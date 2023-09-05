Huawei'den yeni akıllı saat geliyor: 14 Eylül'de tanıtılacak

Huawei sürpriz bir şekilde önümüzdeki hafta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Çinli teknoloji devi 14 Eylül'de İspanya'nın Barcelona kentinde bir lansmana ev sahipliği yapacak. Davetiye görseli şirketin yeni giyilebilir cihazlarını tanıtacağını gösteriyor.
Huawei söz konusu tarihte bir veya iki akıllı saat duyurabilir. Zira lansman davetiyesinde iki model görünüyor. Elbette ki bu yalnızca bir saat için tasarlanmış iki saat yüzü de olabilir. Teaser modaya yönelik bir etkinlikten bahsediyor ancak çok fazla bir detay yok.
HarmonyOS 3.0 ile çalışacak
Huawei en son Mayıs ayında üst sınıf olarak konumlandırılan amiral gemisi Watch 4 ve Watch 4 Pro akıllı saatlerini piyasaya sürmüştü. Yeni modelle ilgili çok fazla bilgi yok. Şimdilik tek söyleyebileceğimiz şey HarmonyOS 3.0 işletim sistemiyle çalışacak olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.