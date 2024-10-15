Huawei HarmonyOS Next çıkış tarihi açıklandı: Hangi modellere geliyor?

Huawei HarmonyOS Next çıkış tarihi açıklandı
Kaçıranlar için ilk olarak 2019’da tanıtılan HarmonyOS, bir yıl sonra akıllı telefonlara geçmeden önce ilk olarak akıllı TV pazarına girmişti. 5 yıl içerisinde tablet, akıllı TV, telefon, giyilebilir ve IoT cihazlarda milyonlarca kişi tarafından benimsenerek büyüdü. HarmonyOS Next ise, şu an için rakiplerinden daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip ancak platformun bağımsız olarak ilerlediğini hatırlatmakta fayda var.
Keza yakın tarihte Huawei, HarmonyOS Next 10.000'den fazla uygulamaya destek sunduğunu belirtmişti. İşletim sisteminin erken aşamalarında olduğunu düşünürsek, bunun kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim. Diğer tarafta HarmonyOS Next, görsel olarak HarmonyOS'un mevcut sürümü ile aynı ancak Android kodu ve uygulamalarını çalıştırma yeteneğinden yoksun olarak geliyor.
HarmonyOS NEXT hangi cihazlara gelecek?
HarmonyOS NEXT önümüzdeki hafta Huawei cihazlarına sunulmaya başlayacak. İşletim sisteminin ilk olarak Mate 60, Mate X5 ve MatePad Pro'ya ulaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.