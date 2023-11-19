Huawei, DxOMark'ta rekor tazeledi: İşte yeni kamera lideri

Popüler kıyaslama platformu DxOMark'ta akıllı telefonlar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Öyle ki Huawei Mate 60 Pro'nun, yakın tarihte en iyi kamera performansına sahip telefon seçildiğinden bahsetmiştik.Şimdi de Huawei bu liderliği bir kez daha tazeledi. Çin'de tanıtılan Mate 60 Pro+, DxOMark kamera testlerinden 157 puan alarak sıralamanın en tepesine yerleşti.

Huawei P60 Pro+, DxOMark kamera lideri oldu

Bilmeyenler için Huawei P60 Pro+, yepyeni özelliklerin yanı sıra 48 MP birincil (OIS, f1.4-4.0 24mm PDAF, 40MP f2.2 ultra geniş ve OIS destekli 3,5x optik ve 100x dijital zoom sunan 48MP telefoto sensörler ile tanıtıldı. Ayrıca bu kuruluma renk doğruluğu ve daha parlak görüntüler için Huawei imzalı XMAGE görüntüleme sistemi eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör DxOMark puanlama sisteminde Huawei P60 Pro, fotoğraflar için 160, bokeh çekimler için 80 ve ön izleme için 83 puan alarak dikkat çekici bir skor elde etti. Akıllı telefonun yakınlaştırma ve video skorları ise sırasıyla 152 ve 148. Bu bağlamda küresel sıralama ve Ultra-Premium segmentinde 1.ci sıraya yerleşen telefon, Huawei P60 Pro'yu 1 puan geride bıraktı.

Apple Watch Ultra ve Huawei Watch GT3'te kısa süreli indirim! 1 gün önce eklendi

DxOMark’a göre şu anda kamera açısından en iyi performansı gösteren ikinci telefon Oppo Find X6 Pro. Listenin devamında yer alan modeller ise sırasıyla Honor Magic5 Pro, Oppo Find X6 ve Huawei Mate 50 Pro. Apple’ın tepe modeli iPhone 14 Pro Max ise listenin 8.ci sırasında bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.