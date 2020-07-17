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    Realme 125W UltraDart hızlı şarj duyuruldu

    Oppo iştiraki olan Realme kablo üzerinden 125W güç verebilen UltraDart hızlı şarj teknolojisini tanıttı. 3 yönlü şarj ve çeşitli güvenlik katmanları ile ısı 40 derecede tutulabiliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme 125W UltraDart hızlı şarj duyuruldu
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    Oppo’nun dün yapılan lansmanda 125W kablolu hızlı şarj ve 65W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini duyurmasının hemen ardından Realme alt markası da gelecek telefonlarında kullanacağı benzer bir şarj teknolojisinin tanıtımını yaptı.

    Realme 125W UltraDart neler sunuyor?

    Realme 125W UltraDart hızlı şarj kablo üzerinden 125W pik seviyesine çıkabiliyor. 4000mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 3 dakikada yüzde 33 seviyesine çıkarabilen teknoloji 3 yönlü bir şarj çözümü kullanıyor.

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    Bu çözümde voltaj aşağı çekilirken şarj gücü arttırılıyor ve ısı dağılımı da azaltılıyor. Dağıtık yonga yapısı USB Tip-C girişi ile aradaki mesafeyi kısaltıyor ve ısıyı azaltıyor. Vakum odası plakası ise yüksek iletkenlik sayesinde çıkan ısıyı anında emiyor.

    Sistem termal iletken jel ve çok katmanlı grafit plakanın devreye girmesi ile birlikte hem yüksek verimlilik sağlıyor hem de optimal soğutma elde ediyor. Firma şarj esnasında 40 derece sıcaklığın geçilmediğini ifade ediyor. Teknoloji Oppo ve Realme’nin tüm hızlı şarj teknolojileri ile uyumlu.

    125W hızlı şarj özelliğinin yanı sıra 65W USB PD protokolü, 36W QC protokolü ve 100-240V ultra geniş voltaj girişleri de destekleniyor. Bununla birlikte 125W en tepe güç ve Oppo’dan da hatırlacağımız üzere şarj adaptörleri 110W sınırını geçmiyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/16/realme-125w-ultradart-fast-charging-announced/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Feyzuli 2 sa.
    Hızlı şarj pil ömrünü tüketir kanıtlanmış bir bilgidir bu ve şarj etme oranlarınız bile bu konuna katkı sağlıyor.
    Kaynak:
    https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 sa. Feyzuli
    Şuan tanıtılanı bilmiyorum ama opponun hızlı şarjı aslında tek bir bataryaya verilen yüksek akım ve voltaj değil. İçinde birden çok batarya hücresi var ve bunlar ayrı ayrı şarj ediliyor. Örneğin 6 batarya hücresi var hepsi 5v1a ile şarj ediliyor ve sonuç olarak 30 wattlık bir şarj sağlanmış oluyor. Ve telefon ısınmasın diye kontrol ünitesi adaptörün içinde.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 3 sa.
    Ya bu ne hızlı şarj hızlı şarj. Ben şarj etmek zorunda kaldıktan sonra hızlıymış yavaşmış ne anladım. Zaten power bankler var. Pik teknolojisini geliştiren bir Allah ın kulu yok mu?
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    gun (Gün Oksay) 3 sa.
    Bu ne yaw benzin doldurur gibi doluluk oranının gözle arttığını görebileceğiz anlaşılan.
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