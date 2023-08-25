Huawei FreeBuds SE 2, Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei FreeBuds SE 2 fiyatı
Huawei FreeBuds SE 2, Huawei Online Mağaza’da 999 TL fiyatı ile satışa sunuldu.
Satın almak için: Huawei FreeBuds SE 2
Huawei FreeBuds SE 2 özellikleri
Huawei’in uygun fiyatı ile dikkat çeken FreeBuds SE modeli silikonlu bir yapıya sahipken, FreeBuds SE 2, silikonsuz olarak geliyor. Kulaklığın her biri 3,8 gram ağırlığa sahip. Huawei’in ifadesine göre 300 binden fazla kulak kanalı örneği incelenerek tasarlandı. Kullanıcılara daha konforlu bir deneyim yaşatacak.
40 saat pil ömrü sunuyor
FreeBuds SE 2’nin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de pil performansı. Tek şarjla 9 saat müzik çalabilen kulaklık, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saat pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde kulaklıkları kutusuna 10 dakika yerleştirerek 3 saate varan müzik dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.