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    Huawei HarmonyOS Next çıkış tarihi açıklandı: Hangi modellere geliyor?

    Huawei tarafından geliştirilen ve Android işletim sisteminden tamamen bağımsız olarak tasarlanan HarmonyOS NEXT için tarih verildi. Daha önce işletim sistemi 10.000 uygulamayı aşmıştı.
    Huawei HarmonyOS Next çıkış tarihi açıklandı! İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Huawei, HarmonyOS NEXT adını verdiği yeni işletim sistemini ilk kez Haziran ayında duyurmuş ve kullanıcılarda heyecan yaratmayı başarmıştı. Kaçıranlar için bu sistem, Android'in alt yapısal sisteminden tamamen ayrılıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, HarmonyOS NEXT'in bu hafta 10 bin uygulamayı geride bıraktığını duyurdu. 

    Huawei HarmonyOS Next çıkış tarihi açıklandı

    Kaçıranlar için ilk olarak 2019’da tanıtılan HarmonyOS, bir yıl sonra akıllı telefonlara geçmeden önce ilk olarak akıllı TV pazarına girmişti. 5 yıl içerisinde tablet, akıllı TV, telefon, giyilebilir ve IoT cihazlarda milyonlarca kişi tarafından benimsenerek büyüdü. HarmonyOS Next ise, şu an için rakiplerinden daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip ancak platformun bağımsız olarak ilerlediğini hatırlatmakta fayda var. 

    Huawei HarmonyOS Next çıkış tarihi açıklandı! İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Yeni yaptığı duyuruda ise Huawei, HarmonyOS NEXT’in 22 Ekim'de hazır olacağını duyurdu. Bunun aynı zamanda Nova 13 serisinin tanıtım tarihi ile aynı olduğunu hatırlatalım. Lansman tarihinin ardından güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil. Ancak işletim sisteminin geliştirici sürümü geçen yaz yayınlandı ve Huawei'nin yazılım bölümü uzun süredir platformu genişletmekle meşgul.

    Keza yakın tarihte Huawei, HarmonyOS Next 10.000'den fazla uygulamaya destek sunduğunu belirtmişti. İşletim sisteminin erken aşamalarında olduğunu düşünürsek, bunun kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim. Diğer tarafta HarmonyOS Next, görsel olarak HarmonyOS'un mevcut sürümü ile aynı ancak Android kodu ve uygulamalarını çalıştırma yeteneğinden yoksun olarak geliyor.

    HarmonyOS NEXT hangi cihazlara gelecek?

    HarmonyOS NEXT önümüzdeki hafta Huawei cihazlarına sunulmaya başlayacak. İşletim sisteminin ilk olarak Mate 60, Mate X5 ve MatePad Pro'ya ulaşması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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