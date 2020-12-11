Huawei’den ayrılan Honor yeniden Qualcomm ile görüşüyor

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Huawei’ye uygulanan ağır ambargo sonrasında Şangay kaynaklı bir ortaklığa satılan Honor markası yeniden çıkış arıyor. Kirin yonga setlerinden ümit kalmadığı için haliyle yön yine Qualcomm’a çevrildi.

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Huawei’nin çatısı altında en önemli marka haline gelen Honor ayrıca akıllı telefon pazarında da önemli işler yapmıştı. Ambargo nedeniyle geleceği karanlık bir hale gelince Çinli bir ortaklığa satıldı. Şimdi yeniden gelecek planları yapılıyor.

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Sektörden gelen bilgilere göre Honor ve Qualcomm iş birliği için yeniden görüşmelere başladı. Honor çatı firması hali hazırda ABD kara listesi içerisinde değil ve bu bakımdan biraz daha eli güçlü durumda.

Firmanın Snapdragon 888 yonga seti dahil pek çok opsiyonu düşündüğü ifade ediliyor. Bu durumda yeniden eskisi gibi iddialı hale gelebilecek. Hali hazırda firmanın Honor V40 serisi için MediaTek yonga setlerini hazırladığı belirtiliyor. Diğer taraftan Google ile yeni ilişkiler nasıl olacak merak konusu. Eğer işler istendiği gibi giderse yeniden Google destekli Honor telefonları görmemiz mümkün olabilir.

https://www.gsmarena.com/qualcomm_in_talks_with_honor_to_supply_chips_honor_hopes_to_become_chinas_top_smartphone_brand-news-46675.php

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