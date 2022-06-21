Huawei FreeBuds Pro 2 için ilk teaser yayınlandı: Çok yakında geliyor

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Huawei, amiral gemisi kablosuz kulaklığının ikinci neslini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli üretici Freebuds Pro 2 ile ilgili bir teaser paylaştı. Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde (muhtemelen 3 gün içinde) gerçekleşmesi bekleniyor.

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Yayınlanan görüntü kablosuz kulaklığın yeni "Mavi Gümüş" renk seçeneğini ve tasarımını doğruluyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce Roland Quandt, cihazın teknik özelliklerini ve basın görsellerini internete sızdırmıştı.

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Huawei FreeBuds Pro 2 neler sunacak?

Aktarılan bilgilere göre Huawei FreeBuds Pro 2, Fransız ses ürünleri üreticisi Devialet ile işbirliği içinde geliştirildi. Kablosuz kulaklık Hi-Res Audio desteğinin yanı sıra üçlü uyarlanabilir ekolayzer ve 47 desibele kadar aktif gürültü engelleme (ANC) sunacak.

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Huawei FreeBuds Pro 2 için ilk teaser yayınlandı