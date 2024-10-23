Huawei HarmonyOS Next güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

HarmonyOS Next güncellemesi alacak Huawei telefonlar
Kaçıranlar için ilk olarak 2019’da tanıtılan HarmonyOS, akıllı telefonlara geçmeden önce ilk olarak akıllı TV pazarına girmişti. 5 yıl içerisinde tablet, akıllı TV, telefon, giyilebilir ve IoT cihazlarda milyonlarca kişi tarafından benimsenerek büyüdü. HarmonyOS Next ise, şu an için rakiplerinden daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip ancak Android sisteminden bağımsız olarak ilerlediğini hatırlatmakta fayda var.
Peki yeni güncelleme hangi modellere sunulacak? Huawei, HarmonyOS Next'in ilk beta sürümü yalnızca Huawei Mate 60 serisi, Mate X5 serisi ve MatePad Pro 13.2 inç serisi ile sınırlıydı. Yeni duyuruda ise şirket, güncellemenin 8 modele daha ulaşacağını duyurdu. Bunlar Pura 70, Pura 70 Satellite Messaging Edition, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, Pura 70 Ultra, Huawei Pocket 2, Huawei Pocket 2 Art Custom Edition ve Huawei MatePad Pro 11 olacak.
Şu an itibariyle, bu cihazlardan herhangi birine sahip olan kullanıcılar, "Erken Erişim" kategorisi altında bulunan "My Huawei" uygulaması aracılığıyla beta yükseltmesine başvurabiliyor. Huawei'nin önümüzdeki haftalarda ve aylarda desteklenen cihaz listesini daha fazla cihaz içerecek şekilde genişleteceğini belirtmekte fayda var.
- Pura 70
- Pura 70 Satellite Messaging Edition
- Pura 70 Pro
- Pura 70 Pro+
- Pura 70 Ultra
- Pocket 2
- Huawei Pocket 2 Art Custom Edition
- Huawei MatePad Pro 11-inch
HarmonyOS Next ne zaman geliyor?
Huawei, HarmonyOS Next güncellemesinin yalnızca genel beta sürümünü yayınladı. Büyük yazılım güncellemesini ilk olarak Ocak ayında duyurmuştu ancak son yapısının lansman tarihi hala belirsiz. Pura 70 serisi, Pocket 2 serisi ve MatePad Pro 11 inç halihazırda beta güncellemesini alırken, Mate XT Ultimate Design, Nova Flip ve MatePad Air gibi diğer cihazlar 2025'in başlarında güncelleme alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)