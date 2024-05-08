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    Huawei FreeBuds 6i tanıtıldı: Güçlü bas, süper sessizlik, 35 saate varan pil ömrü

    Huawei, yeni kablosuz kulak içi kulaklığını tanıttı. Huawei Freebuds 6i, Hi-Res Audio Wireless desteği, Smart ANC 3.0, gelişmiş bağlantı özellikleri ve 35 saate varan pil ömrü sunuyor.
    Huawei FreeBuds 6i kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni TWS kulaklık modeli FreeBuds 6i’yi tanıttı. Yeni Huawei kulaklık, dört mıknatıslı sürücülerle geliyor ve Hi-Res ses çıkışını destekliyor.

    Huawei FreeBuds 6i neler sunuyor?

    huawei freebuds 6i kulaklık özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Huawei FreeBuds 6i'nin selefi FreeBuds 5i ile bazı benzerlikleri var. Bununla birlikte, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmak için önceki modele göre çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Yeni model, FreeBuds 5i'den daha büyük (11 mm) dinamik sürücülere sahip. Üstelik yeni sürücüler seride bir ilk olan dörtlü mıknatıs teknolojisini destekliyor.

    Huawei FreeBuds 6i, şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar pil ömrüne sunuyor. TWS kulaklık, akıllı Dinamik Aktif Gürültü Önleme (ANC) 3.0 özelliğine sahip. Bu özellik açıldığında pil ömrü 20 saate düşüyor. Şarj kutusu olmadan, kulaklık ANC açık 5 saat, ANC kapalı 8 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj desteği mevcut; 10 dakika şarjla 4 saate kadar kullanım sunuyor.

    Her kulaklık için önceki modele göre %50 daha yüksek sinyal gürültü oranına sahip 3 mikrofonlu bir sistem kullanıyor. Böylece kulaklık gürültü engelleme performansını çok daha iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Aramalar sırasında rahatsız edici sesleri ortadan kaldırmak amacıyla normal ses ile diğer sesleri ayırt etmek için derin sinir ağı (DNN) algoritması kullanıyor. Kulaklık, 14Hz ile 40Hz arasında güçlü bir bas sunuyor.

    Kulaklık, kullanım kalitesini etkilemeden kullanıcıyı yüksek veya gürültülü ortamlardan kurtarabilecek cilt dostu silikon kulak uçlarıyla geliyor. Herhangi bir rahatsızlık yaratmadan kulağa kolayca oturmasını sağlamak için üç farklı boyut seçeneği mevcut.

    Huawei FreeBuds 6i özellikleri

    • Ses teknolojisi: Dinamik EQ, Arama & Aktif gürültü engelleme, Şeffaflık modu
    • Sürücü: 11 mm dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü
    • Batarya: 55 mAh (kulaklık), 510 mAh (şarj kutusu)
    • Pil ömrü: 35 saate kadar (şarj kutusuyla)
    • Kontroller: Basarak, kaydırma, dokunma
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3 (pop-up pair desteği)
    • Sensör: Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör
    • Dayanıklılık: IP54 sertifikası
    • Renk: Beyaz, mor, siyah
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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