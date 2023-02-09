Huawei FreeBuds Pro 2+ kalp atış hızı ölçüm teknolojisi sunacak

Yeni kablosuz kulaklığın en önemli özelliği kalp atış hızı ölçüm teknolojisi olacak. İnternete sızdırılan ekran görüntülerine bakılırsa FreeBuds Pro 2+ şirketin bu özelliğe sahip ilk kablosuz kulaklığı olarak gelecek.
Tasarımı da ortaya çıktı
Gerçek zamanlı kalp atış hızı algılama fonksiyonu sayesinde kullanıcılar kalp atış hızları yüksek olduğunda bildirim alacaklar. Söz konusu özellik, yüksek kalp atış hızı uyarıcısı, düşük kalp atış hızı uyarıcısı ve yüksek hassasiyetli kalp atış hızı modu gibi seçenekler sunacak.
Sızdırılan materyaller ayrıca FreeBuds Pro 2+'ın tasarımını da açığa çıkardı. Sarj kutusunda yer alan Huawei + Devialet ibaresi altın renkli kaplamaya sahip. Aynı şekilde kulaklıkların çevresinde de altın çerçeve var. Tüm bu detaylar göz alıcı bir tasarım yükseltmesinin yolda olduğunu ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: