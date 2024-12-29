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    Anlık Bildirim

    Huawei Enjoy 70X modeli geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

    Huawei'nin orta sınıf telefonu Enjoy 70X'i yakında tanıtması bekleniyor. Huawei Enjoy 70X modeli, Kirin 8000A 5G işlemci ve uydu tabanlı mesajlaşma özelliğiyle öne çıkacak.
    Huawei Enjoy 70x özellikleri & tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei Enjoy 70 serisinin yeni üyesinin 30 Aralık’ta tanıtılması bekleniyor. Huawei Enjoy 70, Enjoy 70 Pro, Enjoy 70S ve Enjoy 70z modellerinin ardından orta segment model Huawei Enjoy 70X tanıtılacak. Peki, bizi nasıl bir telefon bekliyor? Digital Chat Station telefonun özelliklerine ilişkin birkaç ayrıntı paylaştı.

    Huawei Enjoy 70x beklenen özellikleri

    Son sızıntı, Huawei Enjoy 70X modelinin Kirin 8000A işlemciye sahip olacağını ortaya koyuyor. Bu işlemcinin detayları bilinmiyor; Nova 12 ve 13 serisinde olan Kirin 8000’den biraz daha iyi performans sunması bekleniyor. Kirin 8000, 4+3+1 sekiz çekirdekli bir mimariyle geliyor. Dört adet 1.84GHz küçük çekirdek, üç adet 2.19GHz orta çekirdek ve bir adet 2.40GHz büyük çekirdek içeriyor. Huawei’nin kendi geliştirdiği GPU’su Maleoon 910 yer alıyor.

    Huawei Enjoy 70X, acil durumlar için uydu tabanlı mesajlaşma özelliğiyle gelecek. Telefonun hiç çekmediği bölgelerde, özellikle doğal afet zamanlarında iletişimi sağlayabilmek adına hayati bir özellik. HarmonyOS 4.3 ile gelmesi beklenen telefonda 40w hızlı şarjı destekleyen 6100 mAh batarya olacak. 1.5K çözünürlük sunan 6.78 inç OLED panele sahip olacak. Ekranın kenarları kavisli olacak. Arkada 50MP + 2MP kamera, önde 20MP kamera bulunacak.

    Cihazın diğer detayları şu anda bilinmiyor. Huawei, önümüzdeki hafta yeni Enjoy 70X cihazını tanıtabilir. Yeni çip ve uydu SMS özelliğinin yanı sıra, telefonda bir dizi kullanışlı HarmonyOS özelliği bulunabilir.

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