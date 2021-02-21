Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei kan kaybetmeye devam ediyor: Akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltacak

    Huawei zor günlere hazırlanıyor. Çinli şirket, geçtiğimiz günlerde tedarikçilerine, bu yıl, geçen yıla göre çok daha az telefon üreteceğini bildirdi.
    21 Şubat 2021, 21:00 (3 sa.)
    2,2b
    64
    13
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Huawei kan kaybetmeye devam ediyor: Akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltacak
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Technologies, tedarikçilerine, bir buçuk yıldır yürürlükte olan ABD yaptırımları nedeniyle bu yıl akıllı telefon bileşenlerine yönelik siparişlerin yüzde 60'tan fazla azaltılacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone montajcısı Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12

    Güvenilir haber kaynaklarından Nikkei Asia'nın raporuna göre, Huawei, tedarikçilerine bu yıl 70-80 milyon akıllı telefon için parça sipariş etmeyi planladığını duyurdu. Bu sayı, Huawei'nin geçen yıl satışa sunduğu 189 milyon akıllı telefona kıyasla yüzde 60'ın üzerinde bir azalmayı yansıtıyor.

    Şirket, zamanında biriktirdiği mikroçip ve bileşen stokları sayesinde ayakta kalmayı başardı. Ancak Ağustos ayında, Huawei Tüketici Grubu'nun tüketici elektroniği bölümünün başkanı Richard Yu, grubun çip sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yapmıştı. Zira Huawei, akıllı telefonları için kendi markası olan Kirin adı altında işlemciler geliştiriyor, ancak üretimlerinde Amerikan teknolojilerine bağımlılıkları var.

    Huawei kan kaybetmeye devam ediyor: Akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltacak
    Tam Boyutta Gör

    Araştırma şirketi IDC'ye göre, geçen yıl Çinli teknoloji devi, Samsung Electronics ve Apple'dan sonra küresel akıllı telefon endüstrisinde üçüncü sıraya geriledi. Uzmanlar, Huawei'nin bu yıl ABD ihracat kısıtlamaları nedeniyle daha fazla pozisyon kaybedeceğini tahmin ediyor.

    Huawei'nin umudu yeni ABD Başkanı

    Hatırlatacak olursak: Kasım ayında Huawei, ABD kısıtlamalarına giren kritik bileşenlere ve parçalara yeniden erişim sağlamasına yardımcı olmak için 30'dan fazla Çinli şirketten oluşan bir konsorsiyuma bütçe markası Honor'u satmıştı. Honor'un AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix ve Sony gibi önemli satıcılarla yeniden iş ilişkileri kurduğu belirtiliyor.

    Bazı Huawei tedarikçileri ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yedek parça temini için izin almış olsa da, şirketin 5G modellerinin ana bileşenlerine hâlâ erişimi yok. Bu ayın başlarında, Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei , Amerika Birleşik Devletleri ile Çinli teknoloji devi arasındaki ilişkilerin sıfırlanması çağrısında bulundu . Çin'deki uluslararası medyaya konuşan Zhengfei, yeni ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti ve yeni yönetimden "açık politika" umduğunu söyledi.



    https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Huawei-to-more-than-halve-smartphone-output-in-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    CIZIK 23 saat önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Instagram'a yeni bir özellik geliyor: Kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını engelleme
    1 sa.
    Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı
    5 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Holk (Holk Holk) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir ülke, yaratıcılığı kadar güçlüdür. ABD'nin içinde yaşayanlara sağladığı özgürlük ortamı, hak ve hukukun gücü, düşük vergiler ve güçlü beyinleri çeken sistemi sayesinde, yenilikçi fikirler hep buradan çıkıyor.

    Baskıcı, ideolojik düşünen, vatandaşlarının her hareketini takip altında tutan, anti demokratik Komünist Çin, yatırımcı çekerek ve tersine mühendislikle zengin olmuştur. Ucuz işgücü ve tersine mühendislik bir yere kadar. Sana o üretim makinesini yapacak özgür beyinler lazım...
    Bir ülke, yaratıcılığı kadar güçlüdür. ABD'nin içinde yaşayanlara sağladığı özgürlük ortamı, hak ve hukukun gücü, düşük vergiler ve güçlü beyinleri çeken sistem...
    Devamını Gör
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    g.k. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendi ekosistemini kurup, Apple'a rakip olacak diyenler vardı. Hey gidi hey.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimse Youtube , instagram , facebook olmayan ve korsan olarak indirmek zorunda kalacağı telefonu almaz. Hele milyon tane alternatifi varken.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    serafon 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üretim ve çalışmak da bir yere kadar. Eerken davranıp musluğun başını tutan oyunun kuralını koyuyor işte. Bu iş kolay değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Q quxall (ens ars) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayret bundan keyif alanlar var ziyadesiyle. Rekabetin azalmasının size ne gibi bir faydası var ben anlamadım. Şahsen son 10 senedir iphone kullanıyorum ama biliyorum ki karşısında çinliler koreliler olmasaydı, ne bu fiyata alınabilirdi ne de bu kadar kendilerini geliştirirlerdi. İntelin tek başınaykenki hali malum yıllarca gıdım gıdım teknoloji verdi insalara, amd zirveye oturunca kesenin ağzını açtı sonunda.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U unununium 30 dk. ( Mesaj Silindi ) quxall
    Bence kötü oldu amd yüzünden eski bilgisayarım son 3 yılda çok daha hızlı eskidi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Starforces (Star Forces) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Battı balık yan gider hadi geçmiş olsun bye bye. Bugüne kadar almamıştım ileride de almayız
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G genç muallim 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamamen ABD'ye bağımlı. ABD izin vermeden hiçbir teknoloji üretemiyor, üretmeyi bırak satın alamıyor. Bu firma mı ABD'yi bitirecek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimse Youtube , instagram , facebook olmayan ve korsan olarak indirmek zorunda kalacağı telefonu almaz. Hele milyon tane alternatifi varken.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Katılıyorum. Bu yüzden P40 Lite yerine POCO X3 NFC aldım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    g.k. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendi ekosistemini kurup, Apple'a rakip olacak diyenler vardı. Hey gidi hey.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi ) g.k.
    Onların gözü Çin ile dönmüş olanlardı hocam hele biden Çin'in gözününü yaşına bakmaz bence Ortadoğuda gidip Saudi Amerika'ya pardon Arabistan'a saldırıyor o herif sırf bu yüzden gücünü kaybedebilir diyorlar Ortadoğudaki, Çin'e neler yapmaz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Holk (Holk Holk) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir ülke, yaratıcılığı kadar güçlüdür. ABD'nin içinde yaşayanlara sağladığı özgürlük ortamı, hak ve hukukun gücü, düşük vergiler ve güçlü beyinleri çeken sistemi sayesinde, yenilikçi fikirler hep buradan çıkıyor.

    Baskıcı, ideolojik düşünen, vatandaşlarının her hareketini takip altında tutan, anti demokratik Komünist Çin, yatırımcı çekerek ve tersine mühendislikle zengin olmuştur. Ucuz işgücü ve tersine mühendislik bir yere kadar. Sana o üretim makinesini yapacak özgür beyinler lazım...
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Source (Barış ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ABD'nin bu müdahalesi Çinlileri yarı iletken teknolojide çok daha büyük yatırımlara teşfik etti 10 yıl sonra bu sektör çok daha farklı olacak gibi geliyor bana.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D Dellialli 2 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben diyorum bu Çin tam bir balon. Rusya'nın Amerika'yı oyalaması için şişirdiği bir balon!
    Ürettim dediği her uçağında MİG motoru var. Ürettim dediği her roketinde Rusların sovyet motorları var.
    Rusya bunu bölgede Japonya Koreyi tedirgin ederek Amerika'yı meşgul etmek için 10 yıldır yapmaya başladı. Nasıl ki Rusya'ya karşı ambargo uygulanıyorsa Rusya'da buna cevap olarak bölgedeki Amerika karşıtı devletleri askeri olarak güçlendiriyor.
    Putin bir Diktatör ama Akıllı bir diktatör. Atatürk'ün 1/5 i zekaya sahiptir bana göre ki bu bile Dünya genelindeki kukla başkanlara göre bile kat kat üstün oran.

    Rusya malesef bize şu an için Turan'ı kurdurmayacak. Ne zaman Çin kazara güç kazanır. Bölgede Çin'e bela edecek tek seçenek Türki devletler olduğu için ancak bize o zaman sıra gelir Rusya'nın izniyle. Malesef durum bu.

    Aynısı bizde de var. LHTEC 800 General Motor'u lisansladık sonra Agusta çakması Gökbey için yerli motor diye yedirmeye çalışıyorlar. Bir de bakan çıkıp "ohlumu amarıga izdedi, vetendaşlıh vereyodu, emma bez gabul itmedigh". Lhtec 800 motoru ile poz verirken söylendi bunlar :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    MUHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA

    NOLDU HUAWEİ'CİLER ;)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    matador_mirkhan +1
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 khytr89 3. kez +325 2 marcelor ilk kez +273 3 cocainbar ilk kez +263
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    64 Kişi Okuyor (6 Üye, 58 Misafir) 13 Masaüstü 51 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2161 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, abd kısıtlamaları ve
    5 etiket daha ren zhengfei üretim düşüş akıllı telefon Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası247,1b
    Twitter Profili98,5b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 dk. SARSILMAZ üretimi SAR 240 PMT 7.62 projesi ile dışa bağımlılık sona eriyor 33 dk. Çin'de COVID-19'a rağmen sinemalar rekor kırıyor 1 sa. Haftalık Oyun Önerisi 14: Shattered: Tale of the Forgotten King 1 sa. Instagram'a yeni bir özellik geliyor: Kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını engelleme 2 sa. AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi 2 sa. Şık tasarıma sahip Realme GT 5G'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı 3 sa. Milli Uzay Programı'na 1 milyar dolar bütçe: 'Somali' detayı dikkat çekiyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei kan kaybetmeye devam ediyor: Akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltacak Sonraki Chromebook satışları ilk kez Mac satışlarını geride bıraktı 5 sa. Redmi K40 serisinde Samsung'un E4 OLED paneli kullanılacak 5 sa. Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı 7 sa. Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek 9 sa. Core i5-11600K gün yüzüne çıktı 9 sa. Devlet, Teyit.org’a benzer bir platform hazırlıyor 10 sa. Diablo 2 Resurrected'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu; oynanış görüntüleri paylaşıldı 11 sa. macOS üzerinde Chrome halen çok fazla kaynak tüketiyor 12 sa. Netflix'in Tom Hardy başrollü yeni filmi duyuruldu 13 sa. Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü 14 sa. Sıtma teşhisinde kullanılabilecek manyetik teknoloji geliştirildi 14 sa. El çizimi görselliğe sahip macera oyunu Doodle Dash, mobil cihazlar için yayınlandı 14 sa. Araştırmalara göre kahve egzersiz sırasında yağ yıkımını artırabilir 15 sa. Nüfusun yüzde 40’ını aşılayan İsrail’de pozitif çıkma oranları düşüyor 23 sa. İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek 1 gün Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti 1 gün Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror 1 gün iPhone montajcısı Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor 1 gün RX 6700 XT iki farklı varyantla gelebilir: RX 5700 XT’den %25 daha hızlı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız