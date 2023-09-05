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    Anlık Bildirim

    Huawei'den yeni akıllı saat geliyor: 14 Eylül'de tanıtılacak

    Huawei önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte akıllı saat yelpazesini genişletecek. Şirket 14 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlikte bir veya iki akıllı saat tanıtacak.

    Huawei'den yeni akıllı saat geliyor: 14 Eylül'de tanıtılacak Tam Boyutta Gör

    Huawei sürpriz bir şekilde önümüzdeki hafta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Çinli teknoloji devi 14 Eylül'de İspanya'nın Barcelona kentinde bir lansmana ev sahipliği yapacak. Davetiye görseli şirketin yeni giyilebilir cihazlarını tanıtacağını gösteriyor.

    Huawei söz konusu tarihte bir veya iki akıllı saat duyurabilir. Zira lansman davetiyesinde iki model görünüyor. Elbette ki bu yalnızca bir saat için tasarlanmış iki saat yüzü de olabilir. Teaser modaya yönelik bir etkinlikten bahsediyor ancak çok fazla bir detay yok.

    Huawei'den yeni akıllı saat geliyor: 14 Eylül'de tanıtılacak Tam Boyutta Gör

    HarmonyOS 3.0 ile çalışacak

    Huawei en son Mayıs ayında üst sınıf olarak konumlandırılan amiral gemisi Watch 4 ve Watch 4 Pro akıllı saatlerini piyasaya sürmüştü. Yeni modelle ilgili çok fazla bilgi yok. Şimdilik tek söyleyebileceğimiz şey HarmonyOS 3.0 işletim sistemiyle çalışacak olması.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 1 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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