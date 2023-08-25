Huawei FreeBuds SE 2, Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Huawei’in yeni tam kablosuz Bluetooth kulaklığı FreeBuds SE 2, Türkiye’de satışa sunuldu. Huawei FreeBuds SE 2 yeni tasarımı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.

Huawei FreeBuds SE 2 fiyatı

Huawei FreeBuds SE 2, Huawei Online Mağaza’da 999 TL fiyatı ile satışa sunuldu.

Satın almak için: Huawei FreeBuds SE 2

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Huawei FreeBuds SE 2 özellikleri

Huawei’in uygun fiyatı ile dikkat çeken FreeBuds SE modeli silikonlu bir yapıya sahipken, FreeBuds SE 2, silikonsuz olarak geliyor. Kulaklığın her biri 3,8 gram ağırlığa sahip. Huawei’in ifadesine göre 300 binden fazla kulak kanalı örneği incelenerek tasarlandı. Kullanıcılara daha konforlu bir deneyim yaşatacak.

Tam Boyutta Gör 10 mm sürücü ile gelen kulaklıkta Bluetooth 5.3 teknolojisi yer alıyor. IP54 sertifikalı FreeBuds SE 2, toza ve su sıçramasına karşı dayanıklılık sergiliyor. Kulaklıkta aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunmuyor.

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40 saat pil ömrü sunuyor

FreeBuds SE 2’nin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de pil performansı. Tek şarjla 9 saat müzik çalabilen kulaklık, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saat pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde kulaklıkları kutusuna 10 dakika yerleştirerek 3 saate varan müzik dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.

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Huawei FreeBuds SE 2 özellikleri ve fiyatı