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    Yeni PlayStation kontrolcüsü patent alırken görüntülendi

    Sony tarafından alınan bir patent, yeni PlayStation kontrolcüsünü ortaya çıkarmış olabilir. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün sitesinde bulunan patent arkaya eklenen yeni butonları gösteriyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Yeni PlayStation kontrolcüsü patent alırken görüntülendi
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    Geçtiğimiz ay yeni PlayStation kontrolcüsüne ait görüntüleri sizlere aktarmıştık. Bugün ise Sony’nin aldığı bir patent ile kontrolcü kendini tekrardan göstermiş olabilir. Patent içerisinde yer alan şemadaki en dikkat çekici kısım, arka tarafa eklenen yeni tuşlar.

    DualShock 4 tasarımına oldukça benzer

    Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün sitesinde fark edilen patentteki görselleri incelediğimizde DualShock 4’e oldukça benzer bir tasarım gördüğümüzü söyleyebiliriz. Daha öncesinde DualShock 4’e programlanabilir iki arka tuş ekleyen aksesuar duyurulmuştu. Görünen o ki yeni DualShock modeli bu tuşlara dahili olarak sahip olacak. Ayrıca şemalarda arka taraftaki bu tuşların konumlarının değişebileceği belirtilmiş. Ön tarafı incelediğimizde ise PS tuşunun kaybolduğunu görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4a kamera delikli ekranla gelecek"

    Patentte yer alan kontrolcüyü PlayStation 5 ile göreceğimiz maalesef net değil. Yeni ortaya çıkan patent, daha öncesinde firmanın üzerinde çalıştığı eski bir model de olabilir. Yani bu şemaların bitmiş bir ürüne dönüşme ihtimali oldukça belirsiz. WIPO sitesinde yer alan patentin tamamını bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/2019/12/28/sony-patent-playstation-controller-design/ Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 1 sa. en beğenilen
    Arkadaşlar başlığa laf ediyorsunuz ama bilmediğiniz şey şu: PS5 kontrolcüsunun ayakları var ve yapay zeka destekli bir işlemcisi. Kendi patentini kendi alıyor. Kameralara yakalanmış alırken.
    Arkadaşlar başlığa laf ediyorsunuz ama bilmediğiniz şey şu: PS5 kontrolcüsunun ayakları var ve yapay zeka destekli bir işlemcisi. Kendi patentini kendi alıyor. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    kruezberq 16 dk.
    L3 tuşunu sağlam yapsınlar başka bir şey istemiyorum. 2 yılda bozuluyor.
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    TheLuBu 40 dk.
    Hemen biten şu pilede bir çözüm bulsalar iyi olurdu. Mesela tuşlara bastıkça enerji dolduran bir oyun kontrolcüsü iyi olurdu. İkide bir şarja bağlıyoruz.
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    Rachsuchtig 1 sa. en beğenilen
    Arkadaşlar başlığa laf ediyorsunuz ama bilmediğiniz şey şu: PS5 kontrolcüsunun ayakları var ve yapay zeka destekli bir işlemcisi. Kendi patentini kendi alıyor. Kameralara yakalanmış alırken.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    GabrielPhoenix 4 dk. Rachsuchtig
    Bakalım editör nezaman uyanacak
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    bio technolog 1 sa.
    Elden mi almış nerden almış
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    Tuomir 1 sa.
    Şok şok şok ds5 sevgilisiyle basıldı!
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    santhora 2 sa.
    PS5 haberleri yokken böyle bir kontrolcü çizimleri dolaşıyordu. Sony ya yıllar önceden kontrolcüyü tasarlamaya başladı ya da haber feci şekilde fake
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