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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni detaylar paylaştı. Çinli duyumcuya göre cihaz Leica’nın kırmızı ikonik logosunu taşıyacak.

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Digital Chat Station konuyla ilgili Weibo gönderisinde örnek olması bakımından Leica'nın özel üretim Leitz Phone 1 akıllı telefonunun görüntüsünü yayınladı. Kırmızı Leica logosu daha önce sadece bu modelde kullanılmıştı.

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Huawei modellerinde yer almadı

Huawei'nin Leica ortaklığı ile piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda kırmızı logo yer almamıştı. Söz konusu modellerde Leica markası sadece isim olarak geçti. Bu arada Xiaomi 12 Ultra hakkında başka detaylar da var.

Digital Chat Station amiral gemisinin siyah deri ve beyaz seramik arka panel seçenekleri ile sunulacağını doğruladı. Xiaomi ve Leica iş birliği ile geliştirilen ilk akıllı telefonun Temmuz ayında çıkış yapacağını hatırlatalım.

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Xiaomi 12 Ultra, arka panelinde ikonik Leica logosunu taşıyacak