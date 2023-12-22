Huawei'nin Kirin 9000S çipseti, üç yıllık TSMC üretimi Kirin 9000'in gerisinde kalıyor

Verimlilik ve grafikte geride kalıyor
Yeni Huawei HiSilicon Kirin 9000S, genel amaçlı CPU iş yükleri söz konusu olduğunda selefiyle benzer performans gösteriyor. Ancak güç verimliliği ve grafik performansında üç yıllık Kirin 9000'in oldukça gerisinde kalıyor. Güç verimliliğinden ve maliyetten ödün verilmediği sürece, 5nm'lik bir işlemciyi 7nm üretim süreciyle yenmek zor olduğundan, sonuçlar şaşırtıcı değil.
Huawei'nin HiSilicon Kirin 9000S'si, AnTuTu 10'da orijinal Kirin 9000'e benzer bir puan (yaklaşık 900.000 puan) elde etti ancak GPU performansı açısından %33 geride kaldı. Şaşırtıcı bir şekilde, daha düşük saat hızlarına ve aynı çekirdek sayısına rağmen Kirin 9000S,Geekbench 6'da tek çekirdekte %4, çok çekirdekte ise %17 daha hızlı olmayı başardı. Kirin 9000s ayrıca 3DMark Wild Life testinde Kirin 9000'den %20 düşük puan elde etti. Bunun nedeni muhtemelen şirketin 759 MHz'de çalışan 24 kümeli Arm Mali-G78 kadar hızlı bir GPU geliştirememesi.
SMIC'in 2. Nesil 7nm teknolojisi, TSMC'nin N5 üretim düğümünden daha az gelişmiş olduğundan, Kirin 9000S, Kirin 9000'den önemli ölçüde daha az verimli. Bu nedenle, yeni çipseti kullanan telefonların daha kısa pil ömrü sunmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.