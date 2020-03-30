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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmek istiyor

    Huawei CEO'su Richard Yu, Amerikan şirketleriyle işbirliğinin her zaman karşılıklı yarar sağladığını, bu nedenle ticaret yasağının ardından Google ile işbirliğini sürdürmeyi umduklarını söyledi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmek istiyor
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    Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, şirketin hala Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmeyi umduğunu söyledi.

    Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta tanıtılan Huawei P40 serisi, Huawei Mobil Servisleri (HMS) ve AppGallery uygulama mağazası ile piyasaya sürülmüştü.

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    Richard Yu, Wired basın kuruluşu ile yaptığı röportajda Google dahil olmak üzere çeşitli Amerikan şirketleriyle işbirliğinin her zaman karşılıklı yarar sağladığını ve bu nedenle Huawei'nin, ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ardından Google ile işbirliğini sürdürmeyi umduğunu belirtti.

    Huawei, Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmek istiyor
    Tam Boyutta Gör

    "Kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak istiyoruz"

    Deneyimli yönetici kullanıcılara hem kendi hizmet ve uygulama mağazalarını hem de Google hizmetlerini ve Play Store mağazasını sunarak daha fazla seçenek sağlamak istediklerini ifade etti.

    Şu anda, AppGallery uygulama mağazasındaki içerik sayısı giderek artıyor. Huawei'nin büyük bir ciddiyetle üzerine eğildiği platform ilerleyen dönemlerde Google Play'e ciddi bir alternatif olacak.



    https://www.wired.co.uk/article/huawei-google-richard-yu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 7 dk.
    kendi ekosistemin için bu kadar çaba sarf etmişken geri vites neden huawei?
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 38 dk.
    ne oldu da geri vites yaptılar hani google ihtiyaçları yoktu ?
    ama umarım gelir üvey evlat gibi muamele görmez sonuçta rekabet rekabettir.
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