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    Huawei Türkiye'nin Online Mağaza açılış tarihi açıklandı

    Huawei, kendi ürünlerini satacağı Huawei Online Mağaza'sını 23 Mart tarihinde açıyor. Açılışa özel olarak çok sayıda üründe güzel indirimler yapılacak.
    2 gün
    2,7b
    1
    20
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei Türkiye'nin Online Mağaza açılış tarihi açıklandı
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    Huawei, teknolojik ürün satın almayı planlayan müşterilerin fiziksel temasa girmemesi için online mağazasını kullanıma açıyor. Huawei Online Mağazası, 23 Mart tarihinde satışa başlayacak.

    Huawei Online Mağaza açılışına özel olarak çok sayıda üründe güzel indirimler yapacak. Ayrıca siteye abone olan kullanıcılara hediye kupon dağıtılacak. Ayrıca online mağaza açılışıyla birlikte Huawei P40 Lite ilk kez Türkiye’de satışa sunulacak.

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    Açılışa özel olarak 29 Mart’a kadar saat 21.00 -23.59 arasında Huawei FreeBuds Lite 699 TL yerine 199 TL’ye, 12.00-13.00 saatleri arasında Huawei 10000 mAh USB-C powerbank 179 TL yerine 99 TL’ye satılacak.

    Hediye Çarkı

    Huawei Online Mağaza’ya üye olup siteye giriş yapan kullanıcılar, günde üç kere hediye çarkını çevirerek 20 ile 140 TL arasında değişen hediye kuponları kazanma şansını yakalayacak. Kullanıcılar eğer Facebook üzerinden paylaşım yaparsa, yaptıkları gün başına 2 çevirme hakkı daha kazanacak.

    1 TL farkla kablosuz kulaklık hediye

    Dünyanın ilk açık tasarımlı aktif gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklığı HUAWEI FreeBuds 3; Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan tüketicilere yalnızca 1 TL farkla sunuluyor. Huawei Bülteni’ne kayıt olan kullanıcılar aynı zamanda dizüstü bilgisayar satın almaları durumunda yine 1 TL farkla HUAWEI Mini Hoparlör de alabiliyorlar. HUAWEI’nin en yeni akıllı telefonu P40 lite veya P30 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla HUAWEI FreeLace sahibi olabilirler. Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan HUAWEI FreeBuds 3 almak isteyen tüketiciler, 1 TL farkla HUAWEI Band 3e’yi yanında alabilirler. HUAWEI Band 3e yine 1 TL farkla P Smart 2019, Y6 S, Y6 2019 ve Y5 2019 telefonların yanında da satın alınabiliyor.

    Huawei Online Mağaza’sı 23 Mart tarihinde satışa başlayacak. Detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

    https://shop.huawei.com/tr/kampanya-gelecekle-tanis.html



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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 1 gün
    Freebuds lite için rez
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    yasin_92 1 gün
    Korona mağazası hayırlı olsun
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    kesbi 1 gün
    Bunlar mı mal biz mi malız anlamadım. Kuponlar komik, fiyatlar fahiş. Gelecekle tanış diye slogan koymuşlar, bilgisayarlara baktım hala 8. nesil işlemciler var. Bunları sabah akşam ıslak odunla döveceksin.
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    BlackMon (Blackmon Blackmon) 1 gün
    aydınlattıgınız için tşk ederiz
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    escape0121 (ESCape ) 1 gün
    99Lira olan Huawei 10000 mAh USB-C powerbank hali hazırda amazonda zaten 125 liraya satılmakta ama Huawei FreeBuds Lite fiyatı ile avantajlı gözüküyor.
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    Akhenatonnn 2 gün
    Keşkem Çinlilerin hiçbiri gelmeseydi hiç değilse ucuza telefon alıyorduk
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    Zikuvikuzi (Gökhan ) 2 gün
    140 tl denk getirdik umarım işe yarar
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    OttomanGuardian (Ersel YILDIZ) 2 gün
    Önce taklitten vazgeçsinler.
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    muratoloji64 (murat karapınar) 2 gün
    Almayin cinliler size corona bulastiricak
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 gün
    Sonunda açılabildi telefonları güzel satış artacaktır
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    2690 kez okundu.
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