ABD, Huawei’in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız

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Çinli teknoloji devi Huawei, ABD hükümeti tarafından yoğun baskıya maruz bırakılıyor. Trump hükümeti Huawei’in Google servislerini kullanmasını yasakladı. ABD’deki 5G ağında Huawei ekipmanları ve parçalarının kullanımı durduruldu.

Trump hükümeti, Çin Komünist Partisi hükümetinin Huawei ve ZTE gibi teknoloji firmalarına baskı yaparak ABD’li kişileri dinlediğini ve kişisel verilerini incelediğini iddia etmişti. Bu nedenle Çinli teknoloji firmalarına ambargo uygulanıyor. Bazı analistlerin iddiasına göre ise ABD’li firmalar, 5G yarışında Huawei'in epey gerisinde kaldı. ABD, bu nedenle Huawei'e ve diğer Çinli şirketlere ambargo uyguluyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkladı

ABD, Huawei baskısı bir adım daha ileriye götürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei’in ve diğer Çinli şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu belirtti. Türkiye’de özellikle de 5G ağ çalışmalarında yoğunluklu olarak Huawei ve ZTE ekipmanları kullanıyor. Ülkemizdeki cep telefonu satışlarında da Huawei önemli paya sahip.

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ABD Dışişleri Başkanı Mike Pompeo, “Savunma ve iletişim ağlarımızın güvenliği olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çinli telekomünikasyon şirklerinin Türkiye veya başka ülkelerde faaliyetlerini artırmasından sadece askeri ağlarımız veya güvenlik ağlarımız etkilenmeyecek. ABD'li diğer verilerimizi de korumamız gerekiyor.” dedi.

Pompeo: "Türkiye olumsuz etkilenecek"

Washington Examiner, konuyla ilgili haberinde ülkemiz ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiye de vurgu yapıyor. Çin’in yeni ticaret yolu projesi olan “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin Türkiye’de nüfuz kurma amacı kullandığını belirtiyor. Haberde Foreign Policy’deki bir makaleye vurgu yapılarak 2016 ile 2019 yılları arasında 3 milyar dolar yatırım yapıldığı ve 2020 sonuna kadar bu rakamın 2 katına çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. ABD Dışişleri Başkanı Pompeo, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkinin altını çizerek Türkiye’nin bundan olumsuz etkileneceğini söyledi. Pompeo'nun bu sözleri, ABD'nin Türkiye'ye ek yaptırımlar uygulayabileceği anlamına geliyor.

İletişimde yerlilik önemli

Türkiye, ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşında henüz bir taraf tutmuş değil. Türkiye’de herhangi bir baskı olmadan Çinli ve ABD’li cihazlar kullanılıyor. Operatörlerin ağ ekipmanı olarak hangi ülkeden ekipman tedarik edeceği konusunda baskı yapılmıyor. İki ülkenin Türkiye üzerindeki çıkarcı yaklaşımı, telekomünikasyon altyapımızda yerliliğe önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Türkiye, iletişimde veri güvenliği için 4.5G şebekesi için kullanılan ekipmanların ve yazılımların belirli oranda yerli olması şart koşulmuştu. Hatta yerli baz istasyonu ULAK, şu an da 1300 noktada faaliyet gösteriyor. Ancak 5G’ye geçişle birlikte şebekemizdeki yerlilik oranı düşecek. Operatörler 5G şebekesi için çoğunlukla Huawei’in ekipmanlarını kullanıyor. Huawei’in yanı sıra Ericcson, ZTE ve Nokia üretimi cihazlar kullanılırken ABD’li cihazların kullanım oranı epey düşük.

Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yerli altyapı yoksa 5G yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yerli altyapı yoksa 5G yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamada 5G'de yerliliğin önemini vurgulayarak, "Önümüzde 5G süreci var. Kritik bir alan olan mobil teknolojide, 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz. Endüstride hızlı bir dönüşümü beraberinde getirecek 5G akıllı şehirler, akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Bunun için 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerle ilgili kapsamlı bir çalışmayı da hızla yürütüp geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale gelmeliyiz. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize yıllara sari maliyetinin olacağını aklımızdan çıkarmayalım. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Bunun için tüm kurumlarımızın ve firmalarımızın hızlı etkin ve kararlı bir şekilde hareket etmesi şarttır." demişti.

https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/exclusive-pompeo-warns-turkey-that-huawei-threatens-us-military-presence

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