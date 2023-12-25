Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei durmuyor: Kirin 8000 ufukta göründü

    ABD'nin kara listesine alınan ve sıkça teknoloji ambargoları ile gündeme gelen Huawei, işlemci yelpazesini hızla genişletiyor. Kirin 9000S'in ardından şimdi de Kirin 8000 ortaya çıktı. 
    Huawei durmuyor: Kirin 8000 ufukta göründü! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ABD'nin kara listesine alınan Huawei'nin, 5G, Android işletim sistemi ve ABD merkezli teknolojilere olan erişimi yasaklanmıştı. Ancak yakın tarihte tanıtılan 5G destekli Kirin 9000S, tüm algıları tersine çevirdi. Şimdi ise Çinli dev, yonga seti yelpazesini çeşitlendirmeye hazırlanıyor. 

    Huawei'nin yeni işlemcisi Kirin 8000 doğrulandı

    Kaçıranlar için daha önce Huawei'nin ''Kirin K9'' adında yeni yonga seti üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Ancak bunun Kirin 9000S'in kısaltması mı yoksa yepyeni bir platform mu olacağı doğrulanmamıştı. HWiNFO ve Nova 12 Pro'dan alınan yeni bir görüntüde ise, Kirin 8000'in varlığı resmen doğrulandı.

    Huawei durmuyor: Kirin 8000 ufukta göründü! Tam Boyutta Gör
    Kirin 8000in saat hızı veya çekirdek konfigürasyonu gibi ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Diğer taraftan isimlendirme şemasını düşünürsek, platformun Kirin 9000S'in hemen altına konumlandırılacağını ve abisi gibi SMIC'in 7nm sürecini temel alacağını söyleyebiliriz. Bu aşamada muhtemelen rakiplerinden daha yavaş olacak. Ancak her halükarda, Huawei'nin orta seviye rekabetine tekrar dahil olduğunu göreceğiz.

    Kaçıranlar için daha önceki bir raporda, Kirin 9000S'in bütçe telefonlarına giriş yapacağı ve pazardaki rekabet dinamiğini bozma potansiyeline sahip olduğunu belirtilmişti. Ancak görünüşe göre bu planlar rafa kaldırıldı. Nova 12 Pro ise, yeni yıl başlamadan önce tanıtılabilir, bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda city 2023 yorumlar yağmurda arabanın camını açık unutmak nissan qashqai 1.2 dig-t yorumları bir kıza selam yerine ne yazılır babamdan nefret ediyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15IGL7
    Lenovo IdeaPad 1 15IGL7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız