Huawei FreeBuds Pro 2 için ilk teaser yayınlandı: Çok yakında geliyor

Huawei, amiral gemisi kablosuz kulaklığının ikinci neslini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli üretici Freebuds Pro 2 ile ilgili bir teaser paylaştı. Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde (muhtemelen 3 gün içinde) gerçekleşmesi bekleniyor.
Yayınlanan görüntü kablosuz kulaklığın yeni "Mavi Gümüş" renk seçeneğini ve tasarımını doğruluyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce Roland Quandt, cihazın teknik özelliklerini ve basın görsellerini internete sızdırmıştı.
Huawei FreeBuds Pro 2 neler sunacak?
Aktarılan bilgilere göre Huawei FreeBuds Pro 2, Fransız ses ürünleri üreticisi Devialet ile işbirliği içinde geliştirildi. Kablosuz kulaklık Hi-Res Audio desteğinin yanı sıra üçlü uyarlanabilir ekolayzer ve 47 desibele kadar aktif gürültü engelleme (ANC) sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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