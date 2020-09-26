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    Huawei'den ABD'ye yanıt: "Türkiye'ye inanıyoruz"

    ABD Dışişleri Başkanı Mike Pompeo, Huawei'in ve diğer Çinli şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak Huawei'den açıklama geldi.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei'den ABD'ye yanıt:
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    Huawei, Türkiye’de telekomünikasyon altyapısında ve cep telefonu satışlarında ciddi paya sahip. Özellikle de LTE ve 5G altyapısında çoğunlukla Huawei’in ve ZTE’nin ekipmanları kullanılıyor. Türkiye’deki altyapıda Çinli firmaların yoğunluklu olması, ABD’yi rahatsız etmiş. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu haftaki açıklamasında bu durumu dile getirmişti. Huawei konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Mike Pompeo, hafta içi yaptığı açıklamada “Savunma ve iletişim ağlarımızın güvenliği olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çinli telekomünikasyon şirklerinin Türkiye veya başka ülkelerde faaliyetlerini artırmasından sadece askeri ağlarımız veya güvenlik ağlarımız etkilenmeyecek. ABD'li diğer verilerimizi de korumamız gerekiyor.” demişti.

    Ayrıca Bkz. "ABD, Huawei’in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız"

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    Huawei'den açıklama

    Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin Türkiye’de 10. yıl dönümü kutlanıyor. Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada, “Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, şirketin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi olma niteliğini taşıyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi verilerine göre Türkiye'de telekomünikasyon sektörüne Ar-Ge hizmeti sunan 17 merkez arasında yer alıyor” denildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, "Türkiye'ye inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi. Sözlerinin devamında, "Türkiye'deki toplam yatırımımız 520 milyon TL. Ayrıca daha da önemli bir konu olarak, on yıldır çok sayıda BT uzmanını eğitiyor ve ICT yeteneklerini geliştiriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana 1.500'den fazla mühendis ve araştırmacı Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi için çalıştı. Bazıları Türk şirketlerinde teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bugün 620 profesyonelle çalışıyoruz ve Türkiye'deki ICT yeteneklerine güveniyoruz. Gelecek yıl bu ekibimizi yüzde 10 büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini dile getirdi.

    Hüseyin Hai, ürünlerinin ve çözümlerinin sadece Türkiye'de kullanılmadığını, yurtdışında da satıldığını söylüyor: “Çözümlerimiz 30'dan fazla ülkede 40 kurumsal müşteri tarafından kullanıldı. Ümraniye'deki merkezimizde Türk mühendisler tarafından üretilen teknolojiler, Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yazılım ihracatı ile birlikte Türkiye'ye toplam 260 milyon dolar giriş sağladık.”

    Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları neler?

    5G kullanım senaryoları, Yapay Zeka (AI) ve Huawei Mobil Servisleri (HMS), Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin en önemli faaliyet alanlarını oluşturuyor. Şu anda, yerel ekosistemi genişletmek için HMS alanında 100'den fazla yerel ortak ve içerik sağlayıcı ile iş birliği yapılıyor.

    Merkez, ağırlıklı olarak Türkiye'deki mobil operatörlere hizmet veriyor. Ayrıca akademilere ICT projeleri konusundaki desteğini de sürdürüyor. Merkez, geçen yıl 15 üniversite ve 28 akademisyen ile iş birliğine gitti.

    Teknoloji sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamayı da hedefleyen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde çalışan 620 mühendisin yüzde 23’ü kadınlardan oluşuyor. Sektör genelinde bu oran yüzde 10 olarak açıklanıyor.



    https://www.huawei.com/tr/news/tr/2020/huawei-turkiye-ar-ge-merkezi-10-yil Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    addidas_85 3 sa. en beğenilen
    Adamlar parasını verdiğimiz ürünü bize vermiyor, şimdi de kalkmış aldığımız mala laf ediyorlar. Önce sözünüzü tutun, sonra işimize burnunuzu sokun.
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    TheDevilInI 3 sa.
    Yine geldi işin ucu bize değdi
    Yanıtla +19
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    Cerade 2 sa. (düzenlendi) addidas_85
    Aynen öyle.Her itliği yap ondan sonra Türkiye Çine tavır alsın iste.Banane senin Çinle takışmandan ! Çine tavır alacaksak ekonomik,askeri vs her alanda arkamızda ol o zaman işler değişir.
    Aynen öyle.Her itliği yap ondan sonra Türkiye Çine tavır alsın iste.Banane senin Çinle takışmandan ! Çine tavır alacaksak ekonomik,askeri vs her alanda arkamızd...
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    Yanıtla +14
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    FatihTSFC 1 sn.
    Kabileler arası mızrak savaşı çıksa yine işin ucu bize dokunuyor.
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    Paetzold 8 dk.
    Herkes kendi ekmeğinde aga.
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    pkblgn 26 dk.
    Dünyada 2 tip internet olacak.

    1-ABD Merkezli İnternet

    2- Çin Merkezli internet

    İnternet derken 5 G merkezli yapay zeka, iot, blockchain tabanlı sistemlerle donatılmış bir sistem.
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    khytr89 (Hakan ) 43 dk.
    Amerika içişlerimize karışma hakkına sahip değil.. kendi cihazlari sanki nötr mü , onlarda onlara bilgi aktarıyor..
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    th9 46 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu
    dolar 7.66 olmuş abicim yapma o açıklamayı işte adamların arge merkezinden bile haberi yoktu
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    Kipırs Çipırs (kipırs çipırs) 1 sa.
    Huawei ile bağlantını kes dese kesmeyecek sanki Türkiye
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    burki_rock (Burak Mustafa) 1 sa.
    Konu yine bize nasıl geldi ya 🤦‍♂️
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    WienerWald (Arda ) 1 sa.
    Yatırımları 100 milyon dolar bile değil şaka gibi
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    DaRK_KniGHT_ (Enis Özcan) 1 sa.
    Amerika'daki her kötü şeyin altından bizim de çıkmamız 🤣
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 1 sa.
    bişi olacağı yok 3 ncü dünya ülkesi türkiye amerika uşağı çin ve dünya lideri ülke... geri konuşulanlar magazinden öteye geçmez
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    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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