Huawei Enjoy 10 resmen tanıtıldı

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Çinli teknoloji şirketi Huawei bugün Enjoy 10 olarak adlandırılan yeni bir orta sınıf telefon tanıttı. Cihaz piyasadaki mevcut Enjoy 10 Plus ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Aralarındaki farklılıklar ise daha çok tasarım kısmında.

Huawei Enjoy 10'un ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik var. Enjoy 10 Plus ise bildiğiniz üzere açılır-kapanır bir selfie kamerası ile piyasaya sürülmüştü. Ayrıca akıllı telefon yüzde 90.15 ekran-gövde oranı sunan daha küçük bir ekrana sahip.

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Huawei Enjoy 10 Teknik Özellikleri

Huawei Enjoy 10, HD+ çözünürlükte 6.39 inç ekran ile geliyor. Gücünü ise Kirin 710F yonga setinden alan cihazın 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri mevcut. Ayrıca hafızası microSD kart kullanılarak 512 GB'a kadar genişletilebiliyor.

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Arka panelinde 48 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel ikinci sensörden oluşan yapay zeka özellikli bir çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Ayrıca cihazın 4.000 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini belirtelim.

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Huawei Enjoy 10 Fiyat Etiketi

Android Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile kutudan çıkan telefonun siyah, mavi, kırmızı ve açık mavi olmak üzere dört renk seçeneği mevcut. Bugün Çin'de satışa sunulacak Huawei Enjoy 10'un fiyat etiketi ise RAM ve depolama kapasitesine göre değişiyor:

4 GB + 64 GB depolama: 169 dolar

6 GB + 64 GB depolama: 198 dolar

4 GB + 128 GB depolama: 198 dolar