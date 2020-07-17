Realme 125W UltraDart hızlı şarj duyuruldu

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Oppo’nun dün yapılan lansmanda 125W kablolu hızlı şarj ve 65W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini duyurmasının hemen ardından Realme alt markası da gelecek telefonlarında kullanacağı benzer bir şarj teknolojisinin tanıtımını yaptı.

Realme 125W UltraDart neler sunuyor?

Realme 125W UltraDart hızlı şarj kablo üzerinden 125W pik seviyesine çıkabiliyor. 4000mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 3 dakikada yüzde 33 seviyesine çıkarabilen teknoloji 3 yönlü bir şarj çözümü kullanıyor.

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Bu çözümde voltaj aşağı çekilirken şarj gücü arttırılıyor ve ısı dağılımı da azaltılıyor. Dağıtık yonga yapısı USB Tip-C girişi ile aradaki mesafeyi kısaltıyor ve ısıyı azaltıyor. Vakum odası plakası ise yüksek iletkenlik sayesinde çıkan ısıyı anında emiyor.

Sistem termal iletken jel ve çok katmanlı grafit plakanın devreye girmesi ile birlikte hem yüksek verimlilik sağlıyor hem de optimal soğutma elde ediyor. Firma şarj esnasında 40 derece sıcaklığın geçilmediğini ifade ediyor. Teknoloji Oppo ve Realme’nin tüm hızlı şarj teknolojileri ile uyumlu.

125W hızlı şarj özelliğinin yanı sıra 65W USB PD protokolü, 36W QC protokolü ve 100-240V ultra geniş voltaj girişleri de destekleniyor. Bununla birlikte 125W en tepe güç ve Oppo’dan da hatırlacağımız üzere şarj adaptörleri 110W sınırını geçmiyor.

https://www.gizmochina.com/2020/07/16/realme-125w-ultradart-fast-charging-announced/

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