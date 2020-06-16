Huawei için 5G konusunda ABD’den izin çıktı

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Geçen yılın ortalarından bu yana Çin hükümetine casusluk yaptığı gerekçesiyle ABD kaynaklı hizmetleri veya ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaların hizmetlerini alması izne bağlı hale getirilen Huawei teknoloji sektöründe zor günler geçiriyor. Bununla birlikte ABD bazı konularda rakibinin bileğini bükemedi.

5G izni

Huawei akıllı telefon pazarında son dönemde yenilikçi hamlelerle ikinci sıraya kadar yükseldi ve Nisan ayında da lider olmayı başardı. Ne var ki ABD yaptırımları yüzünden pazarda çok zorlanıyor.

Diğer taraftan aynı başarıyı 5G standardında da gösteriyor. Akılcı davranarak hamlelerini erken yapan Huawei hali hazırda en deneyimli ve en gelişmiş 5G teknolojilerine sahip firma durumunda. Firma Çin’de 1 milyona yakın 5G baz istasyonu kurma projesini hayata geçirdi.

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Huawei sadece ekpiman geliştirmekle kalmıyor ayrıca 5G teknolojilerinin farklı alanlarda uygulanacak standartlarını belirlemek konusunda da çalışmalar yapıyor. Zira biri olmazsa diğeri de olmuyor.

İşte ABD’yi çaresiz bırakan nokta da burası. ABD 5G yarışında öne geçmek için top yekün seferber olmuş durumda ancak özellikle pandemi döneminde Çin 5G teknolojilerini çok yoğun kullandı ve epey tecrübe biriktirdi.

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5G konusunda ilerlemek isteyen ABD’li firmaların Huawei ile dirsek temasına geçmesi şart. Bu bakımdan ABD Endüstri ve Güvenlik Bürosu – BIS, ABD’li şirketlerin 5G kablosuz ağ standartlarını geliştirebilmesi için Huawei ile ortaklık yapmasına izin verdi.

Bu izin mevcut onay sürecini etkilemiyor ve yine tüm standart hizmetler için Huawei izin almak zorunda. 5G standart geliştirme konusu ise bunlardan ayrı bir şekilde devam edecek yani sadece 5G standart geliştirme olacak.

Yetkililer gelişmenin kesinlikle Huawei’nin üstünlüğünü kabul etmek anlamında olmadığını belirtiyor. ABD’li firmaların Huawei ile hangi konularda temasa geçeceği net olmadığı için böyle bir izin oluşturulduğu ve çerçevelerin de çizildiği ifade ediliyor.

https://wccftech.com/huawei-wins-concessions-as-the-u-s-gears-up-to-snatch-primacy-in-the-5g-standard-setting-process/

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