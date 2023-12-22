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    Huawei'nin Kirin 9000S çipseti, üç yıllık TSMC üretimi Kirin 9000'in gerisinde kalıyor

    Huawei'nin yaptırımlardan kaçarak SMIC'e ürettirdiği Kirin 9000S çipseti, üç yıllık TSMC üretimi Kirin 9000'e verimlilik ve grafik performansı alanında yeniliyor.
    Huawei'nin Kirin 9000S çipseti, Kirin 9000'in gerisinde kalıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, HiSilicon Kirin 9000 çipsetini 2020 yılında piyasaya sürmüştü. TSMC'nin 5nm üretim sürecini kullanan çipsetin üretimi ABD'nin yaptırımları dolayısıyla durmuştu. Huawei, bu yil çipseti güncelleyerek Çinli SMIC'in 7nm teknolojisiyle üretmeye başlamıştı. Huawei Mate 60 Pro'da Kirin 9000S ismiyle karşımıza çıkan işlemci Nanoreview.net sitesi tarafından test edildi. 

    Verimlilik ve grafikte geride kalıyor

    Yeni Huawei HiSilicon Kirin 9000S, genel amaçlı CPU iş yükleri söz konusu olduğunda selefiyle benzer performans gösteriyor. Ancak güç verimliliği ve grafik performansında üç yıllık Kirin 9000'in oldukça gerisinde kalıyor. Güç verimliliğinden ve maliyetten ödün verilmediği sürece, 5nm'lik bir işlemciyi 7nm üretim süreciyle yenmek zor olduğundan, sonuçlar şaşırtıcı değil.

    Huawei'nin Kirin 9000S çipseti, Kirin 9000'in gerisinde kalıyor Tam Boyutta Gör
    Nanoreview.net hem orijinal Kirin 9000'i hem de Kirin 9000S'yi AnTuTu 10, Geekbench 6, 3DMark Wild Life ve çok sayıda mobil oyun dahil olmak üzere popüler testlerde test etti.

    Huawei'nin HiSilicon Kirin 9000S'si, AnTuTu 10'da orijinal Kirin 9000'e benzer bir puan (yaklaşık 900.000 puan) elde etti ancak GPU performansı açısından %33 geride kaldı. Şaşırtıcı bir şekilde, daha düşük saat hızlarına ve aynı çekirdek sayısına rağmen Kirin 9000S,Geekbench 6'da tek çekirdekte %4, çok çekirdekte ise %17 daha hızlı olmayı başardı. Kirin 9000s ayrıca 3DMark Wild Life testinde Kirin 9000'den %20 düşük puan elde etti. Bunun nedeni muhtemelen şirketin 759 MHz'de çalışan 24 kümeli Arm Mali-G78 kadar hızlı bir GPU geliştirememesi.

    SMIC'in 2. Nesil 7nm teknolojisi, TSMC'nin N5 üretim düğümünden daha az gelişmiş olduğundan, Kirin 9000S, Kirin 9000'den önemli ölçüde daha az verimli. Bu nedenle, yeni çipseti kullanan telefonların daha kısa pil ömrü sunmasını bekleyebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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