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    Huawei kalabalık içerisinde Uygur Türklerini tespit edebilecek teknoloji geliştiriyor

    Kişinin beden duruşları veya hareketlerinden yararlanarak Uygur Türkü olup olmadığını tespit edebilecek teknolojisi için Huawei’nin başvuru yaptığı ortaya çıktı.
    5 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei kalabalık içerisinde Uygur Türklerini tespit edebilecek teknoloji geliştiriyor
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    Korkutucu bir şekilde teknoloji geliştirmeye devam eden Çin bunu masum insanlar üzerinde kullanmaktan çekinmiyor. Uydular vasıtasıyla yolda yürüyen insanın kim olduğunu tespit edebilecek teknolojiler geliştiren Çin; Uygur Türklerini kıskaca almakta kararlı.

    Uygur Türkleri yolda tespit edilecek

    Huawei’nin Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Hakkı İdaresi'ne (CNIPA) yaptığı bir başvuru kalabalık arasında bulunan Uygur Türkleri’nin yapay zeka ile tespit edilebilmesi için teknolojiler geliştirdiğini gösteriyor.

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    Bağımsız insan hakları izleme örgütleri tarafından ortaya çıkarılan gelişme Huawei’nin önceki teknolojilerini temel alıyor. Huawei uydu teknolojileri ve kameralar ile kişileri bedenin farklı duruş veya hareketlerinden tanımaya çalışan bir teknoloji için 2018 yılında başvuru yapmıştı.

    Bu teknolojiler yapay zeka algoritmalarını devreye alarak kişinin ırkını tespit etmeye çalışıyor. Firma ilk dönemlerde kesinlikle etnik ayrım yapmadığını belirtmişti ancak son başvuruda bunu değiştirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Hedef özellikler arasında Han, Uygur gibi atıfların yer alması sistemin Uygur Türkleri için hazırlandığını gösteriyor.

    Zaten Huawei’nin Çinli yetkililerin gönüllü eğitim kampı adını verdiği toplama kamplarında gelişmiş güvenlik kameraları ile Uygur Türklerini takip ettiği gündeme gelmişti. Huawei ise atıfların aslında belgede yer almaması gerektiğini iddia ediyor.



    https://www.bbc.com/news/technology-55634388 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Charaznable (Char Aznable) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hitler yaşasaydı bunların elini öperdi
    Yanıtla +50
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazıklar olsun. Masum insanları böyle fişlemek büyük rezalet. Uygur Türkleri konusundaki tavrından dolayı Huawei'i kişisel olarak boykot ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +47
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    wintage (Ayhan ESEN) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türk korkusu, yuz yıllardır bu cinlilere neler yaptırmıyor ki
    Yanıtla +20
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    zero fear 45 sn. ( Mesaj Silindi )
    ABD bunlara az bile yapıyor. Zaten yakında batacaklar merak etmeyin
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    Askaparta 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çin'e karşı tüm dünya tavır almalı. Çin işi ucuzluk iken şimdi ürkütücü oldu.
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    DARBE (Ümit ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei beni çok şaşırttın. Yıllarca Mate 9'u çok memnun olarak kullanmıştım. Sonra Mate 10 pro kullanarak bir süre ondan da epey memnun kalmış sonra satıp 11.11 kampanyaları ile son S20FE almıştım, satıp yine mi Huawei alsam diye düşünüyordum ama bu durumda almam. Yazıklar olsun Çin yazıklar olsun Huawei.
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    Sonic.Storm (NS ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Osmanlı'dan sonra Türk ve İslam dünyasının, hatta bütün masum coğrafyaların hali bu, korkunç çaresizlik... Balkanlar ve Kafkaslarda milyonlarca gayrimüslim masumun da öldüğünü düşününce, gerçekten Osmanlı dünyanın en önemli denge unsuruymuş diyorum. Batı dünyası fiili bi adım atmadıktan sonra, Rusya bunları destekledikten sonra Türkiye'nin bi yaptırım gücü yok.
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    vedkum 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten kullanmazdım bu markayı vicdanım az da olsa rahat
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    CoreXXX (fatih tat) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk defa abd bize hayrı dokunan bir iş yapmış. Gg huweai
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    mu5tafa (mustafa kök) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kullanmayın kullandırtmayın şu markayı.





    bir ay önce antoine griezmann sırf bu nedenle huawei ile olan sponsorluk anlaşmasını iptal etmişti.



    https://www.instagram.com/p/CInqQ5-ptdP/
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    HA-DH 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mu5tafa
    bir fransız kadar olamadık hocam.
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    integral77 (serkan çelik) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben de Huawei'yi boykot ediyorum. Bir kişiden ne olur demeyelim lütfen. Herkes deniz yıldızı hikâyesini bilir. Huawei boykot...
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    nightdrive (Osman Aga) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    sanırım dh olarak huawei işbirliğiniz bitti
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    Elektroterm 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bütün teknoloji basını deli gibi Huawei reklamı yapmaya devam etsin.
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