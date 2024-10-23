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    Huawei HarmonyOS Next güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

    Huawei'nin Android platformundan bağımsız olarak geliştirdiği HarmonyOS Next işletim sistemine güncellencek telefonlar ve tarihleri belli oldu. İşte güncel liste
    Huawei HarmonyOS Next güncellemesi alacak telefonlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde HarmonyOS Next işletim sisteminin resmi duyurusunu gerçekleştiren Huawei, güncelleme alacak modelleri ve tarihleri paylaştı. Peki Huawei için en radikal yeniliklerden biri olacak güncelleme hangi modellere sunulacak? İşte desteklenen cihazların listesi ve güncelleme zaman çizelgesi.

    HarmonyOS Next güncellemesi alacak Huawei telefonlar

    Kaçıranlar için ilk olarak 2019’da tanıtılan HarmonyOS, akıllı telefonlara geçmeden önce ilk olarak akıllı TV pazarına girmişti. 5 yıl içerisinde tablet, akıllı TV, telefon, giyilebilir ve IoT cihazlarda milyonlarca kişi tarafından benimsenerek büyüdü. HarmonyOS Next ise, şu an için rakiplerinden daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip ancak Android sisteminden bağımsız olarak ilerlediğini hatırlatmakta fayda var. 

    Peki yeni güncelleme hangi modellere sunulacak? Huawei, HarmonyOS Next'in ilk beta sürümü yalnızca Huawei Mate 60 serisi, Mate X5 serisi ve MatePad Pro 13.2 inç serisi ile sınırlıydı. Yeni duyuruda ise şirket, güncellemenin 8 modele daha ulaşacağını duyurdu. Bunlar Pura 70, Pura 70 Satellite Messaging Edition, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, Pura 70 Ultra, Huawei Pocket 2, Huawei Pocket 2 Art Custom Edition ve Huawei MatePad Pro 11 olacak.

    Şu an itibariyle, bu cihazlardan herhangi birine sahip olan kullanıcılar, "Erken Erişim" kategorisi altında bulunan "My Huawei" uygulaması aracılığıyla beta yükseltmesine başvurabiliyor. Huawei'nin önümüzdeki haftalarda ve aylarda desteklenen cihaz listesini daha fazla cihaz içerecek şekilde genişleteceğini belirtmekte fayda var. 

    • Pura 70
    • Pura 70 Satellite Messaging Edition
    • Pura 70 Pro
    • Pura 70 Pro+
    • Pura 70 Ultra
    • Pocket 2
    • Huawei Pocket 2 Art Custom Edition
    • Huawei MatePad Pro 11-inch

    HarmonyOS Next ne zaman geliyor?

    Huawei, HarmonyOS Next güncellemesinin yalnızca genel beta sürümünü yayınladı. Büyük yazılım güncellemesini ilk olarak Ocak ayında duyurmuştu ancak son yapısının lansman tarihi hala belirsiz. Pura 70 serisi, Pocket 2 serisi ve MatePad Pro 11 inç halihazırda beta güncellemesini alırken, Mate XT Ultimate Design, Nova Flip ve MatePad Air gibi diğer cihazlar 2025'in başlarında güncelleme alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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