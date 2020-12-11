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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei’den ayrılan Honor yeniden Qualcomm ile görüşüyor

    Akıllı telefon pazarının önemli markası Honor el değiştirdikten sonra Qualcomm ile görüşmelere başladı. Olumlu sonuçlanırsa Snapdragon 888 dahil pek çok işlemci listeye girecek.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei’den ayrılan Honor yeniden Qualcomm ile görüşüyor
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    Huawei’ye uygulanan ağır ambargo sonrasında Şangay kaynaklı bir ortaklığa satılan Honor markası yeniden çıkış arıyor. Kirin yonga setlerinden ümit kalmadığı için haliyle yön yine Qualcomm’a çevrildi.

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    Eskiye dönüş olacak mı?

    Huawei’nin çatısı altında en önemli marka haline gelen Honor ayrıca akıllı telefon pazarında da önemli işler yapmıştı. Ambargo nedeniyle geleceği karanlık bir hale gelince Çinli bir ortaklığa satıldı. Şimdi yeniden gelecek planları yapılıyor.

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    Sektörden gelen bilgilere göre Honor ve Qualcomm iş birliği için yeniden görüşmelere başladı. Honor çatı firması hali hazırda ABD kara listesi içerisinde değil ve bu bakımdan biraz daha eli güçlü durumda.

    Firmanın Snapdragon 888 yonga seti dahil pek çok opsiyonu düşündüğü ifade ediliyor. Bu durumda yeniden eskisi gibi iddialı hale gelebilecek. Hali hazırda firmanın Honor V40 serisi için MediaTek yonga setlerini hazırladığı belirtiliyor. Diğer taraftan Google ile yeni ilişkiler nasıl olacak merak konusu. Eğer işler istendiği gibi giderse yeniden Google destekli Honor telefonları görmemiz mümkün olabilir.



    https://www.gsmarena.com/qualcomm_in_talks_with_honor_to_supply_chips_honor_hopes_to_become_chinas_top_smartphone_brand-news-46675.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    johonwayni (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tekel olarak piyasada bulunan Qualcomm artık zirveden indirilmesi gerekiyor. Adamlar, ürünlerinde dilediği gibi lisans ücreti ekleyebiliyor, üretimi kendisine göre değiştirebiliyor. Qualcomm'a çok ciddi bir rakip gelmesi gerekiyor ki Huaewi ya da diğer firmaların secenekleri olsun, tekrar dönmek zorunda kalmasınlar.
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    fatih-8 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huaweiyi banladilar adamlar yan çarı aldi geldi
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkasında huawei yok iken şahsen ben tercih etmem tekrar
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