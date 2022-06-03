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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 12 Ultra, arka panelinde ikonik Leica logosunu taşıyacak

    Xiaomi ve Leica iş birliği ile piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonun Xiaomi 12 Ultra olması bekleniyor. Amiral gemisi cihazın arka panelinde kırmızı Leica logosu yer alacak.
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    Xiaomi 12 Ultra, arka panelinde ikonik Leica logosunu taşıyacak
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni detaylar paylaştı. Çinli duyumcuya göre cihaz Leica’nın kırmızı ikonik logosunu taşıyacak.

    Digital Chat Station konuyla ilgili Weibo gönderisinde örnek olması bakımından Leica'nın özel üretim Leitz Phone 1 akıllı telefonunun görüntüsünü yayınladı. Kırmızı Leica logosu daha önce sadece bu modelde kullanılmıştı.

    Xiaomi 12 Ultra, arka panelinde ikonik Leica logosunu taşıyacak
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    Huawei modellerinde yer almadı

    Huawei'nin Leica ortaklığı ile piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda kırmızı logo yer almamıştı. Söz konusu modellerde Leica markası sadece isim olarak geçti. Bu arada Xiaomi 12 Ultra hakkında başka detaylar da var.

    Digital Chat Station amiral gemisinin siyah deri ve beyaz seramik arka panel seçenekleri ile sunulacağını doğruladı. Xiaomi ve Leica iş birliği ile geliştirilen ilk akıllı telefonun Temmuz ayında çıkış yapacağını hatırlatalım.

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    Piêr Dé Sans 14 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 15 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 1 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 3 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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