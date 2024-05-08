Huawei FreeBuds 6i tanıtıldı: Güçlü bas, süper sessizlik, 35 saate varan pil ömrü

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni TWS kulaklık modeli FreeBuds 6i’yi tanıttı. Yeni Huawei kulaklık, dört mıknatıslı sürücülerle geliyor ve Hi-Res ses çıkışını destekliyor.

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Huawei FreeBuds 6i neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei FreeBuds 6i'nin selefi FreeBuds 5i ile bazı benzerlikleri var. Bununla birlikte, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmak için önceki modele göre çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Yeni model, FreeBuds 5i'den daha büyük (11 mm) dinamik sürücülere sahip. Üstelik yeni sürücüler seride bir ilk olan dörtlü mıknatıs teknolojisini destekliyor.

Huawei FreeBuds 6i, şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar pil ömrüne sunuyor. TWS kulaklık, akıllı Dinamik Aktif Gürültü Önleme (ANC) 3.0 özelliğine sahip. Bu özellik açıldığında pil ömrü 20 saate düşüyor. Şarj kutusu olmadan, kulaklık ANC açık 5 saat, ANC kapalı 8 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj desteği mevcut; 10 dakika şarjla 4 saate kadar kullanım sunuyor.

Her kulaklık için önceki modele göre %50 daha yüksek sinyal gürültü oranına sahip 3 mikrofonlu bir sistem kullanıyor. Böylece kulaklık gürültü engelleme performansını çok daha iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Aramalar sırasında rahatsız edici sesleri ortadan kaldırmak amacıyla normal ses ile diğer sesleri ayırt etmek için derin sinir ağı (DNN) algoritması kullanıyor. Kulaklık, 14Hz ile 40Hz arasında güçlü bir bas sunuyor.

Kulaklık, kullanım kalitesini etkilemeden kullanıcıyı yüksek veya gürültülü ortamlardan kurtarabilecek cilt dostu silikon kulak uçlarıyla geliyor. Herhangi bir rahatsızlık yaratmadan kulağa kolayca oturmasını sağlamak için üç farklı boyut seçeneği mevcut.

Huawei FreeBuds 6i özellikleri

Ses teknolojisi : Dinamik EQ, Arama & Aktif gürültü engelleme, Şeffaflık modu

: Dinamik EQ, Arama & Aktif gürültü engelleme, Şeffaflık modu Sürücü : 11 mm dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü

: 11 mm dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü Batarya : 55 mAh (kulaklık), 510 mAh (şarj kutusu)

: 55 mAh (kulaklık), 510 mAh (şarj kutusu) Pil ömrü : 35 saate kadar (şarj kutusuyla)

: 35 saate kadar (şarj kutusuyla) Kontroller : Basarak, kaydırma, dokunma

: Basarak, kaydırma, dokunma Bağlantı : Bluetooth 5.3 (pop-up pair desteği)

: Bluetooth 5.3 (pop-up pair desteği) Sensör : Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör

: Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör Dayanıklılık : IP54 sertifikası

: IP54 sertifikası Renk: Beyaz, mor, siyah

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