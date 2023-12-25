Huawei durmuyor: Kirin 8000 ufukta göründü

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ABD'nin kara listesine alınan Huawei'nin, 5G, Android işletim sistemi ve ABD merkezli teknolojilere olan erişimi yasaklanmıştı. Ancak yakın tarihte tanıtılan 5G destekli Kirin 9000S, tüm algıları tersine çevirdi. Şimdi ise Çinli dev, yonga seti yelpazesini çeşitlendirmeye hazırlanıyor.

Huawei'nin yeni işlemcisi Kirin 8000 doğrulandı

Kaçıranlar için daha önce Huawei'nin ''Kirin K9'' adında yeni yonga seti üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Ancak bunun Kirin 9000S'in kısaltması mı yoksa yepyeni bir platform mu olacağı doğrulanmamıştı. HWiNFO ve Nova 12 Pro'dan alınan yeni bir görüntüde ise, Kirin 8000'in varlığı resmen doğrulandı.

Tam Boyutta Gör Kirin 8000in saat hızı veya çekirdek konfigürasyonu gibi ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Diğer taraftan isimlendirme şemasını düşünürsek, platformun Kirin 9000S'in hemen altına konumlandırılacağını ve abisi gibi SMIC'in 7nm sürecini temel alacağını söyleyebiliriz. Bu aşamada muhtemelen rakiplerinden daha yavaş olacak. Ancak her halükarda, Huawei'nin orta seviye rekabetine tekrar dahil olduğunu göreceğiz.

Huawei'nin Kirin 9000S çipseti, Kirin 9000'in gerisinde kalıyor 2 gün önce eklendi

Kaçıranlar için daha önceki bir raporda, Kirin 9000S'in bütçe telefonlarına giriş yapacağı ve pazardaki rekabet dinamiğini bozma potansiyeline sahip olduğunu belirtilmişti. Ancak görünüşe göre bu planlar rafa kaldırıldı. Nova 12 Pro ise, yeni yıl başlamadan önce tanıtılabilir, bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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