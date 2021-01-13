Huawei kalabalık içerisinde Uygur Türklerini tespit edebilecek teknoloji geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

Korkutucu bir şekilde teknoloji geliştirmeye devam eden Çin bunu masum insanlar üzerinde kullanmaktan çekinmiyor. Uydular vasıtasıyla yolda yürüyen insanın kim olduğunu tespit edebilecek teknolojiler geliştiren Çin; Uygur Türklerini kıskaca almakta kararlı.

Uygur Türkleri yolda tespit edilecek

Huawei’nin Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Hakkı İdaresi'ne (CNIPA) yaptığı bir başvuru kalabalık arasında bulunan Uygur Türkleri’nin yapay zeka ile tespit edilebilmesi için teknolojiler geliştirdiğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir

Huawei Mate 40 Pro özçekim puanında lider

Ayrıca Bkz. "Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi"

Bağımsız insan hakları izleme örgütleri tarafından ortaya çıkarılan gelişme Huawei’nin önceki teknolojilerini temel alıyor. Huawei uydu teknolojileri ve kameralar ile kişileri bedenin farklı duruş veya hareketlerinden tanımaya çalışan bir teknoloji için 2018 yılında başvuru yapmıştı.

Bu teknolojiler yapay zeka algoritmalarını devreye alarak kişinin ırkını tespit etmeye çalışıyor. Firma ilk dönemlerde kesinlikle etnik ayrım yapmadığını belirtmişti ancak son başvuruda bunu değiştirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Hedef özellikler arasında Han, Uygur gibi atıfların yer alması sistemin Uygur Türkleri için hazırlandığını gösteriyor.

Zaten Huawei’nin Çinli yetkililerin gönüllü eğitim kampı adını verdiği toplama kamplarında gelişmiş güvenlik kameraları ile Uygur Türklerini takip ettiği gündeme gelmişti. Huawei ise atıfların aslında belgede yer almaması gerektiğini iddia ediyor.

https://www.bbc.com/news/technology-55634388

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.