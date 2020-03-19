Huawei’den koronavirüs nedeniyle herkese 3 ay ek garanti

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Huawei, koronavirüs nedeniyle fiziksel teması azaltmak adına online mağazasını 23 Mart tarihinde Türkiye’de kullanıma açacak. Buna ek olarak yeni bir karar daha alındı.

Huawei tüm kullanıcıların garanti süresini 3 ay uzatıyor. Bu sayede garanti bitimi yaklaşan kullanıcılar telefonunu tamir ettirmek için acele etmek zorunda olmayacak. Orijinal garanti süresi 15 Mart 2020 ile 15 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek telefon, PC, tablet, giyilebilir cihazlar, ses ve router cihazları da dahil olmak üzere tüm HUAWEI Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünler için garanti süresi 15 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı.

Ayrıca Bkz. "Huawei Türkiye'nin Online Mağaza açılış tarihi açıklandı"

Tüm kullanıcılar garantiye ücretsiz kargoyla ürünü gönderip, ücretsiz kargoyla teslim alabiliyor. Huawei koronavirüs nedeniyle telefonların onarımı sonrasında dezenfekte edilerek sahibine gönderileceğini de açıkladı. Cihazlar profesyonel bir şekilde temizlenip dezenfekte edilecek ve anti statik poşete konularak sahibine ulaştırılacak. Ayrıca garantiye gönderilen cihazların arızalanan parçaları tamir edilmek yerine doğrudan yedek parçayla değiştiirlecek.

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