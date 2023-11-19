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    Huawei, DxOMark'ta rekor tazeledi: İşte yeni kamera lideri

    Huawei P60 Pro+, bağımsız kıyaslama platformu DxOMark testlerinde en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon seçildi. Peki amiral gemisi telefon neler sunuyor? İşte detaylar
    Huawei, DxOMark'ta rekor tazeledi: İşte yeni kamera lideri! Tam Boyutta Gör

    Popüler kıyaslama platformu DxOMark'ta akıllı telefonlar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Öyle ki Huawei Mate 60 Pro'nun, yakın tarihte en iyi kamera performansına sahip telefon seçildiğinden bahsetmiştik.Şimdi de Huawei bu liderliği bir kez daha tazeledi. Çin'de tanıtılan Mate 60 Pro+, DxOMark kamera testlerinden 157 puan alarak sıralamanın en tepesine yerleşti.

    Huawei P60 Pro+, DxOMark kamera lideri oldu

    Bilmeyenler için Huawei P60 Pro+, yepyeni özelliklerin yanı sıra 48 MP birincil (OIS, f1.4-4.0 24mm PDAF40MP f2.2 ultra geniş ve OIS destekli 3,5x optik ve 100x dijital zoom sunan 48MP telefoto sensörler ile tanıtıldı. Ayrıca bu kuruluma renk doğruluğu ve daha parlak görüntüler için Huawei imzalı XMAGE görüntüleme sistemi eşlik ediyor.

    Huawei, DxOMark'ta rekor tazeledi: İşte yeni kamera lideri! Tam Boyutta Gör
    DxOMark puanlama sisteminde Huawei P60 Pro, fotoğraflar için 160, bokeh çekimler için 80 ve ön izleme için 83 puan alarak dikkat çekici bir skor elde etti. Akıllı telefonun yakınlaştırma ve video skorları ise sırasıyla 152 ve 148. Bu bağlamda küresel sıralama ve Ultra-Premium segmentinde 1.ci sıraya yerleşen telefon, Huawei P60 Pro'yu 1 puan geride bıraktı.

    DxOMark’a göre şu anda kamera açısından en iyi performansı gösteren ikinci telefon Oppo Find X6 Pro. Listenin devamında yer alan modeller ise sırasıyla Honor Magic5 Pro, Oppo Find X6 ve Huawei Mate 50 Pro. Apple’ın tepe modeli iPhone 14 Pro Max ise listenin 8.ci sırasında bulunuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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