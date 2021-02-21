Huawei kan kaybetmeye devam ediyor: Akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltacak

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Huawei Technologies, tedarikçilerine, bir buçuk yıldır yürürlükte olan ABD yaptırımları nedeniyle bu yıl akıllı telefon bileşenlerine yönelik siparişlerin yüzde 60'tan fazla azaltılacağını duyurdu.

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Güvenilir haber kaynaklarından Nikkei Asia'nın raporuna göre, Huawei, tedarikçilerine bu yıl 70-80 milyon akıllı telefon için parça sipariş etmeyi planladığını duyurdu. Bu sayı, Huawei'nin geçen yıl satışa sunduğu 189 milyon akıllı telefona kıyasla yüzde 60'ın üzerinde bir azalmayı yansıtıyor.

Şirket, zamanında biriktirdiği mikroçip ve bileşen stokları sayesinde ayakta kalmayı başardı. Ancak Ağustos ayında, Huawei Tüketici Grubu'nun tüketici elektroniği bölümünün başkanı Richard Yu, grubun çip sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yapmıştı. Zira Huawei, akıllı telefonları için kendi markası olan Kirin adı altında işlemciler geliştiriyor, ancak üretimlerinde Amerikan teknolojilerine bağımlılıkları var.

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Araştırma şirketi IDC'ye göre, geçen yıl Çinli teknoloji devi, Samsung Electronics ve Apple'dan sonra küresel akıllı telefon endüstrisinde üçüncü sıraya geriledi. Uzmanlar, Huawei'nin bu yıl ABD ihracat kısıtlamaları nedeniyle daha fazla pozisyon kaybedeceğini tahmin ediyor.

Huawei'nin umudu yeni ABD Başkanı

Hatırlatacak olursak: Kasım ayında Huawei, ABD kısıtlamalarına giren kritik bileşenlere ve parçalara yeniden erişim sağlamasına yardımcı olmak için 30'dan fazla Çinli şirketten oluşan bir konsorsiyuma bütçe markası Honor'u satmıştı. Honor'un AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix ve Sony gibi önemli satıcılarla yeniden iş ilişkileri kurduğu belirtiliyor.

Bazı Huawei tedarikçileri ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yedek parça temini için izin almış olsa da, şirketin 5G modellerinin ana bileşenlerine hâlâ erişimi yok. Bu ayın başlarında, Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei , Amerika Birleşik Devletleri ile Çinli teknoloji devi arasındaki ilişkilerin sıfırlanması çağrısında bulundu . Çin'deki uluslararası medyaya konuşan Zhengfei, yeni ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti ve yeni yönetimden "açık politika" umduğunu söyledi.

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Huawei-to-more-than-halve-smartphone-output-in-2021

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