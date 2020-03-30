Huawei, Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmek istiyor

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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, şirketin hala Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmeyi umduğunu söyledi.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta tanıtılan Huawei P40 serisi, Huawei Mobil Servisleri (HMS) ve AppGallery uygulama mağazası ile piyasaya sürülmüştü.

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Richard Yu, Wired basın kuruluşu ile yaptığı röportajda Google dahil olmak üzere çeşitli Amerikan şirketleriyle işbirliğinin her zaman karşılıklı yarar sağladığını ve bu nedenle Huawei'nin, ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ardından Google ile işbirliğini sürdürmeyi umduğunu belirtti.

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"Kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak istiyoruz"

Deneyimli yönetici kullanıcılara hem kendi hizmet ve uygulama mağazalarını hem de Google hizmetlerini ve Play Store mağazasını sunarak daha fazla seçenek sağlamak istediklerini ifade etti.

Şu anda, AppGallery uygulama mağazasındaki içerik sayısı giderek artıyor. Huawei'nin büyük bir ciddiyetle üzerine eğildiği platform ilerleyen dönemlerde Google Play'e ciddi bir alternatif olacak.

https://www.wired.co.uk/article/huawei-google-richard-yu

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