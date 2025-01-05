Huawei Enjoy 70X uydu iletişimi ile geliyor

Huawei Enjoy 70X özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik Full HD+ OLED kavisli ekran
- Kirin 8000A 5G yonga seti (3+3)
- 8GB RAM
- 128GB/256GB/512GB depolama
- 50MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 6100mAh batarya, 40W hızlı şarj
- 246$ başlangıç
Huawei Enjoy 70X akıllı telefon modeli fiyatına göre tüketiciyi tatmin edecek özelliklerle donatılmış. Büyük batarya uzun kullanım süreleri sunarken OLED ekran, ekrana gömülü parmak izi okuyucu gibi özelliklerin yanında Beidou uydu ağı üzerinden SMS gönderimi de segmentine göre dikkat çekici.
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