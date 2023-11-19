Huawei, DxOMark'ta rekor tazeledi: İşte yeni kamera lideri

Popüler kıyaslama platformu DxOMark'ta akıllı telefonlar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Öyle ki Huawei Mate 60 Pro'nun, yakın tarihte en iyi kamera performansına sahip telefon seçildiğinden bahsetmiştik.Şimdi de Huawei bu liderliği bir kez daha tazeledi. Çin'de tanıtılan Mate 60 Pro+, DxOMark kamera testlerinden 157 puan alarak sıralamanın en tepesine yerleşti.
Huawei P60 Pro+, DxOMark kamera lideri oldu
Bilmeyenler için Huawei P60 Pro+, yepyeni özelliklerin yanı sıra 48 MP birincil (OIS, f1.4-4.0 24mm PDAF, 40MP f2.2 ultra geniş ve OIS destekli 3,5x optik ve 100x dijital zoom sunan 48MP telefoto sensörler ile tanıtıldı. Ayrıca bu kuruluma renk doğruluğu ve daha parlak görüntüler için Huawei imzalı XMAGE görüntüleme sistemi eşlik ediyor.
DxOMark’a göre şu anda kamera açısından en iyi performansı gösteren ikinci telefon Oppo Find X6 Pro. Listenin devamında yer alan modeller ise sırasıyla Honor Magic5 Pro, Oppo Find X6 ve Huawei Mate 50 Pro. Apple’ın tepe modeli iPhone 14 Pro Max ise listenin 8.ci sırasında bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.