Huawei, Google Play Servisleri ile rekabeti kızıştırıyor

Her ne kadar tam olarak fark edilemese de Android ekosistemi Google’a oldukça bağlı bir durumda. Örneğin ülkemizde Rekabet Kurumu ile yaşanan sorun çözülemezse, yeni Android cihazların Google lisansı olmadan piyasaya sürülme ihtimalini konuşuyoruz. Kullanıcıların bir çoğu, bu sorunu uygulamaları dışarıdan yükleyerek çözebileceğini düşünse de maalesef işin iç yüzü çok daha karmaşık.

Bunu derinden hisseden firmalardan biri ise ABD ile sorun yaşayan Huawei. Cihazlarında Google hizmetlerini kullanamayan firma, kendi geliştirdiği Huawei Mobil Servisleri ile rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Huawei Mobil Servisleri 4.0 beta paketi de bunun en büyük kanıtı.

Google Play Servisleri ne işe yarıyor?

Ülkemizde Rekabet Kurumu ile yaşanan sorunları da düşünerek, Huawei Mobil Servsileri’nin yeni özelliklerinden önce bazı konulara değinmemiz, durumu anlamak açısından bizlere yardımcı olabilir. Android her ne kadar açık kaynak olarak geliştirilen bir işletim sistemi olsa da bu açık kaynak versiyon olan AOSP (Android Open Source Project) hiçbir üretici tarafından tercih edilmiyor. AOSP yerine Google Mobil Servisleri ile donatılmış Android sürümleri kullanıyoruz. AOSP içerisine dahil olmayan Google Mobil Servisleri’ni kullanabilmek için ise üreticilerin Google’dan lisans alması gerekiyor.

Google Mobil Servisleri cihazlarımızda görmeye alışık olduğumuz Google uygulamalası, Play Store, Chrome, Haritalar, YouTube, Gmail, Fotoğraflar gibi birçok uygulamayı içeriyor. Ek olarak ön tarafta yer almasalar da arka planda çalışarak farklı özellikler sunan, SetupWizard, GoogleOneTimeInitializer, GooglePackageUnstaller gibi uygulamalar ve bizlerin Google Play Servisleri olarak adlandırdığı GMSCore yer alıyor.

Tüm bu servisler sayesinde Android telefonlar çok daha fonksiyonel hale geliyor. Uygulama geliştiricilerin neredeyse tamamı bu servisleri uygulamalarına dahil ediyor. Örneğin Firebase sayesinde uygulamalardan bildirim almanız kolaylaşıyor. Firebase Cloud Messaging olmadan her uygulamanın kendi bildirim sunucusuna bağlanıp iletişimde kalması gerekirdi. Bu da cihazınızın şarjına oldukça olumsuz bir etki yaratırdı. Buna benzer şekilde, uygulama içi haritalar, Google Play Oyunlar hizmetleri, reklam gösterimi için AdMob, uygulama içi satın alımlar için Google Play In-App Billing gibi birçok hizmet hem uygulama geliştiricilere hem de kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Huawei Mobil Servisleri ve HMSCore

Huawei de kendi mobil servisleriyle Google’ın uygulama geliştiricleri üzerinde kurduğu bu hakimiyeti kırmaya çalışacak. Halihazırda Android alternatifi Harmony OS’un geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Ancak görebileceğiniz üzere işletim sistemi tamamlansa bile servis tarafında da Google’ın oluşturulduğu boşluğun doldurulması gerekiyor.

Huawei Mobil Servisleri uzun zamandır geliştirilme aşamasında. Ancak ABD ile yaşanan sıkıntılar sonrasında firma tarafından bu servislere daha çok önem verilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Huawei Mobil Servisleri 4.0 beta paketi ile halihazırda yer alan uygulama içi satın alma, bildirim gönderme (Push Kit), reklam verme gibi özelliklerin güncellenmesine ek olarak akıllı öğrenme servisleri, sahte kullanıcı tespit etme, uygulama güvenliği sistemleri eklendi.

Yukarıdaki görselden de inceleyebileceğiniz üzere Huawei Mobil Servisleri, Google Mobil Servisleri’nde yer alan birçok özelliğe şimdiden sahip. Hatta firma tarafından açıklanan rakamlara göre, bildirim göndermek için kullanılan Push Kit servisine kayıtlı 38 bin uygulamanın günlük mesaj hacminin 30 milyarı aştı. Huawei, geliştiricilere Google Play Servisleri yerine kendi servislerini tercih ettirebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

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Kaynaklar

https://www.gsmarena.com/huawei_mobile_services_40_beta_is_packing_more_features_and_getting_closer_to_googles_offering-news-40773.php

https://www.xda-developers.com/huawei-hms-core-android-alternative-google-play-services-gms/

https://consumer.huawei.com/tr/mobileservices/