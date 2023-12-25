Huawei durmuyor: Kirin 8000 ufukta göründü

Kaçıranlar için daha önce Huawei'nin ''Kirin K9'' adında yeni yonga seti üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Ancak bunun Kirin 9000S'in kısaltması mı yoksa yepyeni bir platform mu olacağı doğrulanmamıştı. HWiNFO ve Nova 12 Pro'dan alınan yeni bir görüntüde ise, Kirin 8000'in varlığı resmen doğrulandı.
Kaçıranlar için daha önceki bir raporda, Kirin 9000S'in bütçe telefonlarına giriş yapacağı ve pazardaki rekabet dinamiğini bozma potansiyeline sahip olduğunu belirtilmişti. Ancak görünüşe göre bu planlar rafa kaldırıldı. Nova 12 Pro ise, yeni yıl başlamadan önce tanıtılabilir, bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.