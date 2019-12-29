Yeni PlayStation kontrolcüsü patent alırken görüntülendi

Geçtiğimiz ay yeni PlayStation kontrolcüsüne ait görüntüleri sizlere aktarmıştık. Bugün ise Sony’nin aldığı bir patent ile kontrolcü kendini tekrardan göstermiş olabilir. Patent içerisinde yer alan şemadaki en dikkat çekici kısım, arka tarafa eklenen yeni tuşlar.

DualShock 4 tasarımına oldukça benzer

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün sitesinde fark edilen patentteki görselleri incelediğimizde DualShock 4’e oldukça benzer bir tasarım gördüğümüzü söyleyebiliriz. Daha öncesinde DualShock 4’e programlanabilir iki arka tuş ekleyen aksesuar duyurulmuştu. Görünen o ki yeni DualShock modeli bu tuşlara dahili olarak sahip olacak. Ayrıca şemalarda arka taraftaki bu tuşların konumlarının değişebileceği belirtilmiş. Ön tarafı incelediğimizde ise PS tuşunun kaybolduğunu görüyoruz.

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Patentte yer alan kontrolcüyü PlayStation 5 ile göreceğimiz maalesef net değil. Yeni ortaya çıkan patent, daha öncesinde firmanın üzerinde çalıştığı eski bir model de olabilir. Yani bu şemaların bitmiş bir ürüne dönüşme ihtimali oldukça belirsiz. WIPO sitesinde yer alan patentin tamamını bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/12/28/sony-patent-playstation-controller-design/