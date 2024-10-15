Huawei HarmonyOS Next çıkış tarihi açıklandı: Hangi modellere geliyor?

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Tam Boyutta Gör Huawei, HarmonyOS NEXT adını verdiği yeni işletim sistemini ilk kez Haziran ayında duyurmuş ve kullanıcılarda heyecan yaratmayı başarmıştı. Kaçıranlar için bu sistem, Android'in alt yapısal sisteminden tamamen ayrılıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, HarmonyOS NEXT'in bu hafta 10 bin uygulamayı geride bıraktığını duyurdu.

Huawei HarmonyOS Next çıkış tarihi açıklandı

Kaçıranlar için ilk olarak 2019’da tanıtılan HarmonyOS, bir yıl sonra akıllı telefonlara geçmeden önce ilk olarak akıllı TV pazarına girmişti. 5 yıl içerisinde tablet, akıllı TV, telefon, giyilebilir ve IoT cihazlarda milyonlarca kişi tarafından benimsenerek büyüdü. HarmonyOS Next ise, şu an için rakiplerinden daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip ancak platformun bağımsız olarak ilerlediğini hatırlatmakta fayda var.

Tam Boyutta Gör Yeni yaptığı duyuruda ise Huawei, HarmonyOS NEXT’in 22 Ekim'de hazır olacağını duyurdu. Bunun aynı zamanda Nova 13 serisinin tanıtım tarihi ile aynı olduğunu hatırlatalım. Lansman tarihinin ardından güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil. Ancak işletim sisteminin geliştirici sürümü geçen yaz yayınlandı ve Huawei'nin yazılım bölümü uzun süredir platformu genişletmekle meşgul.

Keza yakın tarihte Huawei, HarmonyOS Next 10.000'den fazla uygulamaya destek sunduğunu belirtmişti. İşletim sisteminin erken aşamalarında olduğunu düşünürsek, bunun kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim. Diğer tarafta HarmonyOS Next, görsel olarak HarmonyOS'un mevcut sürümü ile aynı ancak Android kodu ve uygulamalarını çalıştırma yeteneğinden yoksun olarak geliyor.

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HarmonyOS NEXT hangi cihazlara gelecek?

HarmonyOS NEXT önümüzdeki hafta Huawei cihazlarına sunulmaya başlayacak. İşletim sisteminin ilk olarak Mate 60, Mate X5 ve MatePad Pro'ya ulaşması bekleniyor.

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Huawei HarmonyOS Next çıkış tarihi açıklandı! İşte tarih