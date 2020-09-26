Huawei'den ABD'ye yanıt: "Türkiye'ye inanıyoruz"

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Huawei, Türkiye’de telekomünikasyon altyapısında ve cep telefonu satışlarında ciddi paya sahip. Özellikle de LTE ve 5G altyapısında çoğunlukla Huawei’in ve ZTE’nin ekipmanları kullanılıyor. Türkiye’deki altyapıda Çinli firmaların yoğunluklu olması, ABD’yi rahatsız etmiş. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu haftaki açıklamasında bu durumu dile getirmişti. Huawei konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mike Pompeo, hafta içi yaptığı açıklamada “Savunma ve iletişim ağlarımızın güvenliği olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çinli telekomünikasyon şirklerinin Türkiye veya başka ülkelerde faaliyetlerini artırmasından sadece askeri ağlarımız veya güvenlik ağlarımız etkilenmeyecek. ABD'li diğer verilerimizi de korumamız gerekiyor.” demişti.

Ayrıca Bkz. "ABD, Huawei’in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız"

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Huawei'den açıklama

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin Türkiye’de 10. yıl dönümü kutlanıyor. Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada, “Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, şirketin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi olma niteliğini taşıyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi verilerine göre Türkiye'de telekomünikasyon sektörüne Ar-Ge hizmeti sunan 17 merkez arasında yer alıyor” denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, "Türkiye'ye inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi. Sözlerinin devamında, "Türkiye'deki toplam yatırımımız 520 milyon TL. Ayrıca daha da önemli bir konu olarak, on yıldır çok sayıda BT uzmanını eğitiyor ve ICT yeteneklerini geliştiriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana 1.500'den fazla mühendis ve araştırmacı Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi için çalıştı. Bazıları Türk şirketlerinde teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bugün 620 profesyonelle çalışıyoruz ve Türkiye'deki ICT yeteneklerine güveniyoruz. Gelecek yıl bu ekibimizi yüzde 10 büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini dile getirdi.

Hüseyin Hai, ürünlerinin ve çözümlerinin sadece Türkiye'de kullanılmadığını, yurtdışında da satıldığını söylüyor: “Çözümlerimiz 30'dan fazla ülkede 40 kurumsal müşteri tarafından kullanıldı. Ümraniye'deki merkezimizde Türk mühendisler tarafından üretilen teknolojiler, Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yazılım ihracatı ile birlikte Türkiye'ye toplam 260 milyon dolar giriş sağladık.”

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları neler?

5G kullanım senaryoları, Yapay Zeka (AI) ve Huawei Mobil Servisleri (HMS), Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin en önemli faaliyet alanlarını oluşturuyor. Şu anda, yerel ekosistemi genişletmek için HMS alanında 100'den fazla yerel ortak ve içerik sağlayıcı ile iş birliği yapılıyor.

Merkez, ağırlıklı olarak Türkiye'deki mobil operatörlere hizmet veriyor. Ayrıca akademilere ICT projeleri konusundaki desteğini de sürdürüyor. Merkez, geçen yıl 15 üniversite ve 28 akademisyen ile iş birliğine gitti.

Teknoloji sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamayı da hedefleyen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde çalışan 620 mühendisin yüzde 23’ü kadınlardan oluşuyor. Sektör genelinde bu oran yüzde 10 olarak açıklanıyor.

https://www.huawei.com/tr/news/tr/2020/huawei-turkiye-ar-ge-merkezi-10-yil

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