi yapabilmesi. Kullanıcının kulağı üzerinden vücut sıcaklığı ve nabız ölçülebiliyor. Yine kulağın yapısına göre mekânsal ses optimizasyonu sunuyor. Devialet desteği yanında her parça bağımsız olarak düşük ve yüksek frekansları ayarlayabiliyor.

    Üç mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklığın bir de şeffaf modu bulunuyor. Bluetooth 5.2 barındıran ürün L2HC ve LDAC kodeklerine desteği mevcut. ANC kapalı olarak kulaklık 5.8 saat giderken kutusu ile 27 saati buluyor. Kutu 2W kablosuz şarja sahip. Huawei FreeBuds Pro 2 Plus modeli 220$ civarında satılacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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