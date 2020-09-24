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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD, Huawei’in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız

    Trump hükümeti tarafından yoğun baskı uygulanan Huawei, şimdi de Türkiye'deki faaliyetleri nedeniyle ambargoya maruz kalabilir. ABD, Huawei'in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ABD, Huawei’in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız
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    Çinli teknoloji devi Huawei, ABD hükümeti tarafından yoğun baskıya maruz bırakılıyor. Trump hükümeti Huawei’in Google servislerini kullanmasını yasakladı. ABD’deki 5G ağında Huawei ekipmanları ve parçalarının kullanımı durduruldu.

    Trump hükümeti, Çin Komünist Partisi hükümetinin Huawei ve ZTE gibi teknoloji firmalarına baskı yaparak ABD’li kişileri dinlediğini ve kişisel verilerini incelediğini iddia etmişti. Bu nedenle Çinli teknoloji firmalarına ambargo uygulanıyor. Bazı analistlerin iddiasına göre ise ABD’li firmalar, 5G yarışında Huawei'in epey gerisinde kaldı. ABD, bu nedenle Huawei'e ve diğer Çinli şirketlere ambargo uyguluyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkladı

    ABD, Huawei baskısı bir adım daha ileriye götürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei’in ve diğer Çinli şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu belirtti. Türkiye’de özellikle de 5G ağ çalışmalarında yoğunluklu olarak Huawei ve ZTE ekipmanları kullanıyor. Ülkemizdeki cep telefonu satışlarında da Huawei önemli paya sahip.

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    ABD Dışişleri Başkanı Mike Pompeo, “Savunma ve iletişim ağlarımızın güvenliği olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çinli telekomünikasyon şirklerinin Türkiye veya başka ülkelerde faaliyetlerini artırmasından sadece askeri ağlarımız veya güvenlik ağlarımız etkilenmeyecek. ABD'li diğer verilerimizi de korumamız gerekiyor.” dedi.

    Pompeo: "Türkiye olumsuz etkilenecek"

    Washington Examiner, konuyla ilgili haberinde ülkemiz ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiye de vurgu yapıyor. Çin’in yeni ticaret yolu projesi olan “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin Türkiye’de nüfuz kurma amacı kullandığını belirtiyor. Haberde Foreign Policy’deki bir makaleye vurgu yapılarak 2016 ile 2019 yılları arasında 3 milyar dolar yatırım yapıldığı ve 2020 sonuna kadar bu rakamın 2 katına çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. ABD Dışişleri Başkanı Pompeo, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkinin altını çizerek Türkiye’nin bundan olumsuz etkileneceğini söyledi. Pompeo'nun bu sözleri, ABD'nin Türkiye'ye ek yaptırımlar uygulayabileceği anlamına geliyor.

    İletişimde yerlilik önemli

    Türkiye, ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşında henüz bir taraf tutmuş değil. Türkiye’de herhangi bir baskı olmadan Çinli ve ABD’li cihazlar kullanılıyor. Operatörlerin ağ ekipmanı olarak hangi ülkeden ekipman tedarik edeceği konusunda baskı yapılmıyor. İki ülkenin Türkiye üzerindeki çıkarcı yaklaşımı, telekomünikasyon altyapımızda yerliliğe önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Türkiye, iletişimde veri güvenliği için 4.5G şebekesi için kullanılan ekipmanların ve yazılımların belirli oranda yerli olması şart koşulmuştu. Hatta yerli baz istasyonu ULAK, şu an da 1300 noktada faaliyet gösteriyor. Ancak 5G’ye geçişle birlikte şebekemizdeki yerlilik oranı düşecek. Operatörler 5G şebekesi için çoğunlukla Huawei’in ekipmanlarını kullanıyor. Huawei’in yanı sıra Ericcson, ZTE ve Nokia üretimi cihazlar kullanılırken ABD’li cihazların kullanım oranı epey düşük.

    Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yerli altyapı yoksa 5G yok"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yerli altyapı yoksa 5G yok

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamada 5G'de yerliliğin önemini vurgulayarak, "Önümüzde 5G süreci var. Kritik bir alan olan mobil teknolojide, 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz. Endüstride hızlı bir dönüşümü beraberinde getirecek 5G akıllı şehirler, akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Bunun için 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerle ilgili kapsamlı bir çalışmayı da hızla yürütüp geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale gelmeliyiz. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize yıllara sari maliyetinin olacağını aklımızdan çıkarmayalım. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Bunun için tüm kurumlarımızın ve firmalarımızın hızlı etkin ve kararlı bir şekilde hareket etmesi şarttır." demişti.



    https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/exclusive-pompeo-warns-turkey-that-huawei-threatens-us-military-presence Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 4 sa. en beğenilen
    Ya dünya da senden rahatsızsa Trump?
    Yanıtla +26
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    Paetzold 4 sa.
    Huawei telefonumdan okudum
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    Leon 2 sa.
    Burnumuzun dibinde teröristlere binlerce tır silah yolla, kürt devleti kur, parasını peşin ödediğimiz ve ortağı olduğumuz F-35 projesinden bizi çıkartıp uçaklarımızı verme, twitter'dan ekonomimizi tehdit et bunlar yetmemiş gibi utanmadan çık içişlerimize karış.Dünyada ABD kadar şeref yoksunu bir devlet yoktur.
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    qoqoCAN (qoqo CAN) 33 sn.
    TÜİK'ten yapılan son dakika açıklamasına göre geçen yılın bu dönemine göre elektrik yüzde 32.3, doğalgaz ise yüzde 34.7 oranında zamlandı.
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    lost in turkey 48 dk.
    Bütün mevzu bilgilerimizi Amerika mı çalsın Çin mi seçiminde. Amerika ben varken neden Çine çaldırasınız ki demiş. Haklı mı, haklı.
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    batar (barış atasayan) 1 sa.
    Madem rahatsızsınız endişeniz var, defolun gidin türkiyeden.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 sa.
    Bilindiği gibi Iphone cihazlara imei çakılamıyor. Haliyle resmi olarak almadan (2 bin lira kayıt ücreti biliyorum) kullanmak imkansız.
    Gel sen Türkiye'ye özel Iphone'a 100 dolar fiyat biç, donanımı maliyet fiyatına sat yani. Zarar et demiyoruz. Zaten bizim için önemli olan tek şey ucuza telefon almak. Hatta satarken kullanıcıdan sözleşme al, tüm kişisel verilerimi ABD hükumetine satıyorum diye. 1 kişi çıkıp itiraz etmez.

    Hayır ben kendimi tanıyorum. Bedavaya Çin'e vereceğime ucuz Iphone için ABD'ye veririm.
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    alpalp84 1 sa.
    Çin ABD'yi her türlü geçtiğinin kanıtıdır. Artık Amerika baskıyla ürünlerini sattırmaya çalışacak.
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    Night_Blade (ibrahim s) 1 sa.
    Trump sen önce doları düşür! Pardon yanlış oldu galiba
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    scientia 1 sa. yeni yorumcu
    ABD'nin bu konudaki stratejisi tam olarak neyi amaçlıyor? Sadece Cisco'yu korumak için yaptığını sanmıyorum.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 32 dk. scientia
    Hocam ister devlet olsun ister özel şirket, güce sahip olan yapılanma sağlam bir istihbarat ağı olmadan hayatta kalamaz. ABD iletişim altyapısının kontrolünü kaybetme riskini göze alamıyor. Sıkıntının ana sebeplerinden birisi bu.
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    Leon 2 sa.
    Burnumuzun dibinde teröristlere binlerce tır silah yolla, kürt devleti kur, parasını peşin ödediğimiz ve ortağı olduğumuz F-35 projesinden bizi çıkartıp uçaklarımızı verme, twitter'dan ekonomimizi tehdit et bunlar yetmemiş gibi utanmadan çık içişlerimize karış.Dünyada ABD kadar şeref yoksunu bir devlet yoktur.
    Yanıtla +5
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    haydar paşa 2 sa.
    Allah aşkına 5G yi bırak 10G ye geçsek İnternet hızları gene en diplerde gezecek
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    programmer_onur (Onur ) 2 sa.
    S400 konusunda Trump'a çekinmeden posta koyan devletimiz evelallah Huawei'yi de yedirtmez. Alır tüm kamu personellerine dağıtır inadına.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    5g, huawei ve
    10 etiket daha ABD amerika çin ambargo iletişim iletişim güvenliği veri güvenliği telekomünikasyon donald trump Mobil Teknolojiler
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