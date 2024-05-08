Huawei FreeBuds 6i tanıtıldı: Güçlü bas, süper sessizlik, 35 saate varan pil ömrü

Huawei FreeBuds 6i neler sunuyor?
Huawei FreeBuds 6i, şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar pil ömrüne sunuyor. TWS kulaklık, akıllı Dinamik Aktif Gürültü Önleme (ANC) 3.0 özelliğine sahip. Bu özellik açıldığında pil ömrü 20 saate düşüyor. Şarj kutusu olmadan, kulaklık ANC açık 5 saat, ANC kapalı 8 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj desteği mevcut; 10 dakika şarjla 4 saate kadar kullanım sunuyor.
Her kulaklık için önceki modele göre %50 daha yüksek sinyal gürültü oranına sahip 3 mikrofonlu bir sistem kullanıyor. Böylece kulaklık gürültü engelleme performansını çok daha iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Aramalar sırasında rahatsız edici sesleri ortadan kaldırmak amacıyla normal ses ile diğer sesleri ayırt etmek için derin sinir ağı (DNN) algoritması kullanıyor. Kulaklık, 14Hz ile 40Hz arasında güçlü bir bas sunuyor.
Kulaklık, kullanım kalitesini etkilemeden kullanıcıyı yüksek veya gürültülü ortamlardan kurtarabilecek cilt dostu silikon kulak uçlarıyla geliyor. Herhangi bir rahatsızlık yaratmadan kulağa kolayca oturmasını sağlamak için üç farklı boyut seçeneği mevcut.
Huawei FreeBuds 6i özellikleri
- Ses teknolojisi: Dinamik EQ, Arama & Aktif gürültü engelleme, Şeffaflık modu
- Sürücü: 11 mm dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü
- Batarya: 55 mAh (kulaklık), 510 mAh (şarj kutusu)
- Pil ömrü: 35 saate kadar (şarj kutusuyla)
- Kontroller: Basarak, kaydırma, dokunma
- Bağlantı: Bluetooth 5.3 (pop-up pair desteği)
- Sensör: Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör
- Dayanıklılık: IP54 sertifikası
- Renk: Beyaz, mor, siyah
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.