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    iPhone 15 Pro Max'in pil kapasitesi hakkındaki son söylentiler hayal kırıklığı yarattı

    Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil iPhone'lar ile ilgili sızıntı yağmuru devam ediyor. Son olarak iPhone 15 Pro Max'in pil kapasitesi hakkında can sıkıcı bilgiler ortaya çıktı.
    iPhone 15 Pro Max'in pil kapasitesi yalnızca %2 artacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 Pro Max'in pil kapasitesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmış ve duyumcular cihazın iPhone 14 Pro Max'ten önemli ölçüde daha uzun süre dayanmasını sağlayacak 4.852 mAh gibi etkileyici büyüklükte bir pile sahip olacağını söylemişti.

    Ne yazık ki, Apple'ın 12 Eylül'deki etkinliğinden önce, aradaki farkın önemsiz olacağını ortaya koyan ve potansiyel alıcıları hayal kırıklığına uğratacak yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Son sızıntı Majin Bu (@MajinBuOfficial) isimli X (Twitter) kullanıcısından geliyor.

    Sadece %2'lik kapasite artışı

    Kaynağa göre iPhone15 Pro Max'in pil kapasitesi 4.422 mAh olacak. Cupertinolu şirket iPhone 14 Pro Max'te 4.323 mAh'lik bir bataryaya yer vermişti. Bu durumda pil kapasitesi artış oranı yalnızca %2.3 seviyesinde olacak. Daha önce %12 gibi bir artıştan bahsediliyordu.

    Apple'ın yeni amiral gemisinde beklenenden daha düşük kapasiteli bir pil kullanmak zorunda kalmasının birkaç nedeni olabilir. Bildiğiniz üzere iPhone 15 Pro Max, şirketin periskop kameralı ilk telefonu olacak. Dolayısı ile kamera modülünün kapladığı alan işleri bozmuş olabilir.

    iPhone 15 Pro Max'in pil kapasitesi yalnızca %2 artacak

    Ayrıca kaynak bu küçük farka rağmen, TSMC'nin gelişmiş 3 nm sürecinde üretilen A17 Bionic'in verimliliği sayesinde amiral gemisinin pil ömründe artış yaşanabileceğini iddia ediyor. Yeni nesil iPhone'ların tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. Bekleyip göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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