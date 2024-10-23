Huawei HarmonyOS Next güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde HarmonyOS Next işletim sisteminin resmi duyurusunu gerçekleştiren Huawei, güncelleme alacak modelleri ve tarihleri paylaştı. Peki Huawei için en radikal yeniliklerden biri olacak güncelleme hangi modellere sunulacak? İşte desteklenen cihazların listesi ve güncelleme zaman çizelgesi.

HarmonyOS Next güncellemesi alacak Huawei telefonlar

Kaçıranlar için ilk olarak 2019’da tanıtılan HarmonyOS, akıllı telefonlara geçmeden önce ilk olarak akıllı TV pazarına girmişti. 5 yıl içerisinde tablet, akıllı TV, telefon, giyilebilir ve IoT cihazlarda milyonlarca kişi tarafından benimsenerek büyüdü. HarmonyOS Next ise, şu an için rakiplerinden daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip ancak Android sisteminden bağımsız olarak ilerlediğini hatırlatmakta fayda var.

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Peki yeni güncelleme hangi modellere sunulacak? Huawei, HarmonyOS Next'in ilk beta sürümü yalnızca Huawei Mate 60 serisi, Mate X5 serisi ve MatePad Pro 13.2 inç serisi ile sınırlıydı. Yeni duyuruda ise şirket, güncellemenin 8 modele daha ulaşacağını duyurdu. Bunlar Pura 70, Pura 70 Satellite Messaging Edition, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, Pura 70 Ultra, Huawei Pocket 2, Huawei Pocket 2 Art Custom Edition ve Huawei MatePad Pro 11 olacak.

Şu an itibariyle, bu cihazlardan herhangi birine sahip olan kullanıcılar, "Erken Erişim" kategorisi altında bulunan "My Huawei" uygulaması aracılığıyla beta yükseltmesine başvurabiliyor. Huawei'nin önümüzdeki haftalarda ve aylarda desteklenen cihaz listesini daha fazla cihaz içerecek şekilde genişleteceğini belirtmekte fayda var.

Pura 70

Pura 70 Satellite Messaging Edition

Pura 70 Pro

Pura 70 Pro+

Pura 70 Ultra

Pocket 2

Huawei Pocket 2 Art Custom Edition

Huawei MatePad Pro 11-inch

HarmonyOS Next ne zaman geliyor?

Huawei, HarmonyOS Next güncellemesinin yalnızca genel beta sürümünü yayınladı. Büyük yazılım güncellemesini ilk olarak Ocak ayında duyurmuştu ancak son yapısının lansman tarihi hala belirsiz. Pura 70 serisi, Pocket 2 serisi ve MatePad Pro 11 inç halihazırda beta güncellemesini alırken, Mate XT Ultimate Design, Nova Flip ve MatePad Air gibi diğer cihazlar 2025'in başlarında güncelleme alacak.

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Huawei HarmonyOS Next güncellemesi alacak telefonlar açıklandı