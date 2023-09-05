Huawei'den yeni akıllı saat geliyor: 14 Eylül'de tanıtılacak

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Huawei sürpriz bir şekilde önümüzdeki hafta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Çinli teknoloji devi 14 Eylül'de İspanya'nın Barcelona kentinde bir lansmana ev sahipliği yapacak. Davetiye görseli şirketin yeni giyilebilir cihazlarını tanıtacağını gösteriyor.

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Huawei söz konusu tarihte bir veya iki akıllı saat duyurabilir. Zira lansman davetiyesinde iki model görünüyor. Elbette ki bu yalnızca bir saat için tasarlanmış iki saat yüzü de olabilir. Teaser modaya yönelik bir etkinlikten bahsediyor ancak çok fazla bir detay yok.

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HarmonyOS 3.0 ile çalışacak

Huawei en son Mayıs ayında üst sınıf olarak konumlandırılan amiral gemisi Watch 4 ve Watch 4 Pro akıllı saatlerini piyasaya sürmüştü. Yeni modelle ilgili çok fazla bilgi yok. Şimdilik tek söyleyebileceğimiz şey HarmonyOS 3.0 işletim sistemiyle çalışacak olması.

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