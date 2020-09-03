Huawei Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus tanıtıldı

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Çinli mobil teknoloji devi Huawei bugün iki yeni orta seviye akıllı telefon modeli Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus'ın tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Huawei Enjoy 20 Teknik Özellikleri

Enjoy 20, 6.6 inç genişliğinde ve 1600 x 720 inç çözünürlüğünde HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın MediaTek Dimensity 720 yonga setine 4 ve 6 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ile 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera kısmına geldiğimizde cihazın üçlü arka kamera kurulumunda 13 MP'lik (f/1.8) bir ana kamera sensörü, 5 MP'lik(f/2.2) bir ultra geniş açılı sensör ve derinlik sensörü olduğu tahmin edilen 2 MP'lik (f/2.4) bir sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP (f/2.0) çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor.

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10W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir bataryayla gelen cihaz Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile kutusundan çıkıyor. Renk seçenekleri arasında siyah, zümrüt yeşili, pembe-mavi ve altın rengi yer alıyor.

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Huawei Enjoy 20 Plus Teknik Özellikleri

Enjoy 20 Plus'a gelecek olursak; cihaz, 6.63 inç genişliğinde ve Full HD+ çözünürlükte FullView ekranıyla karşımıza çıkıyor. Cihazın ekranı 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme oranı sunuyor. Modelin güç alıyor olduğu MediaTek Dimensity 720 yonga setine 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ile 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera kısmına geldiğimizde cihazın üçlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik (f/1.8) bir ana kamera sensörü, 8 MP'lik(f/2.4) bir ultra geniş açılı sensör ve 2 MP'lik (f/2.4) bir makro sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP (f/2.0) çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor.

40W SuperCharge desteğine sahip 4.200 mAh'lik bir bataryayla gelen cihaz Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile kutusundan çıkıyor. Renk seçenekleri arasında ise lila-gri, zümrüt yeşili, pembe-mavi ve siyah yer alıyor.

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Aynı işlemciye ve benzer denebilecek donanımlara sahip olan iki cihaz arasındaki en belirgin farkı tasarımları oluşturuyor. Enjoy 20 sol köşeye konumlandırılmış kare biçiminde bir arka kamera kurulumuna sahipken Enjoy 20 Plus tam ortaya konumlandırılmış dairesel kamera kurulumu ile tıpkı Mate 30 Pro'yu anımsatıyor. Enjoy 20 su damlası biçiminde bir çentikle karşımıza çıkarken Enjoy 20 Plus açılır-kapanır bir ön kamera mekanizmasına sahip.

Fiyat

Her iki cihazın da fiyat etiketleri aşağıda yer alıyor.

Huawei Enjoy 20 5G (4 GB RAM + 128 GB dahili depolama): 248 dolar

(4 GB RAM + 128 GB dahili depolama): 248 dolar Huawei Enjoy 20 5G (6 GB RAM + 128 GB dahili depolama): 277 dolar

(6 GB RAM + 128 GB dahili depolama): 277 dolar Huawei Enjoy 20 Plus 5G (6 GB RAM + 128 GB dahili depolama): 336 dolar

(6 GB RAM + 128 GB dahili depolama): 336 dolar Huawei Enjoy 20 Plus 5G (8 GB RAM + 128 GB dahili depolama): 365 dolar



https://www.huaweicentral.com/huawei-enjoy-20-and-enjoy-20-plus-launched-with-square-and-round-camera-designs-5g-and-more/

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